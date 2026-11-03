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Tính đến thứ Hai 2/11, khách hàng đã rút 4,72 tỉ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới sau khi bị tấn công vào tuần trước trong vụ trộm tài chính có thể là lớn nhất từ trước đến nay. Binance cũng đã phát động một chiến dịch nhằm ngăn chặn dòng tiền chảy ra và thu hút người dùng mới.

"Trong 24 giờ đầu tiên, số lượng rút tiền tăng đột biến, điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng sau đó... tình hình đã trở lại bình thường" - ông Richard Teng, đồng CEO của Binance, phát biểu tại sự kiện Tuần lễ Fintech Hồng Kông hôm thứ Ba.

"Công ty đang có tình hình tài chính rất vững mạnh" - ông nói, đồng thời cho biết thêm 95% số token bị ảnh hưởng đã được bổ sung. "Đây là điều chúng tôi có thể bù đắp. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm được điều đó".

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance cho biết trong một bài đăng trên X vào đầu ngày thứ Ba rằng họ đang chứng kiến "số tiền gửi hàng giờ vượt quá số tiền rút", đồng thời cho biết thêm điều này phản ánh hoạt động của người dùng đang được cải thiện và dòng tiền đang ổn định.

Cuối tuần qua, FBI cáo buộc Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ đánh cắp hơn 6 tỉ USD tài sản tiền điện tử, một tội ác gây chấn động toàn ngành.



Triều Tiên đã lên tiếng phủ nhận riệc này. Theo một báo cáo hôm thứ Ba của hãng thông tấn nhà nước KCNA, bà Kim Yo Jong, em gái có tầm ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết những cáo buộc của Mỹ chứng tỏ Washington vẫn thù địch với Bình Nhưỡng.

Bình Nhưỡng vẫn chưa phản hồi những lời đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm nay về việc nối lại ngoại giao thượng đỉnh. Sau những cáo buộc của Mỹ, bà Kim Yo Jong cho biết Triều Tiên có "những vấn đề cần xem xét lại" về điều mà bà gọi là thái độ thù địch của Mỹ.

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời bà Kim Yo Jong cho biết: "FBI đang cố gắng gán cho CHDC Triều Tiên là một 'quốc gia tội phạm mạng', tuyên bố rằng họ đã thu được thông tin về việc một tổ chức tin tặc được CHDC Triều Tiên 'hỗ trợ' có liên quan đến vụ việc".

"Nhưng tuyên bố của Mỹ là lời lẽ vô lý và không có gì mới mẻ cả" - bà Kim, một quan chức đảng cầm quyền, cho biết.



"Việc Mỹ đánh lừa dư luận quốc tế bằng cách tuyên bố rằng tất cả các tội phạm mạng ở nhiều nơi trên thế giới đều là do chúng tôi gây ra là một hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng đối với CHDC Triều Tiên".