Bitcoin trên đà lao lên mốc 215.000 USD khi lấy lại các mức giá quan trọng trên thị trường?

Báo cáo được BIT Research công bố ngày 30/9 nhận định thị trường giá xuống của Bitcoin có thể đã kết thúc, đồng thời đưa ra kịch bản tăng giá với mục tiêu 185.000-215.000 USD, theo Cryptopotato.

Bitcoin hiện giao dịch trên 83.000 USD và có khả năng khép lại tháng thứ ba liên tiếp tăng giá, đưa mức tăng trong quý III lên khoảng 42%.

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BIT Research cho rằng Bitcoin đã tạo đáy

BIT Research cho biết họ xác định đáy của chu kỳ vào cuối tháng 7, sau khi Bitcoin chạm mục tiêu giảm được dự báo bằng phương pháp Elliott Wave nhưng vẫn giữ được mốc 62.900 USD.

Chỉ số RSI trên khung tuần, thước đo động lượng giá, ngừng giảm trong tháng 6 và 7 dù Bitcoin tiếp tục lập các mức đáy mới. BIT cho rằng sự phân kỳ này tương tự những gì từng xuất hiện ở đáy năm 2022.

Sau đó, Bitcoin vượt đường trung bình động 21 tuần ở 69.272 USD và lấy lại mốc 70.000 USD. Hiện đồng tiền số này giao dịch quanh 83.000 USD, cao hơn gần 10.000 USD so với mức đỉnh 73.084 USD hồi tháng 3/2024.

Một yếu tố quan trọng khác trong phân tích của BIT là giá vốn của nhà đầu tư. True Market Mean - mức giá trung bình ước tính mà những người nắm giữ Bitcoin đã trả - hiện ở khoảng 76.897 USD.

Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư Bitcoin trung bình và người mua ETF Bitcoin giao ngay bình quân đã quay trở lại trạng thái có lãi. Theo BIT, yếu tố này có thể làm giảm áp lực bán trên thị trường.

Bitcoin đối mặt một “cơn gió ngược” lớn

BIT cũng lưu ý nợ liên bang Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng do lo ngại về tình hình tài chính của chính phủ có thể thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản như vàng và Bitcoin.

Mô hình định giá dựa trên nợ của BIT đưa ra mức tham chiếu khoảng 105.000 USD cho Bitcoin.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay là đồng USD mạnh lên, trong bối cảnh thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, trong khi eo biển Hormuz vẫn đóng cửa.

Dù vậy, BIT không cho rằng sức mạnh của USD sẽ đủ để chặn đà tăng của Bitcoin. Các nhà phân tích lưu ý rằng trong những giai đoạn USD tăng giá trước đây, vàng thường chịu tác động tiêu cực mạnh hơn Bitcoin.

Bitcoin đã dao động trong vùng 83.000-85.000 USD kể từ khi bị từ chối tại gần 87.000 USD vào tuần trước. Dữ liệu CoinGecko cho thấy Bitcoin hiện vẫn quanh 83.000 USD, giảm hơn 4% trong 7 ngày.

Tuy nhiên, so với hai tuần trước, Bitcoin đã tăng gần 10% và cao hơn hơn 7% so với 30 ngày trước.

Theo dữ liệu Coinglass, Bitcoin tăng 42,22% trong quý III, đánh dấu quý tăng mạnh nhất kể từ quý IV/2024 và cũng là mức tăng tốt nhất trong một quý III kể từ năm 2017.

Dòng tiền vào các ETF Bitcoin cũng cải thiện. Các quỹ này ghi nhận khoảng 2,8 tỷ USD vốn ròng chảy vào trong tháng 9, nâng tổng dòng tiền vào tích lũy lên 57,6 tỷ USD và tổng tài sản ròng lên khoảng 108 tỷ USD.

Kịch bản Bitcoin lên 215.000 USD

Theo BIT, trong các chu kỳ trước, Bitcoin từng tăng ít nhất 85% so với giá vốn trung bình của nhà đầu tư. Với giá vốn hiện tại, mức 85% tương ứng khoảng 142.000 USD.

BIT nhấn mạnh đây là ngưỡng tham chiếu để theo dõi thị trường giá lên, không phải mức giá tối thiểu hay mục tiêu cuối cùng. Trong lịch sử, Bitcoin thường tiếp tục tăng sau khi vượt ngưỡng này, nhưng không có gì đảm bảo lịch sử sẽ lặp lại.

Ở chu kỳ trước, Bitcoin lần đầu đạt ngưỡng 85% vào khoảng 73.000 USD hồi tháng 3/2024, sau đó đạt đỉnh 126.000 USD, tương đương khoảng 1,7 lần mức tham chiếu.

Nếu lần này hệ số thu hẹp xuống 1,3-1,5 lần, tính trên nền giá 142.000 USD, Bitcoin có thể đạt khoảng 185.000-215.000 USD.

Tuy nhiên, BIT không đưa ra thời điểm chắc chắn. Chu kỳ trước mất khoảng 19 tháng để Bitcoin đi từ ngưỡng 85% đến đỉnh. Nếu mô hình tương tự lặp lại, mốc 200.000 USD có thể nằm vào khoảng năm 2028-2029, nhưng các nhà phân tích nhấn mạnh đây chỉ là phép đối chiếu lịch sử và thời điểm vẫn rất khó dự đoán.

Trong ngắn hạn, BIT cảnh báo Bitcoin đã tăng quá nhanh và có dấu hiệu bị kéo căng sau đợt tăng mạnh. Vì vậy, một giai đoạn đi ngang hoặc cú điều chỉnh sâu hơn vẫn có thể xảy ra trước khi xu hướng tăng tiếp tục.