Bổ sung 40 nền đất vào quỹ tái định cư Vành đai 4 TP.HCM
Gia Linh
13/09/2026 10:29 AM (GMT+7)
TP.HCM phân bổ 40 nền đất tại Khu tái định cư T30 để bố trí cho các hộ dân đủ điều kiện tái định cư thuộc dự án Vành đai 4 trên địa bàn xã Hiệp Phước. Đây là một trong những bước chuẩn bị quỹ đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.
UBND TP.HCM vừa quyết định phân bổ 40 nền đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư T30, xã Nhà Bè cho UBND xã Hiệp Phước.
Số nền đất này được sử dụng để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM trên địa bàn xã Hiệp Phước, theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Theo quyết định, UBND xã Nhà Bè chịu trách nhiệm bàn giao 40 nền đất cho UBND xã Hiệp Phước. Việc bàn giao phải xác định cụ thể vị trí, diện tích, hiện trạng từng nền, đồng thời kèm đầy đủ hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, ranh mốc và hồ sơ quản lý quỹ đất.
Sau khi tiếp nhận, UBND xã Hiệp Phước sẽ rà soát, xác định cụ thể các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư, bảo đảm bố trí đúng đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn.
TP.HCM đẩy mạnh công tác tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM. Ảnh: Ban Giao thông
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cùng UBND xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước hướng dẫn, kiểm tra các thủ tục đất đai và xử lý những vướng mắc phát sinh.
Việc bổ sung quỹ tái định cư diễn ra trong quá trình TP.HCM đẩy nhanh công tác thu hồi đất, chuẩn bị mặt bằng cho Vành đai 4. Đây là một trong những dự án giao thông liên vùng quan trọng, với hướng tuyến kết nối nhiều khu vực đô thị, công nghiệp và đầu mối giao thông của vùng.
Theo quy hoạch, Vành đai 4 kết thúc tại khu vực cảng Hiệp Phước. Tuyến đường được định hướng tạo kết nối giữa khu đô thị, khu cảng Hiệp Phước với các địa phương phía Tây và mạng lưới giao thông liên vùng.
Trong bối cảnh đó, việc xác định quỹ đất và hoàn tất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng là một phần quan trọng của quá trình giải phóng mặt bằng. Việc bố trí 40 nền đất tại T30 vì vậy góp phần hoàn thiện các điều kiện cần thiết để dự án Vành đai 4 tiếp tục được triển khai trên địa bàn Hiệp Phước.
Mỹ - Trung đàm phán AI, thuế quan trước cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập Cận Bình
Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ có cuộc hội đàm tại New York vào Chủ nhật 20/9 về trí tuệ nhân tạo, thuế quan và khoáng sản quan trọng, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Nhóm FDI nộp thuế "khủng" gọi tên ô tô và bia, vắng bóng "đại bàng" công nghệ
Khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và liên doanh đóng góp 174.835 tỷ đồng trong danh sách 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX 200) mới được công bố, tính trên số liệu thực nộp của năm tài chính 2025.
Hơn 47 triệu m2 đất tại TP.HCM đã thu hồi chưa giao và cho thuê
Dữ liệu kiểm kê đất đai mới được cung cấp ngày 15/9 cho thấy TP.HCM có 4.714 ha đất đã được Nhà nước thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Trong bức tranh một đô thị có gần 680.000 ha diện tích tự nhiên, con số này đặt ra câu chuyện về khả năng đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế.
10 trạng thái mã số thuế người nộp thuế cần biết
Theo Thông tư 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, mỗi trạng thái mã số thuế phản ánh một tình trạng pháp lý khác nhau. Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra để thực hiện đúng nghĩa vụ và hạn chế rủi ro.
TP.HCM dự kiến chi hơn 26.000 tỷ đồng tạo mặt bằng cho metro số 6
Trong quá trình tăng tốc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, TP.HCM đang chuẩn bị nguồn lực cho metro số 6 - tuyến giao thông quan trọng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu Đông thành phố. Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến cần hơn 26.330 tỷ đồng.
Ngân hàng Thế giới ‘bơm’ gần 670 triệu USD giúp Việt Nam
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt 3 dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường các hành lang thương mại kết nối các mặt hàng nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo với thị trường, đồng thời củng cố ngành thủy sản ven biển.
Mỹ - Trung đàm phán AI, thuế quan trước cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập Cận Bình
Nhóm FDI nộp thuế "khủng" gọi tên ô tô và bia, vắng bóng "đại bàng" công nghệ
Hơn 47 triệu m2 đất tại TP.HCM đã thu hồi chưa giao và cho thuê
Dữ liệu kiểm kê đất đai mới được cung cấp ngày 15/9 cho thấy TP.HCM có 4.714 ha đất đã được Nhà nước thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Trong bức tranh một đô thị có gần 680.000 ha diện tích tự nhiên, con số này đặt ra câu chuyện về khả năng đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế.