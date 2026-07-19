Bình Quới - Thanh Đa dành gần 6.000 căn nhà ở xã hội, mở rộng nguồn cung nhà ở tại TP.HCM
Gia Linh
19/07/2026 4:19 PM (GMT+7)
Sau nhiều năm "đóng băng", siêu dự án Bình Quới - Thanh Đa đang từng bước được tái khởi động với quy mô gần 99.000 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là dự án sẽ phát triển gần 6.000 căn nhà ở xã hội, đồng thời nghiên cứu sử dụng một phần quỹ căn hộ phục vụ tái định cư, góp phần giải bài toán nhà ở và đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị.
Siêu dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa đang dần lộ diện với quy hoạch mới, trong đó nhà ở xã hội trở thành một cấu phần quan trọng thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm thương mại như nhiều dự án đô thị quy mô lớn trước đây.
Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, toàn dự án sẽ phát triển khoảng 23.171 sản phẩm nhà ở. Nguồn cung chủ yếu là 13.150 căn hộ chung cư cao tầng, bên cạnh nhà liền kề, biệt thự, khu nhà ở hiện hữu được chỉnh trang và các công trình hỗn hợp.
Đáng chú ý, chủ đầu tư bố trí quỹ đất gần 125.900m² để xây dựng 5.867 căn nhà ở xã hội, với chiều cao tối đa 20 tầng. Quy mô này tương ứng hơn 20% quỹ đất ở thương mại theo quy định và được xem là một trong những khu nhà ở xã hội lớn nhất được tích hợp trong một dự án đô thị tại TP.HCM những năm gần đây.
Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư của người dân có thu nhập trung bình và thấp, chủ đầu tư còn đề xuất dành khoảng 3.775 căn hộ trong quỹ nhà ở xã hội để phục vụ công tác tái định cư nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Siêu dự án Bình Quới - Thanh Đa đang từng bước được tái khởi động với quy mô gần 99.000 tỷ đồng. Ảnh: DV
Theo hồ sơ dự án, khu vực Bình Quới - Thanh Đa hiện có khoảng 2.643 hộ dân thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án. Trong khi phương án hiện hữu mới bố trí 725 lô đất nền tái định cư, việc bổ sung thêm quỹ căn hộ được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn chỗ ở, góp phần đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh phát triển nhà ở, quy hoạch khu đô thị cũng hướng đến mô hình đô thị sinh thái với tỷ lệ lớn dành cho hạ tầng công cộng. Khoảng 31% diện tích được bố trí cho trường học, bệnh viện và các công trình xã hội; 25% diện tích dành cho công viên, cây xanh và mặt nước. Phần còn lại phát triển các hạng mục thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng, văn hóa, thể thao và bến du thuyền.
Theo kế hoạch của TP.HCM, thành phố sẽ thu hồi 4.866 thửa đất tại 9 khu phố thuộc phường Bình Quới. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao quỹ đất sạch dự kiến hoàn thành trước tháng 10 năm nay. Sau đó, chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư đến quý IV/2027, trước khi khởi công các hạng mục nhà ở từ đầu năm 2028.
Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có diện tích hơn 423ha, tổng vốn đầu tư gần 99.000 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 54.000 người. Sau hơn ba thập kỷ rơi vào tình trạng quy hoạch treo do nhiều lần điều chỉnh và thay đổi nhà đầu tư, dự án hiện đã được UBND TP.HCM chấp thuận giao liên danh do Sun Group đứng đầu triển khai, mở ra kỳ vọng hình thành một cực phát triển đô thị mới ở cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố, đồng thời bổ sung đáng kể nguồn cung nhà ở trong giai đoạn tới.
Căn hộ TP.HCM bước vào cuộc đua giá trị: Người mua không còn chạy theo “sóng”
Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường căn hộ TP.HCM đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi yếu tố đầu cơ dần nhường chỗ cho nhu cầu ở thực. Dù nguồn cung được cải thiện so với trước, thanh khoản trong nửa đầu năm 2026 vẫn diễn ra khá thận trọng khi lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao, khiến người mua cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định xuống tiền.
63ha đất cảng Trường Thọ sắp “thay áo”: Thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM đón thêm dư địa phát triển
Trong bối cảnh TP.HCM ngày càng khan hiếm quỹ đất quy mô lớn để phát triển các khu đô thị hiện đại, việc chuyển đổi công năng những khu đất công nghiệp, cảng và logistics. Đáng chú ý, sau năm 2030, khoảng 63ha đất của cụm cảng ICD Trường Thọ sẽ được quy hoạch thành khu đô thị hỗn hợp theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), mở ra dư địa mới cho thị trường bất động sản khu Đông.
Hoàn thiện pháp lý dự án gần 46 ha tại Long Điền, thêm tín hiệu tích cực cho nguồn cung bất động sản TP.HCM
Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm tín hiệu tích cực về nguồn cung khi một dự án khu đô thị sinh thái quy mô gần 46 ha vừa được hoàn thiện thêm bước pháp lý quan trọng. UBND TP.HCM đã quyết định giao hơn 8.000 m² đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Santosa để triển khai Dự án Khu đô thị sinh thái Đại An tại xã Long Điền.
