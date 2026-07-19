Bình Quới - Thanh Đa dành gần 6.000 căn nhà ở xã hội, mở rộng nguồn cung nhà ở tại TP.HCM

Siêu dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa đang dần lộ diện với quy hoạch mới, trong đó nhà ở xã hội trở thành một cấu phần quan trọng thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm thương mại như nhiều dự án đô thị quy mô lớn trước đây.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, toàn dự án sẽ phát triển khoảng 23.171 sản phẩm nhà ở. Nguồn cung chủ yếu là 13.150 căn hộ chung cư cao tầng, bên cạnh nhà liền kề, biệt thự, khu nhà ở hiện hữu được chỉnh trang và các công trình hỗn hợp.

Đáng chú ý, chủ đầu tư bố trí quỹ đất gần 125.900m² để xây dựng 5.867 căn nhà ở xã hội, với chiều cao tối đa 20 tầng. Quy mô này tương ứng hơn 20% quỹ đất ở thương mại theo quy định và được xem là một trong những khu nhà ở xã hội lớn nhất được tích hợp trong một dự án đô thị tại TP.HCM những năm gần đây.

Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư của người dân có thu nhập trung bình và thấp, chủ đầu tư còn đề xuất dành khoảng 3.775 căn hộ trong quỹ nhà ở xã hội để phục vụ công tác tái định cư nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Siêu dự án Bình Quới - Thanh Đa đang từng bước được tái khởi động với quy mô gần 99.000 tỷ đồng. Ảnh: DV

Theo hồ sơ dự án, khu vực Bình Quới - Thanh Đa hiện có khoảng 2.643 hộ dân thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án. Trong khi phương án hiện hữu mới bố trí 725 lô đất nền tái định cư, việc bổ sung thêm quỹ căn hộ được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn chỗ ở, góp phần đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh phát triển nhà ở, quy hoạch khu đô thị cũng hướng đến mô hình đô thị sinh thái với tỷ lệ lớn dành cho hạ tầng công cộng. Khoảng 31% diện tích được bố trí cho trường học, bệnh viện và các công trình xã hội; 25% diện tích dành cho công viên, cây xanh và mặt nước. Phần còn lại phát triển các hạng mục thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng, văn hóa, thể thao và bến du thuyền.

Theo kế hoạch của TP.HCM, thành phố sẽ thu hồi 4.866 thửa đất tại 9 khu phố thuộc phường Bình Quới. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao quỹ đất sạch dự kiến hoàn thành trước tháng 10 năm nay. Sau đó, chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư đến quý IV/2027, trước khi khởi công các hạng mục nhà ở từ đầu năm 2028.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có diện tích hơn 423ha, tổng vốn đầu tư gần 99.000 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 54.000 người. Sau hơn ba thập kỷ rơi vào tình trạng quy hoạch treo do nhiều lần điều chỉnh và thay đổi nhà đầu tư, dự án hiện đã được UBND TP.HCM chấp thuận giao liên danh do Sun Group đứng đầu triển khai, mở ra kỳ vọng hình thành một cực phát triển đô thị mới ở cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố, đồng thời bổ sung đáng kể nguồn cung nhà ở trong giai đoạn tới.