"Bộ quy tắc" mới cho livestream bán hàng: "Siết" trách nhiệm cả người bán và nền tảng

Không còn dễ dàng bật điện thoại là kiếm tiền

Chỉ trong vài năm, livestream đã trở thành một trong những phương thức bán hàng phổ biến nhất trên môi trường số. Từ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm đến đồ gia dụng, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể phát trực tiếp để giới thiệu sản phẩm và chốt hàng nghìn đơn mỗi ngày.

Sự bùng nổ này mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Không ít vụ việc quảng cáo sai sự thật, bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, thổi phồng công dụng sản phẩm hay tranh chấp sau mua hàng đã khiến niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, Nghị định 248/2026/NĐ-CP được xem là bước hoàn thiện quan trọng của khung pháp lý đối với thương mại điện tử. Đáng chú ý, lần đầu tiên hoạt động livestream bán hàng được quy định với một bộ nguyên tắc quản lý riêng.

Điểm cần lưu ý là Nghị định không đặt ra một loại "giấy phép livestream" hay thủ tục hành chính mới đối với người bán. Thay vào đó, pháp luật yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử có tính năng livestream phải xây dựng và công khai quy chế quản lý hoạt động livestream bán hàng, qua đó xác lập rõ trách nhiệm của người bán, nền tảng và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng.

Điều này đồng nghĩa, việc livestream sẽ không còn đơn thuần là bật điện thoại rồi bán hàng như trước, mà phải tuân thủ những quy định cụ thể được công khai trên từng nền tảng.

Người livestream phải tuân thủ nhiều quy định mới

Theo Nghị định, các nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream phải công khai quy chế hoạt động với nhiều nội dung bắt buộc.

Trước hết là quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia livestream bán hàng, giúp người bán và người mua đều có căn cứ để thực hiện và bảo vệ quyền lợi của mình.

Một điểm rất mới là nền tảng phải xây dựng quy trình, hướng dẫn người livestream thực hiện định danh xác thực điện tử. Quy định này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản ảo, mượn danh người khác để bán hàng hoặc né tránh trách nhiệm khi phát sinh vi phạm. Khi danh tính người livestream được xác thực rõ ràng, việc truy vết và xử lý các hành vi vi phạm cũng sẽ thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, Nghị định yêu cầu các nền tảng quy định cụ thể điều kiện, quy trình mở tài khoản người bán và người livestream, đồng thời công khai các trường hợp bị dừng phát trực tiếp, gỡ bỏ nội dung hiển thị hoặc đường dẫn liên kết.

Mặc dù Nghị định không liệt kê chi tiết từng hành vi dẫn đến việc dừng livestream, nhưng việc bắt buộc nền tảng công khai quy chế sẽ giúp người bán biết rõ các giới hạn phải tuân thủ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những quy định nội bộ khó tiếp cận như trước.

Một nội dung đáng chú ý khác là nền tảng phải có công cụ hiển thị cảnh báo khi livestream bán các loại hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Quy định này đặc biệt có ý nghĩa đối với các nhóm hàng như thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay những sản phẩm có yêu cầu đặc biệt về an toàn. Việc hiển thị cảnh báo sẽ giúp người tiêu dùng có thêm thông tin trước khi quyết định mua hàng, đồng thời buộc người bán phải thận trọng hơn trong việc giới thiệu sản phẩm.

Ngoài ra, các nền tảng cũng phải xây dựng cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người xem trong và sau quá trình livestream. Đây được xem là một bước tiến nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến.

Trách nhiệm của nền tảng được nâng lên một mức mới

Không chỉ người livestream, Nghị định cũng đặt ra nhiều trách nhiệm cụ thể đối với các chủ quản nền tảng thương mại điện tử. Theo đó, nền tảng phải công khai đầy đủ thông tin về điều kiện hoạt động, điều kiện giao dịch; thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước; duy trì đầu mối tiếp nhận và phản hồi các phản ánh, khiếu nại liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

Đáng chú ý, khi nhận được yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nền tảng phải kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ hoặc xử lý thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm trong thời hạn 24 giờ. Đây là lần đầu tiên thời hạn xử lý được quy định rõ, góp phần nâng cao trách nhiệm của các nền tảng trong việc làm sạch môi trường kinh doanh trực tuyến.

Không dừng lại ở đó, các nền tảng còn phải cập nhật danh sách từ khóa theo khuyến cáo của cơ quan quản lý và thực hiện lọc thông tin theo từ khóa trước khi sản phẩm được hiển thị.

Điều này đồng nghĩa các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội không còn chỉ xử lý khi có phản ánh, mà phải chủ động ngăn chặn từ sớm những sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hàng giả, hàng cấm hoặc nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nghị định cũng yêu cầu nền tảng phối hợp với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ để rà soát, tạm thời gỡ bỏ hoặc ngăn chặn truy cập đối với các sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại đã công khai.

Hướng tới môi trường livestream minh bạch hơn

Bên cạnh các quy định về livestream, Nghị định còn siết chặt điều kiện quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử.

Theo đó, các nền tảng trung gian, mạng xã hội có chức năng thương mại điện tử hoặc nền tảng tích hợp chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đầy đủ điều kiện và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký.

Khi có thay đổi về tên nền tảng, người chịu trách nhiệm quản lý, mô hình hoạt động, điều kiện giao dịch, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ cung cấp trên nền tảng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung đăng ký trong thời hạn 20 ngày làm việc.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng có quyền chấm dứt đăng ký đối với các nền tảng không phản hồi yêu cầu quản lý trong thời gian quá 30 ngày hoặc có hành vi vi phạm pháp luật buộc phải chấm dứt hoạt động theo quy định.

Có thể thấy, Nghị định 248/2026/NĐ-CP không nhằm hạn chế sự phát triển của livestream bán hàng mà hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và có trách nhiệm hơn. Khi người livestream phải xác thực danh tính, nền tảng phải chủ động kiểm soát rủi ro, xử lý nhanh các vi phạm và người tiêu dùng có thêm cơ chế bảo vệ quyền lợi, hoạt động livestream sẽ từng bước chuyển từ cuộc đua doanh số sang cuộc đua về uy tín, chất lượng và sự tuân thủ pháp luật. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới.