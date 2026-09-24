Bitcoin đang lao tới mốc 100.000 USD nhờ dòng vốn 999 triệu USD?
Phương Đăng (theo Fxempire)
24/09/2026 1:30 PM (GMT+7)
Dòng tiền gần 1 tỷ USD chảy vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đang tiếp thêm động lực cho đà phục hồi của Bitcoin, đưa mốc 100.000 USD trở lại tâm điểm của thị trường.
Bitcoin đã có thời điểm vượt 87.000 USD trong ngày 21/9, mức cao nhất kể từ tháng 1, trước khi điều chỉnh trở lại. Tính đến sáng 24/9, Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mốc 84.310 USD.
Đà phục hồi của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ khởi sắc, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện. Việc các nhà giao dịch đóng các vị thế bán Bitcoin cũng có thể góp phần thúc đẩy đà tăng.
Đáng chú ý, dòng tiền vào các quỹ ETF tiếp tục là động lực quan trọng. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận tổng dòng vốn vào khoảng 999 triệu USD. Trong đó, quỹ IBIT của BlackRock thu hút 381 triệu USD, còn ARKB nhận 289 triệu USD.
Dòng tiền quy mô lớn cho thấy nhu cầu đối với Bitcoin thông qua các sản phẩm đầu tư được quản lý vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng một phiên hút vốn mạnh chưa đủ để khẳng định một xu hướng tăng bền vững.
Hoạt động mua Bitcoin của các doanh nghiệp cũng tiếp tục thu hút sự chú ý. Strategy cho biết đã mua thêm 950 Bitcoin với tổng giá trị 75,7 triệu USD trong tuần trước.
Dù vậy, môi trường lãi suất vẫn là một rủi ro đối với Bitcoin. Tom Barkin, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richmond, nhận định lạm phát vẫn ở mức quá cao và để ngỏ khả năng lãi suất có thể tiếp tục tăng. Nếu lợi suất trái phiếu tăng trở lại, sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như Bitcoin có thể bị ảnh hưởng.
Bitcoin dần lấy lại vị thế trước vàng
Không chỉ phục hồi về giá, Bitcoin còn bắt đầu cải thiện tương quan với vàng sau một thời gian dài suy yếu.
Tỷ lệ Bitcoin/vàng từng đạt khoảng 35 khi Bitcoin vượt 126.000 USD và giá vàng vượt 3.500 USD. Sau đó, tỷ lệ này giảm xuống khoảng 15 khi Bitcoin lùi về gần 60.000 USD, trong khi vàng duy trì quanh 4.100 USD.
Diễn biến trên cho thấy vàng đã giữ giá tốt hơn Bitcoin trong giai đoạn thị trường điều chỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ Bitcoin/vàng hiện phục hồi lên khoảng 20, cho thấy đồng tiền số lớn nhất thế giới đang từng bước lấy lại đà tăng so với kim loại quý.
Về dài hạn, tỷ lệ Bitcoin/vàng vẫn nằm trong một kênh tăng rộng hình thành từ năm 2013. Vùng hỗ trợ từng nâng đỡ tỷ lệ này trong các đợt điều chỉnh trước đây tiếp tục phát huy tác dụng.
Để củng cố tín hiệu Bitcoin đang lấy lại sức mạnh so với vàng, tỷ lệ này cần duy trì trên 12 và hình thành các đáy cao dần theo tháng. Nếu vượt bền vững vùng 30-35, xu hướng vượt trội của Bitcoin so với vàng sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu giảm dưới 12, cấu trúc tăng dài hạn sẽ chịu áp lực và cho thấy vàng tiếp tục có ưu thế.
Bitcoin nhắm mốc 100.000 USD
Về kỹ thuật, Bitcoin đã hình thành vùng đáy quanh 50.000-60.000 USD và sau đó vượt lên trên đường trung bình động 50 tuần (SMA 50 tuần).
Đáng chú ý, ngưỡng 82.300 USD đang được xem là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu Bitcoin duy trì trên mức này, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới 100.000 USD.
Việc vượt qua 100.000 USD, nếu xảy ra, có thể mở ra dư địa tăng tiếp theo lên vùng 135.000 USD.
Trên khung thời gian dài, Bitcoin vẫn vận động trong một kênh tăng hình thành từ năm 2018. Cấu trúc giá gần đây cũng xuất hiện mô hình “cốc và tay cầm”, thường được giới phân tích kỹ thuật theo dõi như một tín hiệu tiềm năng cho đà tăng.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện duy trì trên đường trung bình, cho thấy động lượng tăng vẫn được bảo toàn.
Trên biểu đồ ngày, Bitcoin đã tích lũy trong các tháng 6-8 quanh vùng hỗ trợ của mô hình nêm mở rộng tăng dần trước khi bứt phá lên trên 80.000 USD. Đáng chú ý, quá trình tích lũy trong hai tuần đầu tháng 9 diễn ra quanh vùng giá cao hơn, củng cố tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật.
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