Bill Gates cảnh báo AI có thể gây ra cái chết của 1 tỷ người và đề xuất cách ứng phó
V.N (Theo RT)
27/09/2026 8:52 PM (GMT+7)
Vị tỷ phú cho rằng trí tuệ nhân tạo khó có khả năng xóa sổ loài người nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu rơi vào tay những kẻ có ý đồ xấu.
Trí tuệ nhân tạo đủ mạnh để gây ra một tỷ cái chết nếu bị những người có ý đồ xấu sử dụng, đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cho biết trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Meet the Press" của đài NBC News hôm 25/7.
“Trí tuệ nhân tạo chắc chắn đủ mạnh để gây ra những sự kiện… dẫn đến hàng tỷ cái chết” - ông nói. “Mặc dù rất khó để đạt được 100%, nhưng chưa từng có vũ khí nào mạnh bằng sự kết hợp giữa những người có ý đồ xấu sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất”.
Vị tỷ phú nhấn mạnh rằng việc tự điều chỉnh của riêng các công ty AI là không đủ. Khi được hỏi liệu Quốc hội Mỹ có nên ban hành luật về các biện pháp an toàn cho AI hay không, ông trả lời: “Chắc chắn rồi”, và nói thêm: “Không ai tin rằng chỉ tự điều chỉnh là đủ”. Ông lập luận rằng các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo chính trị phải thảo luận và ban hành các biện pháp bảo vệ và giám sát cần thiết đối với AI.
Lời cảnh báo của Gates được đưa ra chỉ vài ngày sau khi CEO Sam Altman của OpenAI và Dario Amodei của Anthropic tái khẳng định lời kêu gọi chính phủ cần có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với công nghệ này sau nhiều sự cố liên quan đến các tác nhân AI vượt khỏi tầm kiểm soát trong những tháng gần đây.
Tháng trước, Gates cảnh báo rằng “Trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc sẽ là công cụ san bằng bất bình đẳng vĩ đại nhất từng được phát minh, hoặc là nguồn gốc tồi tệ nhất của sự bất công”. Ông cũng lập luận rằng nguy cơ một nhóm tội phạm sử dụng “các công cụ AI mã nguồn mở để thiết kế vũ khí khủng bố sinh học” lớn hơn nguy cơ “một đại dịch do tự nhiên gây ra”.
Đây không phải là lần đầu tiên Gates cảnh báo về một đại dịch toàn cầu sắp xảy ra. Trong một bài diễn thuyết TED được nhiều người xem năm 2015 , ông nói rằng thế giới chưa chuẩn bị tốt cho đại dịch lớn tiếp theo.
Lời cảnh báo của ông đã thu hút sự chú ý trở lại sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019. Sau đó, Gates trở thành mục tiêu của các thuyết âm mưu vì vai trò nổi bật của ông trong lĩnh vực y tế công cộng toàn cầu. Những cảnh báo trước đó của ông và sự tham gia của Quỹ Gates vào cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó đại dịch năm 2019 đã được sử dụng để cấu thành các cáo buộc cho rằng ông đã lên kế hoạch cho sự bùng phát dịch bệnh và có ý định kiếm lợi từ vắc-xin.
Những phát ngôn trước đó của ông về việc liên kết vắc-xin và chăm sóc sức khỏe với việc làm chậm tốc độ tăng dân số cũng gây tranh cãi. Trong một bài diễn thuyết tại TED năm 2010 , Gates nói rằng dân số thế giới đang tăng từ 6,8 tỷ lên 9 tỷ người, rồi nói thêm: “Nếu chúng ta làm tốt việc phát triển vắc-xin mới, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ sức khỏe sinh sản, chúng ta có thể giảm con số đó xuống khoảng 10% hoặc 15%.”
Gates đã bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vắc-xin và đại dịch nhằm vào ông, gọi đó là những lời lẽ "điên rồ" và "ác độc".
Mối quan hệ của tỷ phú này với kẻ phạm tội tình dục quá cố Jeffrey Epstein cũng đã làm dấy lên sự soi mói của công chúng và các thuyết âm mưu, mặc dù Gates đã nhiều lần nói rằng việc gặp Epstein là một sai lầm và phủ nhận bất kỳ mối quan hệ không đúng mực nào với ông ta.
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