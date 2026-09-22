Bitcoin vượt 86.000 USD, thị trường tiền số đang bước vào "siêu chu kỳ” tăng giá mới?

Bitcoin tiếp tục bứt phá

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Bitcoin tăng vượt mốc 86.000 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, nối dài đà phục hồi mạnh trong những ngày gần đây.

Theo CoinMetrics, Bitcoin có thời điểm giao dịch ở mức 85.863,40 USD, tăng khoảng 5,8%. Trước đó, đồng tiền số này chạm 86.349,90 USD, mức cao nhất kể từ cuối ngày 29/1.

Giới đầu tư hiện tập trung vào một câu hỏi: “mùa đông crypto” – giai đoạn giá tài sản số suy yếu kéo dài – đã kết thúc hay chưa?

Giai đoạn này bắt đầu sau khi Bitcoin lập kỷ lục mọi thời đại trên 126.000 USD vào tháng 10/2025.

“Tôi thực sự nghĩ rằng nó đã kết thúc. Đây là mùa xuân crypto, những bông hoa crocus đang nở rộ”, Matt Hougan, CIO của Bitwise, nói trên chương trình Squawk Box Europe của CNBC hôm thứ Hai.

“Tôi nghĩ đây thực sự sẽ là thị trường giá lên mạnh nhất và kéo dài nhất trong lịch sử crypto”, ông nói thêm.

Dù Bitcoin vẫn đang giảm tính từ đầu năm, đồng tiền số này đã tăng hơn 8% trong một tuần qua và 34% trong 3 tháng gần nhất. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn còn cách khá xa mức đỉnh lịch sử.

“Nền tảng đã tăng dù giá từng lao dốc”

Theo ông Hougan, dù thị trường crypto từng trải qua một thời gian suy yếu, các yếu tố nền tảng của ngành lại được cải thiện.

Ông dẫn chứng số lượng giao dịch trên các blockchain gia tăng, đồng thời chỉ ra sự tham gia ngày càng sâu của những tập đoàn tài chính lớn như BlackRock.

“Chúng ta đã rơi vào một tình huống khá bất thường: giá giảm theo chu kỳ trong khi các yếu tố nền tảng lại cải thiện theo xu hướng dài hạn. Và giờ tôi cho rằng giá sẽ bắt kịp những yếu tố nền tảng đó vào cuối năm. Tôi không nghĩ rằng nếu quay lại đây vào năm sau, chúng ta vẫn sẽ ở dưới những mức đỉnh lịch sử đó”, ông Hougan nhận định.

Trong một báo cáo hôm Chủ nhật, các nhà phân tích của BTIG cho rằng chừng nào Bitcoin còn giữ được mốc 75.000 USD, phe mua có thể hướng tới việc đẩy giá vượt 82.000 USD, trước khi tiến tới 90.000 USD.

Các cổ phiếu liên quan đến crypto, trong đó có Strategy và Coinbase, cũng tăng giá trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Hai.

Tiền rời cổ phiếu AI, chảy ngược vào crypto?

Đáng chú ý, đà tăng của crypto diễn ra ngay cả khi Thượng viện Mỹ tuần trước chặn Clarity Act không được tiếp tục tiến trình lập pháp.

Dự luật này nhằm thiết lập một khung pháp lý cho thị trường crypto tại Mỹ, đồng thời phân chia trách nhiệm giám sát ngành giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC).

Việc Mỹ tăng cường xây dựng quy định cho ngành crypto, chẳng hạn Genius Act được thông qua năm ngoái, đã hỗ trợ giá tài sản số. Tuy nhiên, theo Hougan, việc Clarity Act không được thông qua thậm chí có thể vẫn tạo hiệu ứng tích cực đối với giá crypto.

Lý do là trong thời gian này, SEC và CFTC sẽ tiếp tục đóng vai trò định hình các quy tắc quản lý thị trường.

“Đây là SEC thân thiện với crypto nhất trong lịch sử nước Mỹ; CFTC cũng thân thiện với crypto nhất trong lịch sử. Vì vậy, trớ trêu thay, việc Clarity không được thông qua có thể khiến chúng ta thực sự có một hệ thống quản lý còn thân thiện với crypto hơn”, ông Hougan nói.

CIO của Bitwise cũng đưa ra một yếu tố khác có thể đang thúc đẩy dòng tiền vào Bitcoin: nhà đầu tư có dấu hiệu chuyển tiền từ cổ phiếu AI trở lại thị trường crypto.

Theo ông Hougan, cơn sốt AI trước đó đã “hút hết sự chú ý” của thị trường.

“Bất kỳ nhà đầu tư nào chạy theo động lượng đều tập trung vào AI. Giờ khi xu hướng đó phần nào đã chững lại, bạn đang chứng kiến dòng tiền quay trở lại crypto”, ông nói.