Bình Dương cũ đón thêm loạt dự án căn hộ, người mua rộng đường lựa chọn
Gia Linh
14/09/2026 10:16 AM (GMT+7)
Nguồn cung căn hộ tại khu vực Bình Dương cũ tăng nhanh đang thay đổi tương quan giữa người bán và người mua. Khi có nhiều dự án để lựa chọn, giá bán, tiến độ xây dựng và năng lực thực hiện cam kết của chủ đầu tư ngày càng được đặt lên bàn cân.
Thị trường căn hộ TP.HCM mở rộng đang chứng kiến nguồn cung mới tập trung mạnh tại khu vực Bình Dương cũ, đặc biệt ở Dĩ An và Thuận An. Không chỉ những doanh nghiệp đã phát triển nhiều dự án tại đây như Bcons, Phú Đông, nhiều nguồn hàng mới cũng đang tiếp tục gia nhập thị trường.
Theo Cushman & Wakefield, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương cũ năm 2026 được dự báo đạt hơn 20.400 căn. Nguồn hàng tăng mạnh giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn, nhưng đồng thời tạo sức ép cạnh tranh lớn hơn lên các dự án.
Thực tế, thị trường đang có nhiều sản phẩm ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Tại Dĩ An, Phú Đông Group đang triển khai Phú Đông SkyOne với 780 căn hộ. Dự án đã cất nóc vào tháng 5/2026 và dự kiến bàn giao trong quý III/2027. Bcons cũng tiếp tục bổ sung nguồn cung tại Dĩ An và Lái Thiêu sau chuỗi dự án đã triển khai tại Bình Dương cũ.
Thị trường căn hộ khu vực Bình Dương cũ tiếp tục đón nguồn cung mới. Ảnh: A.V
Giữa tháng 9/2026, thị trường tiếp tục ghi nhận một dự án mới khi Đạt Phước khởi công Serena Riverside tại đường Vĩnh Phú 29, phường Lái Thiêu. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.175 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất gần 6.000 m2, cung cấp 622 sản phẩm. Trong đó có 485 căn hộ, 128 officetel và 9 shophouse.
Theo thông tin từ chủ đầu tư, căn hộ tại đây có diện tích từ hơn 43 m2 đến 125 m2. Giá dự kiến từ 50,6 triệu đồng/m2 đối với officetel và từ 56,3 triệu đồng/m2 đối với căn hộ ở. Dự án dự kiến bàn giao vào quý IV/2028.
Đây cũng là dự án thứ hai của Đạt Phước trên hành lang Quốc lộ 13 sau The Rivana. Dự án trước được khởi công năm 2021, cất nóc cuối năm 2022 và đã bàn giao. Theo doanh nghiệp, từ tháng 10/2024, cư dân The Rivana bắt đầu nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.
Điểm đáng chú ý của thị trường hiện nay không chỉ nằm ở số lượng căn hộ được đưa ra thị trường mà còn ở sự cạnh tranh giữa các dự án. Khi nguồn cung hạn chế, người mua thường phải lựa chọn trong một "rổ hàng" tương đối nhỏ. Ngược lại, sự xuất hiện đồng thời của nhiều dự án tại Dĩ An, Lái Thiêu và các khu vực lân cận đang tạo điều kiện để khách hàng so sánh kỹ hơn.
Một căn hộ có thể có lợi thế về giá nhưng thời gian bàn giao dài hơn. Dự án khác có vị trí thuận tiện nhưng tổng giá trị căn hộ cao hơn. Những dự án đã xây dựng đến các mốc quan trọng lại có lợi thế về khả năng kiểm chứng tiến độ.
Vì vậy, ngoài giá bán và chính sách thanh toán, người mua ngày càng có cơ sở để xem xét lịch sử bàn giao của chủ đầu tư, pháp lý, tiến độ xây dựng thực tế và khả năng kết nối hạ tầng.
Ở chiều ngược lại, nguồn cung lớn cũng buộc các doanh nghiệp phải chứng minh năng lực bằng quá trình triển khai thay vì chỉ cạnh tranh bằng tiện ích hay thông điệp bán hàng.
Với hơn 20.000 căn hộ được dự báo bổ sung tại Bình Dương cũ trong năm nay, thị trường có thể bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn. Khi "rổ hàng" ngày càng dày, lợi thế đang dần chuyển về phía người mua - những người có thêm thời gian và lựa chọn để cân nhắc trước khi xuống tiền.
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