Bitcoin, vàng phục hồi sau làn sóng bán tháo, chứng khoán toàn cầu vẫn bất ổn
Phương Đăng (theo Reuters)
02/11/2026 3:13 PM (GMT+7)
Bitcoin và vàng đồng loạt nhích tăng trong phiên 2/11 sau đợt bán tháo cuối tuần trước, trong khi bạc vẫn giao dịch dưới ngưỡng 50 USD/ounce. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ vừa trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, còn tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường trước hàng loạt sự kiện kinh tế và chính trị quan trọng, theo Reuters.
Thị trường tài chính toàn cầu bước vào tháng 11 với nhiều biến động khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), nguy cơ lạm phát và những bất ổn địa chính trị.
Tuy nhiên, diễn biến ngày 2/11 cho thấy áp lực bán đã phần nào dịu lại ở một số nhóm tài sản. Theo Reuters, Bitcoin tăng 0,22%, lên 77.975,62 USD, trong khi vàng phục hồi khoảng 0,6-0,9% trong phiên giao dịch đầu tuần.
Diễn biến này diễn ra sau khi Bitcoin, vàng, bạc và chứng khoán cùng chịu áp lực bán tháo đáng kể trong những phiên cuối tháng 10.
Bitcoin phục hồi nhưng vẫn chịu sức ép từ vụ tấn công Binance
Bitcoin giao dịch quanh 77.975 USD trong phiên đầu tuần, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tuần vào cuối tuần trước. Ethereum cũng tăng 0,27%, lên 2.268,42 USD.
Dù giá phục hồi, thị trường tiền mã hóa vẫn chịu ảnh hưởng từ vụ tấn công trị giá 6,3 tỷ USD nhằm vào Binance – một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Theo Reuters ngày 2/11, khách hàng đã rút ròng 3,64 tỷ USD khỏi Binance, tương đương 2,1% tổng tài sản trên sàn. Binance cho biết dòng tiền rút ra đang ổn định trở lại và doanh nghiệp đã bù đắp khoảng 95% số tài sản bị đánh cắp.
Ngoài ra, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ra 643 triệu USD trong phiên thứ Sáu tuần trước, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tổ chức.
Vàng và bạc hồi phục, nhưng chưa thoát áp lực
Giá vàng tăng khoảng 0,6-0,9% trong phiên giao dịch đầu tuần, lên quanh 3.898 USD/ounce, sau khi giảm mạnh trong tháng 10. Dù phục hồi, kim loại quý này vẫn giao dịch dưới ngưỡng quan trọng 4.000 USD/ounce.
Trong khi đó, bạc cũng tăng khoảng 1,3%, nhưng vẫn dao động dưới mốc 50 USD/ounce – ngưỡng tâm lý mà kim loại này vừa đánh mất trong đợt bán tháo trước đó.
Theo các chuyên gia, kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đang gây sức ép lên kim loại quý, do lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của những tài sản không sinh lợi như vàng.
Chứng khoán toàn cầu chưa hết bất ổn
Trái với diễn biến phục hồi của Bitcoin và kim loại quý, chứng khoán Mỹ vừa trải qua một phiên giao dịch khó khăn.
Trong phiên gần nhất, Nasdaq Composite giảm 2,86%, S&P 500 mất 1,82% và Dow Jones giảm 1,09%. Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực lớn khi nhà đầu tư lo ngại các khoản chi khổng lồ cho AI chưa mang lại hiệu quả tương xứng.
Tuy nhiên, trong ngày 2/11, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Theo Reuters, các chỉ số tương lai của S&P 500 và Nasdaq đã nhích tăng, trong khi một số thị trường châu Á vẫn giảm điểm.
Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, báo cáo việc làm tháng 10 và các quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương.
Biến động thị trường có tiếp tục kéo dài?
Việc Bitcoin và vàng phục hồi cho thấy áp lực bán đã phần nào giảm bớt, nhưng chưa đủ để khẳng định thị trường đã ổn định trở lại.
Những lo ngại về hiệu quả đầu tư AI, chính sách lãi suất của Fed và rủi ro địa chính trị vẫn là các yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư.
Trong ngắn hạn, diễn biến dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin, khả năng phục hồi của cổ phiếu công nghệ và xu hướng lãi suất sẽ đóng vai trò quan trọng đối với thị trường.
Thay vì một đợt bán tháo đồng loạt như cuối tháng 10, thị trường ngày 2/11 đang cho thấy sự phân hóa rõ hơn giữa các nhóm tài sản.
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