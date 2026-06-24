Bỏ túi lịch trình trải nghiệm 3N2Đ tại đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi, du khách nhất định không nên bỏ qua

Nữ du khách laan._.ahn (Lan Anh đến từ Hà Nội) vừa có một chuyến đi trải nghiệm thú vị và hấp dẫn tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi (sau sáp nhập là đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) với hành trình 3N2Đ, tổng chi phí chưa đến 10.000 triệu đồng.

Chị chia sẻ kinh nghiệm cực kỳ chi tiết về hành trình của mình tại đặc khu Lý Sơn: “Nếu chỉ được chọn một hòn đảo để đi trong mùa hè này, tôi sẽ không ngần ngại gọi tên Lý Sơn. Nơi có màu nước biển xanh đến ngỡ ngàng, những cung đường ven đảo đẹp như thước phim Hàn Quốc, hoàng hôn nhuộm vàng cả bến cảng và hải sản ngon đến mức ăn xong chỉ muốn ở lại thêm vài ngày nữa. Và điều tuyệt nhất là, từ Hà Nội bạn hoàn toàn có thể tự túc khám phá hòn đảo xinh đẹp này”.

Theo nữ du khách, xuất phát từ Hà Nội đến đặc khu Lý Sơn, mọi người có 2 lựa chọn phổ biến là ô tô và máy bay. Nếu đi ô tô, có thể bắt xe từ bến xe Nước Ngầm lúc 12h trưa, di chuyển khoảng 15 tiếng đến Quảng Ngãi. Các nhà xe như Bình Tâm hay Chín Nghĩa thường có xe trung chuyển miễn phí ra cảng Sa Kỳ.

Nếu đi máy bay, có thể bay đến sân bay Chu Lai hoặc Đà Nẵng. Chu Lai gần cảng Sa Kỳ hơn (khoảng 45 phút di chuyển) nhưng ít chuyến và thường giá vé cao hơn. Từ Đà Nẵng đến cảng Sa Kỳ mất khoảng 3 tiếng.

Nói đến di chuyển tàu từ Sa Kỳ ra đặc khu Lý Sơn, du khách Lan Anh cho biết, mọi người có thể nhờ homestay đặt vé hoặc tự đặt trên website của cảng. Tàu đi đảo Lớn hoạt động từ khoảng 7h15 đến 15h30, trung bình 15 phút có một chuyến. Ai dễ say sóng nên chọn ghế cuối tàu.

Nếu muốn tham quan đảo Bé, cano sẽ có chuyến sớm nhất lúc 7h15 và chuyến muộn nhất về đảo Lớn lúc 14h. Nếu không ngủ lại đảo Bé, nên đặt vé trước khoảng 5 ngày để có chuyến về 14h, thời gian vui chơi sẽ thoải mái hơn. Cá nhân mình thấy đảo Bé khá nhỏ, không có quá nhiều dịch vụ nên không nhất thiết phải ở lại qua đêm.

Để tránh bị lừa đảo trên các trang web hay fanpage giả mạo các homestay, nữ du khách Lan Anh cho biết, cô tìm phòng bằng cách lên Google Maps xem đánh giá mới nhất rồi gọi điện trực tiếp cho chủ nhà. Người dân trên đảo chưa quảng bá nhiều trên mạng xã hội nên cách này khá hiệu quả. Và cô đã tìm được một số homestay nổi tiếng như Angel Homestay hay Bếp's House, phòng bình dân nhưng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, chủ nhà rất nhiệt tình, tuy nhiên hai nơi lưu trú này thường kín phòng rất sớm nên mọi người nên đặt trước từ 2-4 tuần, đặc biệt nếu đi cuối tuần.

Chia sẻ về các điểm check – in nữ du khách Lan Anh cho biết, các điểm tham quan ở Lý Sơn khá gần nhau, chạy xe từ đầu đảo đến cuối đảo chỉ khoảng 30 phút. Hầu hết đều miễn phí, chỉ cần gửi xe và ủng hộ quán nước của người dân khoảng 20.000 đồng – 25.000 đồng.

