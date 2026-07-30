Bitcoin lao dốc 48%, nhà đầu tư lũ lượt tháo chạy, giấc mơ phục hồi đang tắt dần?

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Thị trường tiền mã hóa đang đối mặt với một giai đoạn đầy thách thức khi Bitcoin và Ethereum vẫn chìm sâu dưới các mức đỉnh lịch sử, bất chấp kỳ vọng rằng những thay đổi về chính sách tại Mỹ có thể tạo động lực cho một đợt phục hồi mới.

Bitcoin, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới xét theo vốn hóa, hiện giao dịch quanh mốc giá 63.000-64.000 USD trong khi các nền tảng phân tích on-chain cho rằng đáy dài hạn của thị trường vẫn chưa được xác nhận. Giá chỉ tăng khoảng 0,5% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn tới 48,4% so với mức đỉnh lịch sử 126.198 USD được thiết lập ngày 7/10 năm ngoái.

Trước đó, thị trường từng kỳ vọng một cú hích từ Mỹ sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Đạo luật Clarity – dự luật nhằm xây dựng khung quản lý rõ ràng hơn đối với tiền mã hóa – đang tiến gần khả năng được Quốc hội thông qua.

Nếu được ban hành, đạo luật này có thể phân định vai trò giám sát giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao dịch các tài sản số như Bitcoin và Ethereum trên thị trường tài chính Mỹ.

Tuy nhiên, cho đến nay, triển vọng pháp lý tích cực vẫn chưa đủ sức tạo ra một đợt tăng giá mạnh. Bitcoin gần như đi ngang, trong khi Ethereum chỉ phục hồi nhẹ.

Một cuộc khảo sát mới của Urban Institute cho thấy tâm lý nhà đầu tư có thể là rào cản lớn đối với khả năng phục hồi của thị trường.

Khảo sát được thực hiện với 3.194 người cho thấy, khoảng 17% người trưởng thành tại Mỹ hiện đang sở hữu hoặc từng sở hữu tiền mã hóa. Tuy nhiên, chỉ 9% vẫn nắm giữ tài sản số ở thời điểm hiện tại.

Điều đó đồng nghĩa gần một nửa số người từng đầu tư tiền mã hóa đã rời khỏi thị trường. Xu hướng này có thể khiến dòng tiền mới vào Bitcoin và Ethereum suy yếu, đồng thời làm giảm khả năng hình thành một đợt tăng giá mạnh trong ngắn hạn.

Trong số những người đã bán hết tiền mã hóa, 32% cho biết nguyên nhân chính là thua lỗ. Bên cạnh đó, 28% lo ngại về mức độ biến động quá lớn và 28% khác quan ngại về vấn đề an toàn, bảo mật.

Theo Caleb Silver, Tổng biên tập Investopedia, đợt giảm sâu của Bitcoin kể từ mức đỉnh tháng 10 cho thấy nhiều nhà đầu tư đang rút lui khỏi thị trường.

Ông nhận định việc giá lao dốc có thể khiến những người từng mua Bitcoin chỉ vì kỳ vọng giá tăng nhanh quyết định bán ra và không muốn tiếp tục nắm giữ. Trong nhiều năm qua, không ít nhà đầu tư tham gia thị trường chủ yếu vì chạy theo đà tăng giá, thay vì dựa trên niềm tin dài hạn vào công nghệ hoặc giá trị sử dụng của tiền mã hóa.

Alex Carchidi, chuyên gia của Motley Fool, cũng cho rằng thị trường hiện chưa chứng kiến một làn sóng nhà đầu tư tiền mã hóa mới.

Theo ông, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đã rời khỏi thị trường hoặc tạm thời đứng ngoài kể từ khi thị trường tiền số sụp giảm mạnh vào tháng 10.

Sự thiếu vắng dòng tiền mới, cùng việc một bộ phận nhà đầu tư cũ rút lui, có thể khiến Bitcoin và Ethereum khó tìm được động lực phục hồi nhanh chóng.

Dù vậy, các chuyên gia cũng không khẳng định chắc chắn rằng Bitcoin sẽ tiếp tục giảm hoặc không thể phục hồi. Những thay đổi trong chính sách quản lý, sự trở lại của dòng vốn tổ chức hoặc sự cải thiện của tâm lý thị trường vẫn có thể tạo ra các động lực mới.

Tuy nhiên, với mức giảm gần 50% của Bitcoin và hơn 60% của Ethereum, cùng sự suy giảm niềm tin của nhiều nhà đầu tư, con đường trở lại các mức đỉnh lịch sử có thể sẽ kéo dài hơn kỳ vọng.