Đất nền ngoài dự án trước đề xuất quản lý mới: Thị trường sẽ vận hành theo hướng nào?
HoREA đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngoài dự án nhằm tăng cường quản lý thị trường và bảo vệ người mua. Nếu được thông qua, kiến nghị này được đánh giá sẽ góp phần minh bạch hóa phân khúc đất nền tại TP.HCM và các địa phương vùng ven.
Khơi thông quỹ đất, TP.HCM siết tiến độ giải phóng mặt bằng, kỳ vọng tạo cú hích cho thị trường bất động sản
Quỹ đất có sẵn nhưng không thể đưa vào khai thác, dự án được chấp thuận đầu tư nhưng nhiều năm vẫn chưa thể triển khai vì vướng giải phóng mặt bằng. Đây là thực trạng diễn ra ở không ít dự án hạ tầng và bất động sản tại TP.HCM trong nhiều năm qua, khiến nguồn cung nhà ở bị thu hẹp, chi phí đầu tư tăng cao và dòng vốn xã hội bị "chôn" trong các thủ tục kéo dài.
Không mua nổi nhà, người trẻ có thêm cơ hội thuê dài hạn giá hợp lý
Giá nhà ngày càng xa khả năng chi trả, khiến nhiều người trẻ phải gác lại giấc mơ sở hữu căn hộ. Trước thực tế đó, định hướng ưu tiên phát triển nhà cho thuê dài hạn, giá hợp lý bằng nguồn lực Nhà nước, đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia, được kỳ vọng mở thêm cơ hội an cư cho người lao động và các gia đình trẻ.
Căn hộ TP.HCM bước vào cuộc đua giá trị: Người mua không còn chạy theo “sóng”
Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường căn hộ TP.HCM đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi yếu tố đầu cơ dần nhường chỗ cho nhu cầu ở thực. Dù nguồn cung được cải thiện so với trước, thanh khoản trong nửa đầu năm 2026 vẫn diễn ra khá thận trọng khi lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao, khiến người mua cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định xuống tiền.
63ha đất cảng Trường Thọ sắp “thay áo”: Thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM đón thêm dư địa phát triển
Trong bối cảnh TP.HCM ngày càng khan hiếm quỹ đất quy mô lớn để phát triển các khu đô thị hiện đại, việc chuyển đổi công năng những khu đất công nghiệp, cảng và logistics. Đáng chú ý, sau năm 2030, khoảng 63ha đất của cụm cảng ICD Trường Thọ sẽ được quy hoạch thành khu đô thị hỗn hợp theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), mở ra dư địa mới cho thị trường bất động sản khu Đông.
Hoàn thiện pháp lý dự án gần 46 ha tại Long Điền, thêm tín hiệu tích cực cho nguồn cung bất động sản TP.HCM
Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm tín hiệu tích cực về nguồn cung khi một dự án khu đô thị sinh thái quy mô gần 46 ha vừa được hoàn thiện thêm bước pháp lý quan trọng. UBND TP.HCM đã quyết định giao hơn 8.000 m² đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Santosa để triển khai Dự án Khu đô thị sinh thái Đại An tại xã Long Điền.
Đất nền ngoài dự án trước đề xuất quản lý mới: Thị trường sẽ vận hành theo hướng nào?
HoREA đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngoài dự án nhằm tăng cường quản lý thị trường và bảo vệ người mua. Nếu được thông qua, kiến nghị này được đánh giá sẽ góp phần minh bạch hóa phân khúc đất nền tại TP.HCM và các địa phương vùng ven.
Khơi thông quỹ đất, TP.HCM siết tiến độ giải phóng mặt bằng, kỳ vọng tạo cú hích cho thị trường bất động sản
Quỹ đất có sẵn nhưng không thể đưa vào khai thác, dự án được chấp thuận đầu tư nhưng nhiều năm vẫn chưa thể triển khai vì vướng giải phóng mặt bằng. Đây là thực trạng diễn ra ở không ít dự án hạ tầng và bất động sản tại TP.HCM trong nhiều năm qua, khiến nguồn cung nhà ở bị thu hẹp, chi phí đầu tư tăng cao và dòng vốn xã hội bị "chôn" trong các thủ tục kéo dài.
Không mua nổi nhà, người trẻ có thêm cơ hội thuê dài hạn giá hợp lý
Giá nhà ngày càng xa khả năng chi trả, khiến nhiều người trẻ phải gác lại giấc mơ sở hữu căn hộ. Trước thực tế đó, định hướng ưu tiên phát triển nhà cho thuê dài hạn, giá hợp lý bằng nguồn lực Nhà nước, đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia, được kỳ vọng mở thêm cơ hội an cư cho người lao động và các gia đình trẻ.