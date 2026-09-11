Bitcoin đã chạm đáy và có xu hướng tăng trong 2 năm tới?

CEO Coinbase Brian Armstrong. Ảnh The Block

"Cá nhân tôi cho rằng chúng ta đã thấy đáy của giá bitcoin trong chu kỳ này. Giá sẽ bắt đầu có xu hướng tăng trong một hoặc hai năm tới", ông Armstrong chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television vào thứ Năm.

Trang theo dõi giá BTC của The Block cho biết bitcoin hiện giao dịch ở mức khoảng 78.000 USD vào ngày thứ Năm, giảm 1,7% trong 24 giờ và thấp hơn khoảng 38% so với mức đỉnh kỷ lục gần 126.000 USD.

Nhận định của ông Armstrong được đưa ra trong bối cảnh tài sản này đã hồi phục từ mức đáy mùa hè. Trong một báo cáo nghiên cứu công bố hôm thứ Tư, Glassnode cho biết đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất này đã tăng 23% trong 21 phiên tính đến ngày 9/9, trong khi các chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 hầu như đi ngang trong cùng kỳ.

Hãng nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng áp lực bán đã hạ nhiệt khi tài sản tiến gần đến vùng kháng cự phía trên trong khoảng từ 83.000 USD đến 86.000 USD. Theo báo cáo, Tỷ lệ Rủi ro Phía Bán (Sell-Side Risk Ratio) trong 7 ngày đứng ở mức 7 điểm cơ bản mỗi ngày, thấp hơn một nửa so với mức 16 điểm cơ bản ghi nhận vào đỉnh điểm tháng 8.

Trong khi đó, ông Armstrong chỉ ra sự tăng trưởng vượt ra ngoài bitcoin, cho biết các khoản thanh toán bằng stablecoin trên mạng lưới Base đã tăng 700% so với cùng kỳ năm trước.

Ông cũng dẫn các dự báo thị trường stablecoin sẽ đạt 3.000 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời chỉ ra thanh toán, mã hóa tài sản (tokenization), thị trường dự đoán và tài chính tự động là bốn lĩnh vực trọng tâm của Coinbase hướng tới năm 2027.