Bổ sung 40 nền đất vào quỹ tái định cư Vành đai 4 TP.HCM

UBND TP.HCM vừa quyết định phân bổ 40 nền đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư T30, xã Nhà Bè cho UBND xã Hiệp Phước.

Số nền đất này được sử dụng để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM trên địa bàn xã Hiệp Phước, theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quyết định, UBND xã Nhà Bè chịu trách nhiệm bàn giao 40 nền đất cho UBND xã Hiệp Phước. Việc bàn giao phải xác định cụ thể vị trí, diện tích, hiện trạng từng nền, đồng thời kèm đầy đủ hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, ranh mốc và hồ sơ quản lý quỹ đất.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Hiệp Phước sẽ rà soát, xác định cụ thể các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư, bảo đảm bố trí đúng đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn.

TP.HCM đẩy mạnh công tác tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM. Ảnh: Ban Giao thông

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cùng UBND xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước hướng dẫn, kiểm tra các thủ tục đất đai và xử lý những vướng mắc phát sinh.

Việc bổ sung quỹ tái định cư diễn ra trong quá trình TP.HCM đẩy nhanh công tác thu hồi đất, chuẩn bị mặt bằng cho Vành đai 4. Đây là một trong những dự án giao thông liên vùng quan trọng, với hướng tuyến kết nối nhiều khu vực đô thị, công nghiệp và đầu mối giao thông của vùng.

Theo quy hoạch, Vành đai 4 kết thúc tại khu vực cảng Hiệp Phước. Tuyến đường được định hướng tạo kết nối giữa khu đô thị, khu cảng Hiệp Phước với các địa phương phía Tây và mạng lưới giao thông liên vùng.

Trong bối cảnh đó, việc xác định quỹ đất và hoàn tất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng là một phần quan trọng của quá trình giải phóng mặt bằng. Việc bố trí 40 nền đất tại T30 vì vậy góp phần hoàn thiện các điều kiện cần thiết để dự án Vành đai 4 tiếp tục được triển khai trên địa bàn Hiệp Phước.