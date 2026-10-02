Bộ Y tế đề xuất cấm livestream bán thuốc, chuyên gia nói gì?

Các viên hoàn An Cung giả được các đối tượng giao bán trên mạng xã hội. Ảnh Công an Thanh Hóa.

Từ kể triệu chứng đến đặt mua thuốc

Theo ghi nhận, trên TikTok thời gian qua xuất hiện nhiều tài khoản livestream tư vấn sức khỏe, bán thuốc và các sản phẩm liên quan. Một tài khoản mang tên “Dược sĩ sức khỏe”, có gần 3.000 lượt theo dõi, thu hút gần 200 người xem khi tư vấn về yếu sinh lý. Người dẫn mặc áo blouse, trả lời bình luận rồi giới thiệu sản phẩm, hướng người xem đến giỏ hàng.

Hoạt động quảng cáo, tư vấn trên mạng còn được sử dụng để tạo dựng danh tính giả nhằm bán sản phẩm chữa bệnh. Vụ việc liên quan đến người tự xưng “bác sĩ Thiện” tại Hà Nội là một ví dụ.

Mới đây, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện nhóm tài khoản Facebook đăng quảng cáo, chia sẻ chuyện chữa khỏi các bệnh về khối u nhờ sản phẩm của “bác sĩ Thiện”. Nhóm liên quan dùng tài khoản giả, đóng vai người bệnh đã khỏi u để tiếp cận khách, xin số điện thoại rồi chuyển cho nhân viên bán hàng. Những người này tiếp tục dùng Zalo mạo danh bác sĩ để tư vấn, kê đơn và bán sản phẩm.

Kết quả xác minh từ Sở Y tế Hà Nội và Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cho thấy các sản phẩm chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hay công bố tiêu chuẩn chất lượng, không đủ cơ sở xác định thành phần. Vụ việc đang được điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với người bệnh, nguy cơ khi mua thuốc trên mạng không chỉ nằm ở nguồn gốc sản phẩm. Trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cảnh báo việc lựa chọn thuốc từ vài câu mô tả triệu chứng có thể dẫn đến dùng sai thuốc, sai liều, tương tác hoặc chống chỉ định. Ngay cả thuốc thật cũng có thể gây hại nếu sử dụng không phù hợp. Người bệnh còn có nguy cơ trì hoãn thăm khám vì tin vào lời quảng cáo.

Trong khi đó, Cục Quản lý Dược đã khuyến cáo người dân không mua thuốc từ nguồn không rõ ràng trên mạng xã hội, livestream; cần kiểm tra thông tin sản phẩm, yêu cầu hóa đơn và tránh tin những lời quảng cáo “thần dược”. Cục cũng lưu ý từ ngày 1/7/2025, việc bán lẻ qua thương mại điện tử chỉ được thực hiện với một số thuốc không kê đơn trên các phương tiện theo quy định.

Công an thu giữ nhiều sản phẩm của nhóm đối tượng giả danh "bác sĩ Thiện" để lừa đảo. Ảnh: Báo Hà Nội Mới.

Đề xuất cấm livestream và kiểm soát người bán

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi khoản 19 Điều 6 Luật Dược, quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử sẽ bị cấm nếu thuộc một trong các trường hợp: không thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp hoặc nền tảng thương mại điện tử trung gian; thực hiện thông qua chức năng livestream bán hàng; hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm định danh điện tử của người bán và khả năng truy xuất giao dịch theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Như vậy, dự thảo đã bổ sung rõ hơn các hình thức kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trực tuyến bị cấm, đặc biệt là livestream và giao dịch qua các phương tiện không bảo đảm định danh, truy xuất.

Các quy định hiện hành cũng đã đặt ra trách nhiệm cụ thể đối với cơ sở bán thuốc trực tuyến. Theo Nghị định 163/2025/NĐ-CP, cơ sở phải công khai thông tin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn.

Thông tin sản phẩm phải thể hiện thành phần, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng và những lưu ý khi sử dụng. Các nội dung này phải rõ ràng, dễ đọc; thông tin thuốc được đăng trong chuyên mục riêng, không lẫn với sản phẩm khác.

Cơ sở bán thuốc còn phải cung cấp giấy tờ liên quan cho đơn vị vận hành sàn để kiểm tra, giám sát trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Gói hàng bán lẻ chuyển cho khách phải ghi số điện thoại của người tư vấn.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng cục Dân số, cho rằng quản lý cần theo được cả quá trình từ quảng cáo, tư vấn đến nhận đơn, thanh toán, giao thuốc và tiếp nhận phản hồi sau sử dụng.

Theo ông, người bán có thể chuyển từ livestream sang tư vấn riêng qua ứng dụng nhắn tin hoặc nhóm kín. Vì vậy, cần xác định bản chất hoạt động và người chịu trách nhiệm ở từng khâu. Ông đề xuất phối hợp giữa cơ quan quản lý, nền tảng, đơn vị thanh toán và vận chuyển để phát hiện vi phạm, lưu dữ liệu và ngăn tái phạm.

Ở một số nước, việc bán thuốc qua mạng được gắn với điều kiện hành nghề và trách nhiệm chuyên môn cụ thể. Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) hướng dẫn người dân chỉ mua thuốc kê đơn từ nhà thuốc trực tuyến được cấp phép tại bang, yêu cầu đơn của người hành nghề hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng và dược sĩ được cấp phép để giải đáp thắc mắc.

Tại Anh, Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) khuyến cáo người mua kiểm tra nhà thuốc trực tuyến có đăng ký với Hội đồng Dược phẩm (GPhC) hay không. Singapore quy định dịch vụ nhà thuốc điện tử phải được Cơ quan Khoa học y tế (HSA) thẩm định trước khi hoạt động; đơn thuốc được chuyển qua hệ thống điện tử bảo mật từ người kê đơn đến dược sĩ, còn thuốc cung cấp phải được đăng ký với HSA và lấy từ nguồn được cấp phép.

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy, Việt Nam cần có giải pháp để người dân dễ dàng kiểm tra nhà thuốc trực tuyến có hoạt động hợp pháp hay không, đồng thời xác định rõ ai chịu trách nhiệm tư vấn và cung cấp thuốc.