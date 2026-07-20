Bitcoin đứng trước ngưỡng cửa "bùng nổ" giá: Kỳ vọng từ kịch bản 27,9 nghìn tỷ USD của vàng

Sau khi đạt đỉnh trên 126.000 USD/bitcoin vào năm 2025, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này đã mất hơn 50% giá trị kể từ tháng 10 năm ngoái. Dẫu vậy, những dự báo mới nhất từ các tổ chức tài chính hàng đầu, đặc biệt là sự so sánh với thị trường vàng trị giá 27,9 nghìn tỷ USD, đang làm dấy lên những đồn đoán về các đợt "bùng nổ giá" sắp tới.

Ảnh minh họa: Germini

Lộ trình từ vàng: "Vinh quang và nỗi đau"

Ông Eric Balchunas, chuyên gia phân tích ETF tại Bloomberg Intelligence, cho rằng lịch sử 22 năm của các quỹ ETF vàng chính là "bản đồ" gần nhất để nhà đầu tư Bitcoin tham chiếu. Kể từ khi các quỹ ETF vàng ra đời năm 2004, giá kim loại quý này đã tăng vọt, đưa vốn hóa thị trường của vàng lên mức gần 28 nghìn tỷ USD.

Ông Balchunas phân tích: "Cả Bitcoin và vàng đều là các công cụ lưu trữ giá trị không tạo ra dòng tiền hay cổ tức. Do đó, hiệu suất của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào tâm lý nhà đầu tư thay vì các yếu tố tài chính cơ bản như lợi nhuận hay hỗ trợ từ chính phủ".

Theo ông, Bitcoin đang đi đúng "kịch bản" mà vàng từng trải qua: những đợt tăng giá ngoạn mục xen lẫn những giai đoạn sụt giảm đau đớn, thử thách lòng kiên nhẫn của nhà đầu tư. Lịch sử của vàng cho thấy sau những cú sốc, mỗi chu kỳ mới đều thiết lập một đỉnh cao mới.

Những tín hiệu trái chiều

Sự xuất hiện của các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin giao ngay đầu năm 2024 đã giúp Bitcoin trở thành một trong những tài sản tăng trưởng nhanh nhất lịch sử khi Phố Wall đổ xô vào thị trường. Tuy nhiên, sự quan tâm này cũng mang lại biến động lớn.

Gần đây, các chuyên gia từ sàn giao dịch Bitfinex đã cảnh báo về một "cú sốc" dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF, điều có thể cản trở đà phục hồi của Bitcoin sau khi đồng tiền này chạm mức đáy dưới 57.000 USD vào đầu tháng 7. Đáng chú ý, IBIT của BlackRock – quỹ ETF Bitcoin lớn nhất thế giới – đã bán ra gần 100.000 bitcoin trong những tháng gần đây để đáp ứng yêu cầu thanh khoản, hiện nắm giữ hơn 733.000 bitcoin, trị giá gần 50 tỷ USD.

Ông Balchunas nhấn mạnh một sự tương đồng tâm linh giữa vàng và IBIT: "Vàng đã từng trở nên phổ biến đến mức vào năm 2011, nó đã vượt qua SPY để trở thành quỹ ETF lớn nhất thế giới, trước khi chìm vào quên lãng trong suốt 8 năm sau đó. IBIT cũng đạt mốc 100 tỷ USD tài sản quản lý vào tháng 10/2025, rồi ngay sau đó đạt đỉnh".

Điểm chung của cả hai là nguồn cung khan hiếm, nên khi nhu cầu bùng phát, giá có thể tăng đột biến. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là nhu cầu của nhà đầu tư thường mang tính thời điểm, không ổn định.

Niềm tin từ khối tổ chức

Bất chấp những biến động ngắn hạn, giới đầu tư tiền điện tử vẫn giữ thái độ lạc quan. Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS.com, khẳng định: "Nhu cầu từ khối tổ chức vẫn là một trong những trụ cột then chốt của Bitcoin".

Theo ông Massabni, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn đang thu hút dòng vốn đầu tư ổn định. Đồng thời, ngày càng nhiều tập đoàn lớn đưa tài sản kỹ thuật số vào chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chính sự quan tâm bền bỉ này từ các tổ chức tài chính lớn đã giúp làm giảm đáng kể áp lực bán tháo trong các đợt điều chỉnh thị trường gần đây.

Với những diễn biến hiện tại, Bitcoin đang đứng trước một giai đoạn mang tính quyết định. Liệu thị trường có thể vượt qua "vết xe đổ" của vàng để hướng tới những đỉnh cao mới, hay sẽ tiếp tục trải qua một chu kỳ thử thách khắc nghiệt, câu trả lời sẽ phụ thuộc lớn vào sự ổn định của dòng vốn tổ chức trong những tháng tới.