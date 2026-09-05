Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc trị gout Colchicina Seid 1mg

Lô thuốc không đạt nhiều chỉ tiêu chất lượng

Theo Quyết định số 733/QĐ-QLD ngày 28/8/2026, Cục Quản lý Dược thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nén Colchicina Seid, chứa hoạt chất Colchicine 1 mg.

Lô thuốc có số giấy đăng ký lưu hành VN-22254-19, số lô V008, sản xuất ngày 20/5/2024 và hạn dùng đến ngày 20/5/2029. Sản phẩm do Công ty Seid, S.A. của Tây Ban Nha sản xuất, Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh nhập khẩu.

Quyết định thu hồi được ban hành sau quá trình lấy mẫu, kiểm tra chất lượng của cơ quan chuyên môn. Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu thuốc tại quầy thuốc của Công ty TNHH Dược phẩm Quỳnh Lan, đặt tại Hapu Medicenter, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu tính chất, độ hòa tan, độ đồng đều hàm lượng và định lượng. Vi phạm của lô thuốc được xác định ở mức độ 2.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương sau đó tiếp tục kiểm nghiệm mẫu bổ sung thuộc cùng lô V008. Kết quả một lần nữa cho thấy thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hòa tan. Trên cơ sở các kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi toàn bộ lô thuốc trên phạm vi cả nước.

Đối với thuốc dạng viên nén, độ hòa tan là một trong những chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá khả năng giải phóng hoạt chất khỏi viên thuốc. Độ đồng đều hàm lượng phản ánh mức độ phân bố hoạt chất giữa các đơn vị thuốc, trong khi chỉ tiêu định lượng cho biết hàm lượng hoạt chất thực tế có đáp ứng tiêu chuẩn đã đăng ký hay không. Việc không đạt các chỉ tiêu này đồng nghĩa chất lượng của lô thuốc không đáp ứng yêu cầu để tiếp tục lưu hành, sử dụng.

Theo quy định về quản lý chất lượng thuốc, vi phạm mức độ 2 được xác định đối với thuốc có bằng chứng không bảo đảm đầy đủ hiệu quả điều trị hoặc có nguy cơ không an toàn cho người sử dụng, nhưng chưa đến mức gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc ảnh hưởng đến tính mạng.

Colchicine là thuốc thường được bác sĩ chỉ định trong điều trị và dự phòng các đợt gout cấp. Thuốc có tác dụng làm giảm phản ứng viêm liên quan đến sự lắng đọng tinh thể urat tại khớp, qua đó hỗ trợ kiểm soát tình trạng sưng, đau trong cơn gout. Đây là thuốc kê đơn, người bệnh cần sử dụng theo đúng liều lượng và hướng dẫn của bác sĩ.

Người đang sử dụng cần làm gì?

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh ngừng kinh doanh và tiến hành biệt trữ toàn bộ số thuốc thuộc lô V008 còn tồn tại cơ sở.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Quyết định số 733/QĐ-QLD được ban hành, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình phân phối lô thuốc tới các cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Báo cáo được gửi về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh đồng thời phải chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi tới tất cả cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng đã nhận lô thuốc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ thuốc thuộc lô V008 và hoàn thành công việc này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Sau khi hoàn thành thu hồi, trong vòng 3 ngày, Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh phải gửi báo cáo kết quả bằng văn bản về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế thành phố Hà Nội và Sở Y tế TP.HCM.

Công ty cũng phải xử lý lô thuốc bị thu hồi, chi trả các chi phí liên quan đến việc thu hồi, xử lý thuốc và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Việc xử lý thuốc phải tuân thủ Điều 16 và Điều 17 Thông tư số 30/2025/TT-BYT của Bộ Y tế.

Đối với các cơ sở bán buôn, bán lẻ và cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi; thông báo, tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ số thuốc và trả lại cơ sở đã cung cấp.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng phải ngừng kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng thuốc thuộc lô V008, đồng thời trả thuốc cho cơ sở cung cấp. Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc theo quy định.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan y tế các ngành phải thông báo việc thu hồi tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc; công bố quyết định trên trang thông tin điện tử; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và xử lý những đơn vị vi phạm.

Người đang sử dụng Colchicina Seid cần kiểm tra kỹ số lô in trên hộp hoặc vỉ thuốc. Nếu sản phẩm mang số lô V008, người bệnh phải ngừng sử dụng và mang thuốc đến cơ sở đã cung cấp để trả lại. Việc thu hồi chỉ áp dụng đối với lô V008, không áp dụng cho tất cả thuốc chứa colchicine đang lưu hành.

Người bệnh không nên tự tăng liều, mua thuốc khác thay thế hoặc thay đổi phác đồ điều trị gout khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Trường hợp cần tiếp tục điều trị, người bệnh nên liên hệ bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn lựa chọn thuốc phù hợp.