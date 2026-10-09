Bitcoin lao dốc dưới 81.000 USD, giá dầu tăng vọt, Fed phát tín hiệu cứng rắn
Phương Đăng (theo Bitcoinmagazine)
09/10/2026 2:14 PM (GMT+7)
Giá Bitcoin tiếp tục giảm trong tuần này trước lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng nghiêng về khả năng tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.
Giá Bitcoin tiếp tục đi xuống cùng nhiều tài sản khác trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và Fed đưa ra những tuyên bố cứng rắn về chính sách tiền tệ.
Bitcoin gần đây giao dịch quanh mức 81.203 USD, sau khi có thời điểm giảm xuống gần 80.922 USD trong sáng thứ Năm tại New York.
Trong 24 giờ qua, đồng tiền số lớn nhất thế giới mất gần 3% giá trị, trong khi mức giảm trong vòng 7 ngày lên tới 4%.
Mới tuần trước, Bitcoin dường như đang tiến sát mốc 90.000 USD sau đợt tăng giá ấn tượng trong tháng 9, đánh dấu một trong những quý giao dịch tốt nhất trong nhiều năm.
Tuy nhiên, tháng 10 – thường được giới đầu tư tiền số gọi là “Uptober” vì lịch sử mang lại lợi nhuận tích cực cho Bitcoin – đang khởi đầu chậm chạp khi giá dầu tăng vọt.
Trong tuần này, giá dầu Brent tăng mạnh sau các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng phát tín hiệu rằng các cuộc đàm phán với Iran chưa diễn ra theo hướng mà ông mong muốn.
Đà tăng của giá dầu trong năm nay đã gây sức ép lên Bitcoin và các tài sản rủi ro khác, ít nhất trong ngắn hạn, do làm gia tăng khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất.
Trong quá khứ, Bitcoin thường hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp, khi thanh khoản dồi dào thúc đẩy dòng tiền chảy vào các tài sản rủi ro.
Phát biểu hôm thứ Năm, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết nhiều khả năng cần tiếp tục tăng lãi suất để làm chậm đà lạm phát. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Fed vẫn có sự linh hoạt về tốc độ điều chỉnh lãi suất.
Giá dầu đã tăng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2, dẫn đến việc Iran đáp trả bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz. Giá năng lượng cao hơn khiến mặt bằng giá cả tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ, tiếp tục duy trì ở mức cao và gia tăng trở lại.
Dù vậy, trong tháng 9, Bitcoin dường như không bị ảnh hưởng bởi những phát biểu của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh, thậm chí vẫn tăng giá bất chấp việc ngân hàng trung ương nâng lãi suất.
Bất chấp đợt điều chỉnh hiện tại, một số nhà phân tích cho rằng Bitcoin đã bước vào thị trường giá lên trở lại. Đồng tiền số lớn nhất thế giới trải qua phần lớn năm 2026 trong thị trường giá xuống, sau khi lập đỉnh lịch sử vào tháng 10/2025.
Hiện Bitcoin vẫn thấp hơn hơn 30% so với mức đỉnh kỷ lục 126.080 USD.
Diễn biến tiếp theo của Bitcoin sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá dầu, triển vọng lạm phát và định hướng lãi suất của Fed. Nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng, kỳ vọng lãi suất cao có thể gây thêm sức ép lên thị trường tiền số.
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