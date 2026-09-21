Bitcoin bứt phá mốc 85.000 USD, giới phân tích dự đoán táo bạo
V.N (Theo RN, Bitcoin.com)
21/09/2026 6:30 PM (GMT+7)
Giá Bitcoin tiếp tục tăng vào đầu tuần. Trên Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng giao dịch, Bitcoin đã tăng 5,59% trong 24 giờ, đạt mức 85.020,66 USD tính đến 16:43 ngày 21/9 giờ Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên kể từ ngày 29/1 giá Bitcoin vượt qua mốc 85.000 USD.
Giá Bitcoin đã vượt mốc 84.000 USD vào cuối ngày 20/9, khi đồng tiền điện tử hàng đầu này dường như sẵn sàng bắt đầu tuần mới với đà tăng trưởng được tạo ra bởi cuộc bỏ phiếu thất bại về Đạo luật CLARITY. Đợt tăng giá mới nhất diễn ra khi giá của đồng tiền điện tử này đóng cửa tuần trên đường trung bình động (MA) 50 tuần lần đầu tiên sau 45 tuần.
Theo Alex Thorn, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn công ty tại tập đoàn dịch vụ tài chính Galaxy, việc lấy lại được mức hỗ trợ kỹ thuật này là một cột mốc quan trọng. “Việc lấy lại được đường MA 50 tuần trong lịch sử đã đóng vai trò là sự xác nhận mạnh mẽ rằng đáy của thị trường gấu đã được thiết lập” - Thorn lưu ý.
Nhà phân tích tiền điện tử Ted Pillows cũng bày tỏ quan điểm tương tự về các mức giá quan trọng. “Nếu Bitcoin vượt qua mốc 83.000 USD, đáy chu kỳ sẽ được xác nhận” - Pillows đăng trên X, đồng thời cho biết thêm ông dự đoán xu hướng tăng giá của tiền điện tử này trong 2 đến 3 năm tới.
Dữ liệu thị trường cho thấy giá Bitcoin ban đầu đạt đỉnh ở mức 82.062 USD vào khoảng 9:20 tối Chủ nhật trước khi áp lực bán mạnh kéo giá xuống chỉ còn dưới 80.900 USD chưa đầy 45 phút sau đó. Tuy nhiên, một đợt tăng giá khác đã giúp giá Bitcoin tăng dần cho đến khi đạt mức cao mới trong phiên giao dịch là 84.257 USD vào lúc 4:40 sáng giờ miền đông nước Mỹ (15h40 giờ Hà Nội)
Trên thị trường phái sinh, sự tăng vọt của Bitcoin đặc biệt gây thiệt hại nặng nề cho các nhà giao dịch bán khống loại tiền điện tử này. Dữ liệu của Coinglass cho thấy hơn 212 triệu USD tiền đặt cược bán khống Bitcoin đã bị xóa sổ chỉ trong một giờ , so với 4 triệu USD tiền đặt cược mua vào. Sự tăng đột biến của tiền điện tử này đã giúp vốn hóa thị trường của nó nhanh chóng chạm mốc 1,65 nghìn tỷ USD, từ đó đẩy vốn hóa thị trường của toàn bộ nền kinh tế tiền điện tử lên gần mốc 2,9 nghìn tỷ USD.
Vượt qua mốc 84.000 USD, bitcoin không chỉ tiến gần hơn đến việc lấy lại mức giá ngày 1 tháng 1 là dưới 87.600 USD, mà còn có khả năng kết thúc năm với lợi nhuận ròng. Kể từ khi giảm xuống 58.000 USD vào đầu tháng 7, bitcoin đã tăng 40%, củng cố luận điểm rằng thị trường gấu đã kết thúc.
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