Bitcoin lao dốc vì vàng và bạc bị bán tháo: Chuyện gì đang xảy ra trên thị trường?

Trong tuần qua, giá vàng đã rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Bạc mất hơn một nửa giá trị so với đỉnh, còn Bitcoin cũng giảm khoảng 50% so với mức cao nhất hồi tháng 10/2025.

Điểm chung của ba loại tài sản này nằm ở cái gọi là "chiến lược đặt cược" rằng việc chính phủ chi tiêu mạnh tay và nợ công ngày càng phình to sẽ khiến tiền pháp định mất giá theo thời gian.

Khi lo ngại đồng USD suy yếu gia tăng, nhà đầu tư thường chuyển vốn sang những tài sản khan hiếm như vàng, bạc và Bitcoin - vốn được xem là "vàng kỹ thuật số".. Trong suốt năm 2025, dòng tiền đã chảy mạnh vào cả ba loại tài sản này khi đồng USD có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, xu hướng đó đang đảo ngược.

Nguyên nhân chính đến từ lập trường cứng rắn của Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Kevin Warsh. Sau cuộc họp chính sách đầu tiên, thị trường dự báo Fed có thể nâng lãi suất thêm hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm trước tháng 3/2027, đưa lãi suất tham chiếu lên vùng 4-4,25%.

Triển vọng lãi suất cao hơn đã đẩy đồng USD tăng khoảng 0,8% chỉ trong một tuần.

Đây là yếu tố bất lợi đối với các tài sản không tạo ra dòng tiền như vàng, bạc và Bitcoin. Khi lãi suất tăng, lợi suất thực của trái phiếu Chính phủ Mỹ trở nên hấp dẫn hơn, khiến chi phí cơ hội nắm giữ những tài sản không sinh lãi ngày càng lớn. Đồng thời, đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng, bạc và Bitcoin trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Theo giới phân tích, Bitcoin đang rơi vào tình thế khá đặc biệt. Trong phần lớn năm 2025, khi vàng và bạc liên tục lập đỉnh, Bitcoin lại gần như đi ngang quanh mốc 100.000 USD. Điều này từng khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Bitcoin còn thực sự đóng vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ hay không.

Tuy nhiên, khi xu hướng đảo chiều xuất hiện, Bitcoin lại giảm gần như đồng nhịp với hai kim loại quý. Tính từ các mức đỉnh gần nhất, vàng đã mất khoảng 28%, bạc giảm hơn 50%, còn Bitcoin cũng bốc hơi khoảng một nửa giá trị.

Đáng chú ý, Bitcoin hiện đã rơi xuống dưới đường trung bình động 200 tuần - ngưỡng kỹ thuật dài hạn được nhiều nhà đầu tư coi là "vạch phòng thủ" quan trọng, hiện nằm quanh mức 60.000 USD.

Dù vậy, vẫn có một tín hiệu tích cực cho những người nắm giữ Bitcoin. Kể từ tháng 2 năm nay, Bitcoin vẫn có diễn biến tốt hơn cả vàng và bạc nếu xét theo tỷ lệ tương đối. Đồng tiền số này đã tăng khoảng 30% so với vàng và hơn 55% so với bạc.

Các chuyên gia nhận định Bitcoin hiện mang đồng thời hai vai trò: vừa là tài sản đầu cơ rủi ro, vừa là công cụ phòng ngừa lạm phát và mất giá tiền tệ. Khi chiến lược "debasement trade" phát huy hiệu quả, Bitcoin thường tăng cùng vàng và bạc. Nhưng khi xu hướng này đảo chiều, đồng tiền số lớn nhất thế giới cũng chịu áp lực giảm theo.

Nếu Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn và đồng USD vẫn giữ đà tăng, Bitcoin nhiều khả năng sẽ còn gặp khó khăn trong việc tách khỏi xu hướng giảm của thị trường kim loại quý trong thời gian tới.