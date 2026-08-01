Bitcoin lao dốc, dòng tiền chạy sang AI: Cú sập lớn đã bắt đầu?

Ảnh minh họa: Germini.

Sau khi lập đỉnh trên 126.000 USD vào tháng 10/2025, Bitcoin - đồng tiền số lớn nhất thế giới - đã bước vào một giai đoạn điều chỉnh mạnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, giá Bitcoin giảm khoảng 25%, từng lùi dưới mốc 60.000 USD, xóa đi phần lớn tâm lý hưng phấn được tạo ra bởi sự ra đời của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay và làn sóng tham gia ngày càng mạnh của các tổ chức tài chính. Hiện Bitcoin đang giao dịch quanh mốc 63.000-64.000 USD.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đợt giảm hiện nay chưa nhất thiết là dấu hiệu thị trường tiền số sụp đổ. Theo họ, Bitcoin có thể đang trải qua một “mùa đông tiền số” quen thuộc – giai đoạn suy giảm kéo dài trong chu kỳ tăng rồi giảm vốn từng lặp lại nhiều lần.

Khác với những cú lao dốc trước đây, đợt giảm giá lần này không bắt nguồn chủ yếu từ sự đổ vỡ bên trong ngành tiền số. Thị trường đang chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như lợi suất trái phiếu tăng, điều kiện tài chính thắt chặt và làn sóng rút vốn khỏi các tài sản rủi ro.

Trong tháng 6, Bitcoin giảm tới 19%, ghi nhận tháng tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng của quỹ đầu cơ tiền số Three Arrows Capital năm 2022. Khi đó, chiến lược đầu tư sử dụng đòn bẩy quá lớn của quỹ này thất bại, kéo theo các khoản yêu cầu bồi thường của chủ nợ trị giá khoảng 3,5 tỷ USD.

Áp lực bán gần đây còn gia tăng khi các quỹ ETF tiền số giao ngay tại Mỹ liên tục bị rút vốn. Trong sáu tuần tính đến ngày 17/7, khoảng 2,7 tỷ USD đã rời khỏi các quỹ này, làm suy yếu một trong những nguồn cầu quan trọng từng góp phần đẩy Bitcoin tăng mạnh trong năm 2025.

Nhà đầu tư cá nhân bỏ tiền số, chạy theo AI

Theo Chris Perkins, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản số chủ động Franklin Crypto thuộc Franklin Templeton, một phần dòng tiền từng chảy vào tiền mã hóa hiện đang chuyển sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

“Vốn đầu tư rủi ro của nhà đầu tư cá nhân đã chuyển sang AI như một cơn sốt mới”, ông nhận định. Tuy nhiên, ông Perkins cho rằng sự quan tâm của các tổ chức đối với tiền số chưa biến mất và các nền tảng cơ bản của mạng lưới blockchain vẫn tiếp tục được củng cố.

Thanh khoản và khối lượng giao dịch thấp trên nhiều phân khúc tiền số cho thấy mức độ tham gia của nhà đầu tư đã giảm. Trong bối cảnh đó, nếu lĩnh vực AI tiếp tục suy yếu, tâm lý né tránh rủi ro có thể lan sang thị trường tiền số, gây thêm áp lực lên Bitcoin.

Dù vậy, Blue Macellari, Giám đốc phụ trách tài sản số tại T. Rowe Price, cho rằng thị trường hiện đang trải qua một “mùa đông tiền số” điển hình hơn là một cuộc khủng hoảng bất thường.

“Chúng ta đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh trên toàn thị trường tiền số vào tháng 10 và kể từ đó thị trường bước vào xu hướng giảm. Mức giảm rất lớn nhưng không phải điều chưa từng xảy ra”, bà nói.

Lịch sử cũng phần nào ủng hộ quan điểm này. Bitcoin từng trải qua các thị trường giá xuống kéo dài vào các năm 2014, 2018 và 2022. Sau mỗi chu kỳ suy giảm, đồng tiền số này lại bước vào một giai đoạn phát triển mới và thiết lập các đỉnh giá cao hơn.

Mốc 60.000 USD có thực sự quyết định?

Mốc 60.000 USD đang được thị trường theo dõi sát sao. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư tổ chức cho rằng đây chủ yếu là một ngưỡng tâm lý, không phải ranh giới quyết định tương lai dài hạn của Bitcoin.

Theo ông Perkins, các nhà giao dịch ngắn hạn thường tập trung vào những con số cụ thể, trong khi nhà đầu tư dài hạn quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của hệ sinh thái và nền tảng công nghệ.

Bà Macellari cũng cho rằng việc Bitcoin giảm sâu dưới 60.000 USD có thể khiến tâm lý hoảng sợ gia tăng và đẩy biến động lên cao, nhưng không làm thay đổi đáng kể luận điểm đầu tư dài hạn đối với đồng tiền số này.

Ba “chìa khóa” có thể quyết định số phận Bitcoin

Các chuyên gia cho rằng ba yếu tố lớn sẽ ảnh hưởng đến Bitcoin trong nửa cuối năm 2026: chính sách quản lý tiền số tại Mỹ, đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Trước hết, tiến triển của Đạo luật CLARITY - dự luật nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn cho tài sản số - có thể giúp giảm bất định và thu hút thêm vốn tổ chức.

Bên cạnh đó, nếu Fed chuyển sang chính sách mềm mỏng hơn, lạm phát hạ nhiệt và lãi suất thực giảm, các tài sản rủi ro như Bitcoin có thể được hưởng lợi. Ngược lại, lạm phát dai dẳng và lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Yếu tố chính trị cũng đang được chú ý. Theo công ty quản lý tài sản số 21Shares, giá Bitcoin năm nay có mối tương quan nghịch đáng kể với khả năng đảng Dân chủ giành ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhà đầu tư kỳ vọng một kết quả có lợi hơn cho đảng Cộng hòa có thể thúc đẩy các chính sách thân thiện với ngành tiền số.

Dù vậy, rủi ro vẫn rất lớn. Sự cố hạ tầng, tấn công mạng, căng thẳng địa chính trị hoặc một đợt thắt chặt tiền tệ mới đều có thể kích hoạt làn sóng bán tháo tiếp theo.

Bà Macellari cho rằng Bitcoin có thể đang hình thành vùng đáy, nhưng tâm lý thị trường vẫn yếu. Bà dự báo mùa hè và đầu mùa thu sẽ tiếp tục biến động mạnh và đầy thách thức.

Bitcoin đã chạm đáy hay chưa vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng lần này, nhà đầu tư không chỉ theo dõi dữ liệu blockchain. Các quyết định tại Washington, chính sách của Fed và kết quả bầu cử Mỹ có thể đóng vai trò quyết định: Bitcoin sẽ thoát khỏi “mùa đông tiền số” hay tiếp tục lao xuống một đáy mới.