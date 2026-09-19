Bộ Y tế thu hồi 3 lô mỹ phẩm toàn quốc do sai công thức công bố

Hai sản phẩm có thông tin không phù hợp hồ sơ công bố

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 3515/QLD-MP và Công văn số 3517/QLD-MP, cùng ngày 16/9/2026, về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Theo Công văn số 3515/QLD-MP, hai lô mỹ phẩm do Công ty TNHH Muse Medical chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Sản phẩm thứ nhất là Recovery Cell Cream, loại tuýp 50g, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 157141/21/CBMP-QLD, số lô QL148, hạn sử dụng ngày 28/5/2027, do New&New Co., Ltd sản xuất.

Kết quả kiểm tra cho thấy thành phần ghi trên nhãn chính của sản phẩm có nhiều điểm không phù hợp với hồ sơ công bố, gồm cả trường hợp ghi thừa và ghi thiếu thành phần. Trên nhãn phụ, sản phẩm còn ghi thiếu Arachidyl Glucoside.

Đáng chú ý, nhãn phụ sử dụng cụm từ “Kem tế bào phục hồi”. Cục Quản lý Dược xác định đây là cách diễn đạt gây hiểu nhầm sản phẩm mỹ phẩm là thuốc.

Sản phẩm thứ hai mang nhãn hàng Peptric, tên Cell Solution Snowflakes Cell, loại chai 3ml x 10 chai, số tiếp nhận Phiếu công bố 290021/25/CBMP-QLD, số lô J224, hạn sử dụng ngày 16/3/2028. Sản phẩm do Bio-FD&C Co., Ltd sản xuất. Theo văn bản của Cục Quản lý Dược, thành phần trên nhãn chính ghi thiếu 1,2-Hexanediol.

Lý do thu hồi được cơ quan quản lý xác định là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng hồ sơ đã công bố; nhãn mỹ phẩm sử dụng cụm từ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng rằng sản phẩm là thuốc.

Trước đó, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt Công ty TNHH Muse Medical về hành vi thông tin, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc nhưng thể hiện tác dụng phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đó là thuốc, trừ thiết bị y tế.

Doanh nghiệp này cũng bị xử phạt về hành vi kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố đã được duyệt đối với hai sản phẩm nêu trên.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Muse Medical gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành thu hồi, tiêu hủy hai lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục trước ngày 14/10/2026.

Công ty đồng thời phải rà soát nhãn sản phẩm đối với các lô khác đã nhập khẩu. Nếu phát hiện lỗi tương tự, doanh nghiệp phải khẩn trương thông báo thu hồi và gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/9/2026.

Một sản phẩm chứa thành phần không được kê khai

Tại Công văn số 3517/QLD-MP, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Yara Professional Protein Shake, hộp một chai 200ml, số tiếp nhận Phiếu công bố 305936/26/CBMP-QLD.

Lô sản phẩm có số BFA17Q1C3, ngày sản xuất 17/1/2026, hạn sử dụng ngày 16/1/2029. Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; nhà sản xuất là Guangdong Gorshow Technology Co., Ltd, Trung Quốc.

Mẫu sản phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP. Hồ Chí Minh lấy tại Công ty K&N để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử chứa Propylparaben, trong khi thành phần này không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo văn bản báo cáo của nhà sản xuất ngày 29/7/2026 do Công ty K&N cung cấp, công thức gốc của sản phẩm có Propylparaben nhưng thành phần này không được kê khai trong Phiếu công bố. Cục Quản lý Dược vì vậy xác định sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng hồ sơ đã công bố.

Công ty K&N phải thông báo tới các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại, thu hồi và tiêu hủy lô hàng không đáp ứng quy định. Báo cáo thu hồi phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/10/2026.

Doanh nghiệp cũng phải rà soát toàn bộ các lô đã nhập khẩu của sản phẩm này, thu hồi những lô có vi phạm tương tự nếu phát hiện và báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 30/10/2026.

Cục Quản lý Dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng ba lô sản phẩm bị nêu tên và trả lại cơ sở cung ứng. Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy; đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý mỹ phẩm của các doanh nghiệp liên quan.