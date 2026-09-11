Bitcoin đã chạm đáy và có xu hướng tăng trong 2 năm tới?
Phương Đăng (theo The Block)
11/09/2026 11:04 AM (GMT+7)
CEO Coinbase Brian Armstrong cho biết, ông tin rằng bitcoin đã chạm đáy của chu kỳ hiện tại và kỳ vọng đồng tiền mã hóa hàng đầu này sẽ có xu hướng tăng cao hơn trong một đến hai năm tới, theo The Block.
"Cá nhân tôi cho rằng chúng ta đã thấy đáy của giá bitcoin trong chu kỳ này. Giá sẽ bắt đầu có xu hướng tăng trong một hoặc hai năm tới", ông Armstrong chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television vào thứ Năm.
Trang theo dõi giá BTC của The Block cho biết bitcoin hiện giao dịch ở mức khoảng 78.000 USD vào ngày thứ Năm, giảm 1,7% trong 24 giờ và thấp hơn khoảng 38% so với mức đỉnh kỷ lục gần 126.000 USD.
Nhận định của ông Armstrong được đưa ra trong bối cảnh tài sản này đã hồi phục từ mức đáy mùa hè. Trong một báo cáo nghiên cứu công bố hôm thứ Tư, Glassnode cho biết đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất này đã tăng 23% trong 21 phiên tính đến ngày 9/9, trong khi các chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 hầu như đi ngang trong cùng kỳ.
Hãng nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng áp lực bán đã hạ nhiệt khi tài sản tiến gần đến vùng kháng cự phía trên trong khoảng từ 83.000 USD đến 86.000 USD. Theo báo cáo, Tỷ lệ Rủi ro Phía Bán (Sell-Side Risk Ratio) trong 7 ngày đứng ở mức 7 điểm cơ bản mỗi ngày, thấp hơn một nửa so với mức 16 điểm cơ bản ghi nhận vào đỉnh điểm tháng 8.
Trong khi đó, ông Armstrong chỉ ra sự tăng trưởng vượt ra ngoài bitcoin, cho biết các khoản thanh toán bằng stablecoin trên mạng lưới Base đã tăng 700% so với cùng kỳ năm trước.
Ông cũng dẫn các dự báo thị trường stablecoin sẽ đạt 3.000 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời chỉ ra thanh toán, mã hóa tài sản (tokenization), thị trường dự đoán và tài chính tự động là bốn lĩnh vực trọng tâm của Coinbase hướng tới năm 2027.
DN của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang được định giá 2,5 tỷ USD trong thương vụ chiến lược
Thuộc hệ sinh thái Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Masan High-Tech Materials được Elmet Group của Mỹ đầu tư vào 124,75 triệu USD qua việc mua cổ phần MSR, giá mua khoảng 59.000 - 60.000 đồng. Elmet sẽ trở thành cổ đông chiến lược của MSR.
Lời cảnh báo cuối cùng của tỷ phú Warren Buffett: Đồng USD "sẽ lao dốc không phanh", nhà đầu tư nên làm gì?
Sau hơn 60 năm xây dựng Berkshire Hathaway thành một trong những tập đoàn quyền lực nhất nước Mỹ, tỷ phú Warren Buffett đã rời ghế Chủ tịch ở tuổi 96. Những cảnh báo ông từng đưa ra tại đại hội cổ đông cuối cùng với tư cách CEO đang thu hút sự chú ý, đặc biệt là quan điểm về đồng USD.
Bitcoin đang trên đà đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD, ngang ngửa Apple, Nvidia
Nếu Bitcoin duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 25% mỗi năm, đồng tiền số này có thể đạt mức giá 250.000 USD vào cuối năm 2030, tờ The Motley Fool.
Bitcoin đang lao tới mốc 100.000 USD nhờ dòng vốn 999 triệu USD?
Dòng tiền gần 1 tỷ USD chảy vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đang tiếp thêm động lực cho đà phục hồi của Bitcoin, đưa mốc 100.000 USD trở lại tâm điểm của thị trường.
OECD cảnh báo đáng lo ngại về lạm phát toàn cầu
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết lạm phát trên toàn thế giới sẽ tăng nhanh hơn dự báo vào năm 2027, một triển vọng đòi hỏi các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn ở các nước.