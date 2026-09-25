Bitcoin đang trên đà đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD, ngang ngửa Apple, Nvidia
Phương Đăng (theo The Motley Fool)
25/09/2026 2:17 PM (GMT+7)
Nếu Bitcoin duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 25% mỗi năm, đồng tiền số này có thể đạt mức giá 250.000 USD vào cuối năm 2030, tờ The Motley Fool.
Thị trường giá xuống của Bitcoin dường như đã kết thúc. Đồng tiền số lớn nhất thế giới hiện tăng hơn 40% so với vùng đáy mùa hè và có thể hướng tới mốc 100.000 USD vào cuối năm nay. Nếu vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng này, dư địa tăng giá của Bitcoin có thể còn rất lớn.
The Motley Fool dự báo, Bitcoin có thể đạt vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD vào cuối năm 2030. Dưới đây là cơ sở cho dự báo này:
Con đường đến vốn hóa 5.000 tỷ USD
Vốn hóa 5.000 tỷ USD có thể nghe như một kịch bản quá tham vọng, nhưng các phép tính cho thấy mục tiêu này không phải không thể xảy ra.
Giả sử Bitcoin đạt giá 100.000 USD vào cuối năm nay. Từ mức đó, đồng tiền số này cần duy trì tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) khoảng 25% trong 4 năm tiếp theo. Nếu đạt được tốc độ này, Bitcoin sẽ chạm khoảng 250.000 USD/đồng, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỷ USD vào cuối năm 2030.
Câu hỏi lớn là Bitcoin có thể duy trì CAGR 25% hay không. Dữ liệu lịch sử cho thấy điều này không phải kịch bản quá xa vời. Trong giai đoạn từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2026, Bitcoin đạt CAGR gần 34%.
Do đó, mức tăng trưởng 25% mỗi năm, dù rất cao đối với phần lớn các loại tài sản, lại không hoàn toàn bất khả thi đối với một tài sản kỹ thuật số như Bitcoin. Thậm chí, con số này có thể vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng mà Bitcoin từng đạt được. Trong nhiều năm, Bitcoin ghi nhận mức tăng giá lên tới ba chữ số, trong đó có cả năm 2023 và 2024.
Thiếu động lực tăng giá rõ ràng
Tuy nhiên, Bitcoin đang đối mặt một vấn đề: chưa xuất hiện động lực tăng giá rõ ràng khi bước vào năm 2027.
Đạo luật Clarity vừa không được thông qua. Lãi suất đang tăng trở lại, trong khi giá dầu đã tiến gần 100 USD/thùng. Đây không phải là môi trường thuận lợi cho một đợt tăng giá mạnh của tiền số.
Nhưng kịch bản ngược lại cũng có thể xảy ra.
Bitcoin trong lịch sử không có mối tương quan chặt chẽ với các nhóm tài sản lớn khác. Vì vậy, đồng tiền số này có thể diễn biến trái chiều với các tài sản truyền thống. Nếu nhà đầu tư bắt đầu coi Bitcoin như một công cụ phòng hộ trước những bất ổn kinh tế vĩ mô tại Mỹ, dòng tiền đổ vào Bitcoin có thể tăng mạnh, qua đó đẩy giá lên cao hơn.
Bitcoin có thể ngang vốn hóa Apple, Nvidia?
Nếu đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD, Bitcoin sẽ bước vào một câu lạc bộ rất đặc biệt. Hiện chỉ có Apple và Nvidia là hai doanh nghiệp có vốn hóa trên 5.000 tỷ USD.
Liệu Bitcoin có xứng đáng nằm trong nhóm tài sản này?
Theo Motley Fool, câu trả lời là có. Bitcoin không phải một doanh nghiệp mà được xem là tương lai của tiền tệ, một tài sản lưu trữ giá trị, hay còn được ví như “vàng kỹ thuật số” và công cụ phòng hộ trước sự suy yếu của đồng USD.
Đà tăng mạnh của Bitcoin trong thập kỷ qua, theo Motley Fool, khó có thể chỉ là hiện tượng nhất thời. Với giả định thị trường giá xuống đã kết thúc, Bitcoin có thể bước vào một chu kỳ tăng mới.
Dù vậy, dự báo Bitcoin đạt 250.000 USD và vốn hóa 5.000 tỷ USD vào năm 2030 vẫn phụ thuộc vào giả định đồng tiền số này duy trì mức tăng trưởng 25% mỗi năm. Đây là một kịch bản dự báo, không phải mức giá được đảm bảo.
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