Cụ thể: Cổng Tò Vò - Con đường Bích họa: nên đi buổi sáng từ 8h-9h30 để nước biển xanh và ít người, chiều quay lại ngắm hoàng hôn.

Núi Thới Lới: đẹp nhất từ 14h-15h30, có vách đá triệu năm, hồ núi lửa và cột cờ Lý Sơn.

Hang Câu - Chùa Hang: khung giờ đẹp là 9h-10h30 hoặc 14h-15h30.

Hải đăng Mù Cu: nổi tiếng với bình minh, còn mình đi lúc 2h chiều thì nắng khá gắt.

Cảng quân sự: khoảng 8h-9h30 hoặc 13h30-14h30 sẽ ít người.

Đảo Bé: nên dành riêng một buổi, đi chuyến cano 7h15 và về 11h30. Vừa tới hãy check-in bãi Ngang trước rồi ghé các điểm như đường hoa giấy, con đường view biển hay góc cây bàng.

Cảng Bến Đình: có thể tranh thủ chụp khi mới đến hoặc trước lúc rời đảo.

Một trong những kinh nghiệm bỏ túi không thể thiếu khi trải nghiệm ở đặc khu Lý Sơn đó chính là ẩm thực. Theo nữ du khách Lan Anh, những địa chỉ quán mà mọi người nên tham khảo sau những lần thưởng thức và đánh giá khá ổn đó là:

Cơm hải sản Đại Hằng: nổi tiếng trên TikTok, đồ ăn ổn.

Cơm hải sản Hoàng Khuyên: view biển đẹp, đồ ăn ngon và nhiều hơn.

Cơm nhà Angel Lý Sơn: suất cơm theo ngày, món thay đổi mỗi ngày và khá chất lượng.

Ngoài ra có thể thử bánh xèo cây bàng, mì Quảng Tuyết Vy. Ăn sáng thì dọc đường ra bến cano có rất nhiều quán bún, bánh canh, mì Quảng. Buổi tối có thể ghé khu bến cano ăn chè.

Tính tổng chi phí cho chuyến đi nghỉ tại đảo Lý Sơn 3N2Đ của nữ du khách Lan Anh khoảng gần 10.000.000 đồng/người.



Chi phí chi tiết cho chuyến đi 3N2Đ tại đặc khu Lý Sơn gồm:



Di chuyển bằng ô tô từ bến xe nước ngầm (Hà Nội) đến Quảng Ngãi: Giá vé khoảng 500.000 đồng/giường đơn hoặc 800.000 đồng/cabin đơn có rèm (miễn phí xe ô tô trung chuyển ra bến cảng Sa Kỳ)

Nếu đi bằng đường hàng không, bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Đà Nẵng thì sau đó đi tắc xi ghép từ Đà Nẵng khoảng 250.000 đồng/người/chiều.

Bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Chu Lai sau đó di chuyển từ Chu Lai đến cảng Sa Kỳ khoảng 100.000 đồng/người/chiều.

Giá vé máy bay ở hai điểm là sân bay Đà Nẵng hoặc sân bay Chu Lai khứ hồi dao động khoảng 3.500.000 đồng/người.

Giá vé đi tàu, từ Sa Kỳ - Đảo Lớn: 180.000 đồng/người/chiều; Cano đảo Bé: 80.000 đồng/người/chiều.

Giá phòng khoảng 350.000 đồng - 400.000 đồng/phòng/đêm.

Thuê xe máy trên đặc khu Lý Sơn: 150.000 đồng/ngày với xe số và 200.000 đồng/ngày với xe ga, đã bao gồm xăng.

Ăn cơm hải sản Đại Hằng, nổi tiếng trên TikTok, khoảng 250.000 đồng/người.

Cơm hải sản Hoàng Khuyên, view biển đẹp, đồ ăn ngon, khoảng 200.000 đồng/người.

Cơm nhà Angel Lý Sơn: suất cơm theo ngày khoảng 100.000 đồng/người.