Bitcoin tăng giá ngoạn mục sau tuyên bố quan trọng của Bộ trưởng tài chính Mỹ, giới đầu tư kỳ vọng lớn

Bitcoin đã tăng giá ngoạn mục sau tuyên bố quan trọng của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh Coinfomania.

Theo Bloomberg, thị trường tiền mã hóa đã có phiên giao dịch khởi sắc rực rỡ khi Bitcoin bật tăng hơn 2% để áp sát ngưỡng 67.000 USD vào ngày thứ Ba.

Cùng lúc đó, cổ phiếu của sàn giao dịch Coinbase Global Inc. cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 12,6%. Động lực chính kích hoạt đà hưng phấn này đến từ phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, khi ông khẳng định các nhà lập pháp đang hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng đối với Đạo luật Clarity và khẩn thiết kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật được mong chờ từ lâu này trước kỳ nghỉ. Hưởng ứng tín hiệu tích cực từ Washington, không chỉ Bitcoin mà các đồng token vốn hóa nhỏ hơn cũng đồng loạt tăng giá mạnh mẽ.

Những tuyên bố của ông Bessent vào ngày thứ Ba đã trở thành chất xúc tác mới nhất, củng cố thêm nhận định rằng đợt sụt giảm gần đây của thị trường tiền mã hóa có thể đã chạm đáy và kết thúc chu kỳ điều chỉnh. Nền tảng kỹ thuật và dòng vốn tổ chức đang âm thầm cải thiện, trong khi tâm lý của giới đầu tư dường như đã đảo chiều theo hướng tích cực hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại trong tháng, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng khoảng 14% sau hai tháng liên tiếp suy giảm. Dòng tiền đổ vào các quỹ ETF giao ngay (spot ETF) đã quay trở lại sắc xanh, khối lượng giao dịch hồi phục đáng kể, cùng với các vị thế phái sinh cho thấy áp lực bán ra đang dần suy yếu.

Theo giới phân tích, trong các chu kỳ thị trường gấu trước đây, việc tạo đáy thường diễn ra thông qua những giai đoạn củng cố kéo dài thay vì một cú sụp đổ mang tính hoảng loạn duy nhất. Nhiều chuyên gia cho rằng không loại trừ khả năng đợt điều chỉnh vừa qua đã tự vắt kiệt đà giảm của mình.

Stephane Ouellette, chuyên gia đến từ FRNT Financial, chỉ ra rằng Bitcoin đã duy trì biên độ giao dịch dao động trong khoảng từ 60.000 USD đến 67.000 USD kể từ đầu tháng 6. Đồng tiền mã hóa lớn nhất hành tinh bị kẹt trong vùng tích lũy này chủ yếu do giới đầu tư dồn sự chú ý vào cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và các đợt phát hành cổ phiếu đình đám, đơn cử như thương vụ lên sàn của SpaceX. Khi những xu hướng nóng này bắt đầu hạ nhiệt, đó chính là bệ phóng hoàn hảo cho một nhịp bật tăng mới của Bitcoin.

"Khi Bitcoin đang nằm ở cận trên của biên độ giao dịch, chúng tôi đánh giá con đường ít kháng cự nhất là hướng lên phía trên. Xác suất bứt phá khỏi vùng tích lũy đang ngày càng cao trong bối cảnh cơn sốt AI chững lại và thị trường đã thích ứng tốt hơn với lộ trình lãi suất", ông Ouellette nhấn định.

Thị trường tiền mã hóa đã liên tục chìm trong khó khăn kể từ tháng 10 năm ngoái, bắt đầu bằng một cú sụp đổ bất ngờ quét sạch hàng loạt vị thế và giáng một đòn nặng nề vào tâm lý nhà đầu tư, ngăn cản mọi nỗ lực hồi phục quy mô lớn. Trong suốt quãng thời gian đó, nhà đầu tư liên tục bán tháo ở mọi nhịp hồi, khiến thị trường không thể gượng dậy một cách bền vững.

Dù vậy, những người theo dõi sát sao thị trường vẫn kiên trì tìm kiếm các tín hiệu cho thấy cơn bão tồi tệ nhất đã qua đi. Họ rà soát từng dữ liệu nhỏ để nhận diện dấu hiệu hình thành vùng đáy. Các nhà phân tích tại công ty tiền mã hóa Tagus nhấn mạnh rằng làn sóng quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư tổ chức "hoàn toàn trái ngược với áp lực bán tháo khốc liệt và các lệnh rút vốn kỷ lục ghi nhận hồi đầu mùa hè", theo Bloomberg.