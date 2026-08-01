Bộ trưởng Tài chính Mỹ vô tình để lộ ý định mua hàng tỷ yen Nhật

Ghi chép của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về việc mua 5 - 10 tỷ yen. Ảnh: Reuters.

Trong một phần ghi chép chính thức của cuộc họp sáng 31/7, người ta đã nhìn thấy cuốn sổ tay của Bessent được gạch chân, trên đó có dòng chữ "Việc cần làm/ Mua Yen Nhật (JPY) 5-10 tỷ yen". Bức ảnh được chụp lúc khoảng 11h33 giờ miền Đông nước Mỹ (đêm cùng ngày giờ Hà Nội).

Trên cuốn sổ tay không có thêm từ ngữ nào khác, và tấm danh thiếp của ông Bessent trên bàn hội nghị tại Camp David có thể nhìn thấy và được đặt ngay phía trên cuốn sổ tay.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về nội dung cuốn sổ tay, hoặc liệu Bộ Tài chính có can thiệp để giúp nâng đỡ giá trị đồng yên so với đồng USD vào thứ Sáu hay không.

Sáng sớm thứ Sáu, khoảng hai giờ trước khi bức ảnh được chụp, Reuters đưa tin rằng Bộ Tài chính đã thông báo cho một số ngân hàng rằng họ có thể can thiệp vào thị trường đồng yen vào thứ Sáu, và các ngân hàng này nên "sẵn sàng cho các hành động trong tương lai".

Chính quyền Nhật Bản đã can thiệp để hỗ trợ đồng yen vào sáng thứ Sáu tại Tokyo. Điều đó đã dẫn đến sự tăng giá đáng kể của đồng tiền Nhật Bản trong giờ giao dịch buổi sáng.

Dường như đồng yen đã mạnh lên đáng kể so với đồng USD vào cuối buổi chiều thứ Sáu. Dữ liệu từ LSEG cho thấy đồng USD đã giảm từ khoảng 158,9 yen vào khoảng 4h14 chiều (20h14 GMT) xuống còn khoảng 157,6 yen ngay trước 5 giờ chiều (21h GMT) - giảm khoảng 0,8%.

Phương thức can thiệp tiềm năng của Bộ Tài chính vẫn chưa rõ ràng. Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì một thỏa thuận hoán đổi thanh khoản USD với Ngân hàng Nhật Bản và bốn ngân hàng trung ương lớn khác kể từ năm 2013.

Hôm thứ Sáu, nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản về vấn đề tiền tệ, ông Atsushi Mimura, đã từ chối bình luận về việc can thiệp nhưng ám chỉ sự tham gia của Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn sự suy giảm của đồng yen, bao gồm cả cái gọi là "kiểm tra tỷ giá" - yêu cầu các nhà môi giới cung cấp báo giá tham khảo tỷ giá đô la/yen, được coi là bước chuẩn bị cho các biện pháp can thiệp.

Bộ Tài chính Mỹ đã không can thiệp để hỗ trợ đồng yen kể từ năm 2011, khi họ cùng các nước G7 khác thực hiện hành động phối hợp sau trận động đất và sóng thần tàn phá Nhật Bản.