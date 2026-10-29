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Bitcoin (BTC) đang phục hồi sau khi chạm đáy trong tháng 7/2026, làm dấy lên kỳ vọng về một chu kỳ tăng giá mới. Dù chưa xuất hiện đợt bứt phá rõ rệt, diễn biến hiện tại cho thấy khả năng đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới tiến tới các vùng giá cao hơn vẫn được đặt ra.

Ngày 11/9/2026, Bitcoin giao dịch ở mức 76.792 USD. Đến ngày 28/10, giá đã vượt nhẹ 80.000 USD. Nếu xu hướng phục hồi tiếp tục, Bitcoin có thể hướng tới mốc 100.000 USD, thậm chí thách thức đỉnh lịch sử 126.184 USD thiết lập vào tháng 10/2025, tờ Barchart nhấn mạnh.



Trong quá khứ, Bitcoin nhiều lần trải qua những chu kỳ tăng nóng rồi giảm sâu. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn vẫn ghi nhận các đáy sau cao hơn đáy trước và các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Dù vậy, mô hình giá lịch sử không bảo đảm diễn biến tương tự sẽ lặp lại.

Bitcoin cần vượt ngưỡng kháng cự 87.397 USD

Trong năm 2026, Bitcoin dao động từ mức thấp 57.717,55 USD ngày 1/7 đến mức cao 97.764,04 USD ngày 14/1.

Theo phân tích kỹ thuật của Andrew Hecht, ngưỡng kháng cự gần nhất nằm tại 87.397 USD, tương ứng mức đỉnh ngày 21/9. Nếu vượt qua vùng này, Bitcoin có thể tiếp tục hướng tới 97.764 USD trước khi thử thách đỉnh lịch sử gần 126.185 USD.

Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ đáng chú ý nằm tại 74.887,50 USD, mức đáy ngày 15/9. Nếu giá xuyên thủng ngưỡng này, đáy tháng 7 sẽ trở thành mốc quan trọng tiếp theo cần theo dõi.

Với mức giá khoảng 80.200 USD, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của Bitcoin được đánh giá nhỉnh hơn 1:1, dựa trên các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự gần nhất.

Coinbase biến động theo xu hướng Bitcoin

Cổ phiếu Coinbase Global (COIN), một trong những doanh nghiệp giao dịch tiền mã hóa hàng đầu, thường biến động cùng chiều với Bitcoin, dù mức độ tương quan không hoàn toàn đồng nhất.

Kể từ khi niêm yết vào tháng 4/2021 với giá mở cửa 381 USD/cổ phiếu, COIN đã trải qua những biến động lớn. Cổ phiếu này giảm xuống 31,55 USD vào tháng 1/2023, trước khi lập đỉnh lịch sử 444,64 USD vào tháng 7/2025.

Trong năm 2026, COIN dao động từ 139,11 USD ngày 31/7 đến 263,07 USD ngày 14/1. Tại vùng giá khoảng 161 USD, ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm ở 139,11 USD, trong khi kháng cự đầu tiên là 208,33 USD.

Nếu vượt qua vùng kháng cự này, cổ phiếu có thể hướng tới các mốc cao hơn, lần lượt là 222,35 USD, 263,07 USD và đỉnh lịch sử 444,64 USD. Theo đánh giá của tác giả, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của COIN tại vùng giá 161 USD hấp dẫn hơn Bitcoin, dựa trên các ngưỡng kỹ thuật gần nhất.

Mối liên hệ giữa hai tài sản xuất phát một phần từ hoạt động kinh doanh của Coinbase. Khi Bitcoin tăng giá, giao dịch trên thị trường tiền mã hóa thường sôi động hơn, có thể hỗ trợ doanh thu và lợi nhuận của sàn. Ngược lại, thị trường suy yếu có thể gây áp lực lên kết quả kinh doanh.

Mốc 100.000 USD vẫn trong tầm ngắm?

Theo Barchar, từ vùng giá khoảng 80.000 USD, Bitcoin cần tăng gần 25% để chạm mốc 100.000 USD. Đây là mục tiêu đáng kể, nhưng lịch sử cho thấy đồng tiền này từng biến động hơn 20.000 USD chỉ trong khoảng hai tháng.

Andrew Hecht nghiêng về kịch bản tích cực một cách thận trọng, song nhấn mạnh rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu. Nếu tâm lý né tránh rủi ro lan rộng trên thị trường tài chính, Bitcoin có thể chịu áp lực bán mạnh. Ngược lại, đà phục hồi được duy trì có thể mở đường cho một chu kỳ tăng giá mới.

Trong bối cảnh năm 2026 chỉ còn hơn hai tháng, khả năng Bitcoin vượt 100.000 USD sẽ phụ thuộc vào sức mạnh phục hồi và tâm lý thị trường. Nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu lợi nhuận, ngưỡng cắt lỗ và tuân thủ kỷ luật giao dịch, bởi tiềm năng sinh lời cao luôn đi kèm nguy cơ thua lỗ đáng kể.