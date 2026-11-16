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Bitcoin vừa trải qua một đợt giảm giá mạnh. Tuần trước, đồng tiền số lớn nhất thế giới mất khoảng 17% giá trị, xuống gần 62.000 USD. Theo tính toán của Yahoo Finance, đợt lao dốc này khiến khoảng 250 tỉ USD vốn hóa thị trường bốc hơi.

So với mức đỉnh lịch sử, Bitcoin hiện đã giảm khoảng 50%, đồng thời rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày – một chỉ báo dài hạn được giới giao dịch đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, một quy luật lịch sử đang mang lại hy vọng cho nhà đầu tư: chu kỳ 4 năm của Bitcoin có thể sắp chuyển sang giai đoạn tăng giá.

Scott Melker, người dẫn chương trình The Daily Wolf, từng tin rằng chu kỳ 4 năm của Bitcoin đã không còn hiệu lực. Nhưng theo ông, việc Bitcoin lập đỉnh vào tháng 10/2025 gần như trùng khớp với thời điểm mà các mô hình dự báo chu kỳ đã chỉ ra. Đợt giảm giá kéo dài suốt một năm sau đó cũng phù hợp với quy luật này.

Chu kỳ 4 năm: Tín hiệu đảo chiều đang xuất hiện?

Chu kỳ 4 năm của Bitcoin gắn liền với sự kiện halving – quá trình giảm một nửa phần thưởng dành cho thợ đào, qua đó làm chậm tốc độ phát hành Bitcoin mới.

Các đợt halving gần nhất diễn ra vào năm 2012, 2016, 2020 và 2024. Trong những chu kỳ trước, Bitcoin thường lập đỉnh mới sau khoảng 12-18 tháng kể từ halving.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa các đỉnh giá gần đây rất sát nhau. Đỉnh tháng 10/2025 xuất hiện sau đỉnh tháng 11/2021 đúng 1.426 ngày. Hai đỉnh trước đó cũng chỉ cách nhau 1.424 ngày.

Không chỉ thời điểm lập đỉnh, thời gian chạm đáy của các chu kỳ giảm giá cũng có quy luật tương tự. Ba thị trường giá xuống gần nhất đều chạm đáy sau khoảng 12-13 tháng kể từ đỉnh.

Bitcoin hiện đã đi qua hơn 13 tháng kể từ khi lập đỉnh lịch sử ngày 6/10/2025. Điều này làm dấy lên kỳ vọng đợt giảm giá hiện tại có thể sắp kết thúc.

Hai kịch bản cho Bitcoin

Dù vậy, chu kỳ lần này đã xuất hiện một điểm khác biệt. Bitcoin từng chạm đáy gần 57.750 USD vào ngày 1/7/2026, tức chỉ 9 tháng sau đỉnh lịch sử, với mức giảm 54%.

Trong khi đó, các thị trường giá xuống trước đây từng khiến Bitcoin mất từ 77% đến 85% giá trị. Nếu mức đáy tháng 7 là đáy cuối cùng, đây sẽ là chu kỳ giảm giá ngắn và ít nghiêm trọng nhất trong lịch sử Bitcoin.

Hiện có hai kịch bản đáng chú ý.

Thứ nhất, Bitcoin có thể quay lại kiểm tra vùng đáy gần 57.750 USD hồi tháng 7, thấp hơn khoảng 7% so với mức đáy gần nhất, trước khi phục hồi.

Thứ hai, mức đáy tháng 7 đã là đáy của chu kỳ và đợt giảm giá vừa qua chỉ tạo ra một vùng đáy mới cao hơn.

Trong cả hai trường hợp, nếu quy luật 4 năm tiếp tục phát huy tác dụng, Bitcoin có thể đảo chiều trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Một yếu tố khác cũng đáng chú ý là các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong ba chu kỳ gần nhất, Bitcoin đều chạm đáy trong khoảng 10 tuần sau thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đáng chú ý, trong năm tiếp theo, giá Bitcoin đều tăng hơn gấp đôi.

Tuy nhiên, giới đầu tư không nên xem đây là công thức chắc chắn để dự đoán giá. Ba chu kỳ là số lượng dữ liệu quá nhỏ để khẳng định một quy luật bền vững. Thực tế, tháng 3/2024, Bitcoin từng lập đỉnh mới trước cả sự kiện halving cùng năm – điều chưa từng xảy ra trong các chu kỳ trước.

Nhìn chung, theo Yahoo Finance, lịch sử đang mang đến tín hiệu tích cực cho Bitcoin, nhưng liệu đồng tiền số này có thực sự bước vào một đợt tăng giá mới hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.