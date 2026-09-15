Bitcoin gặp “bão kép”, mất đà tăng giá

Đà tăng giá của Bitcoin chững lại khi sự lạc quan về dự luật tiền điện tử của Mỹ giảm dần. Ảnh Bloomberg

Đà tăng trên thị trường tiền số đã mất động lực khi kỳ vọng về tiến triển của một dự luật quản lý tiền số quan trọng tại Mỹ suy yếu.

Theo dữ liệu thị trường dự đoán Polymarket, xác suất Đạo luật Clarity (Clarity Act) được thông qua trong năm nay từng tăng lên hơn 30% trong phiên giao dịch tại Mỹ, nhưng đã giảm xuống còn 18% vào sáng 15/9 tại châu Á.

Diễn biến này lập tức gây sức ép lên Bitcoin. Đồng tiền số lớn nhất thế giới, hiện chiếm khoảng 60% tổng giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền số, giảm từ mức cao 79.586 USD xuống dưới 78.000 USD sáng 15/9 tại thị trường Singapore.

Dự luật tiền số lại đứng trước ngã rẽ

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner cho biết tại Đồi Capitol rằng một nhóm nghị sĩ đàm phán của đảng Dân chủ sẽ gửi đề xuất đối trọng tới các nghị sĩ Cộng hòa trước cuộc bỏ phiếu thủ tục quan trọng diễn ra vào ngày 16/9.

Clarity Act là dự luật nhằm xây dựng khuôn khổ quản lý toàn diện đối với thị trường tiền số Mỹ. Tuy nhiên, dự luật đã mắc kẹt trong các cuộc tranh cãi giữa hai đảng suốt một năm qua.

Để được thúc đẩy, dự luật cần nhận được sự ủng hộ của một số nghị sĩ Dân chủ vượt qua ranh giới đảng phái. Sau đó, dự luật còn phải vượt qua yêu cầu 60 phiếu tại Thượng viện đối với phần lớn các dự luật trước khi tiến tới bước thông qua cuối cùng.

Rachael Lucas, chuyên gia phân tích tại BTC Markets, cho biết xác suất dự luật được ký thành luật trong năm 2026 từng vượt 70% hồi tháng 5, nhưng rơi xuống mức thấp khoảng hơn 10% trong tháng 8 trước khi phục hồi lên gần 30% vào ngày 14/9.

“Đây là một thị trường không có tín hiệu ổn định”, bà Lucas nhận định dựa trên dữ liệu từ các thị trường dự đoán.

Tuy nhiên, theo bà, việc phe Dân chủ chuẩn bị đưa ra đề xuất đối trọng cho thấy quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra, thay vì đã đổ vỡ hoàn toàn.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune trước đó cho biết tiến triển đã đạt được trong những ngày gần đây, nhưng ông chưa chắc các nghị sĩ đã có đủ số phiếu để đưa dự luật tiến lên trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/9.

Ông Trump và stablecoin trở thành điểm nóng

Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là các điều khoản về đạo đức.

Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng những quy định hiện tại chưa đủ để ngăn Tổng thống Donald Trump tiếp tục hưởng lợi từ thị trường tiền số. Trump từng báo cáo khoản thu nhập 1,4 tỷ USD trong năm ngoái.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng bày tỏ lo ngại rằng stablecoin - loại tiền số được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường gắn với các tài sản như USD - có thể hút tiền gửi khỏi hệ thống ngân hàng.

Những vấn đề này đã kéo theo hoạt động vận động hành lang quy mô lớn tại Quốc hội.

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã công bố bản dự thảo cuối cùng của dự luật, trong đó đưa ra một số thay đổi nhằm xử lý những điểm gây tranh cãi nhất.

Theo phiên bản mới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ có quyền can thiệp nếu tình trạng dòng tiền gửi rời khỏi các ngân hàng cộng đồng trở nên “gây tổn hại”.

Dự luật cũng bổ sung các hàng rào đạo đức mới đối với Tổng thống và các quan chức được bầu đang nắm giữ tài sản tiền số.

Theo đó, Tổng thống sẽ phải thoái vốn khỏi tài sản kỹ thuật số hoặc đưa các khoản nắm giữ đáng kể vào một quỹ tín thác mù. Nếu không thực hiện, người vi phạm có thể phải chịu các khoản phạt tài chính.

Các tổng chưởng lý bang cũng được trao vai trò trong việc thực thi những quy định đạo đức này.

Bitcoin chịu thêm sức ép từ Fed

Dù Bitcoin chững lại, cổ phiếu một số doanh nghiệp liên quan đến tiền số vẫn tăng mạnh trong phiên 14/9.

Cổ phiếu sàn giao dịch tiền số Coinbase Global tăng 9,2%, trong khi Circle Internet Group - công ty phát hành stablecoin - tăng 7,5%.

Tuy nhiên, với một số chuyên gia trong ngành, cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể mới là sự kiện tác động mạnh nhất tới thị trường tài sản kỹ thuật số trong tuần này.

Ông Lacie Zhang, chuyên gia phân tích nghiên cứu tại Bitget Wallet, cho biết thị trường hiện định giá khoảng 86-87% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 16/9.

Theo bà, Bitcoin dường như đã phần nào phản ánh kịch bản này khi duy trì trong vùng giữa và cao của khoảng 70.000 USD, thay vì phá vỡ cấu trúc giá hình thành từ tháng 8.

Rủi ro lớn hơn đối với thị trường có thể xuất hiện nếu thông điệp của Fed bất ngờ mang tính “diều hâu”, tức thể hiện quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn dự kiến.

Điều này đồng nghĩa Bitcoin hiện phải đối mặt với hai lực cản cùng lúc: kỳ vọng về dự luật tiền số của Mỹ suy yếu và thị trường chuẩn bị cho quyết định chính sách quan trọng của Fed.