Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ bỏ thực phẩm chức năng vi phạm, siết hàng xách tay

Phát hiện 11 giấy công bố sản phẩm không đúng hồ sơ được cấp

Ngày 28/8/2026, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế ban hành các Công văn số 1775/ATTP-SP, 1776/ATTP-SP và 1780/ATTP-SP gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương; Sở Y tế TP Hà Nội và Công ty TNHH Shopee, đề nghị khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm, nếu có, liên quan hoạt động buôn bán hàng lậu, hàng giả và hàng xách tay.

Động thái này được thực hiện sau khi Cục An toàn thực phẩm nhận đơn tố cáo của công dân, phản ánh hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng xách tay tại cửa hàng Siêu thị Ba Lan và hoạt động nhập lậu hàng hóa có liên quan Công ty vận chuyển TRON.

Qua rà soát các sản phẩm được phản ánh trong đơn, Cục An toàn thực phẩm phát hiện 11 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do cơ quan này cấp. Những sản phẩm liên quan đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Việc giấy tờ được sử dụng để giới thiệu sản phẩm không trùng khớp với hồ sơ do cơ quan quản lý cấp đặt ra yêu cầu phải kiểm tra nguồn gốc, tính hợp pháp và điều kiện lưu hành của hàng hóa. Tuy nhiên, kết luận cụ thể về tính chất và mức độ vi phạm cần căn cứ kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ pháp luật, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hoạt động nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm được phản ánh. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng phải xử lý theo quy định và công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, hồ sơ cần được chuyển đến cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Kết quả kiểm tra phải được Sở Y tế TP Hà Nội báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 15/9/2026. Yêu cầu công khai kết quả được kỳ vọng giúp người tiêu dùng nhận diện rõ sản phẩm, đơn vị kinh doanh và mức độ vi phạm, tránh tình trạng thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang trên thị trường.

Shopee phải rà soát và ngừng bán sản phẩm vi phạm

Đối với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tiếp tục thông báo đến các sàn và gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm vi phạm, đồng thời xử lý theo quy định.

Riêng Công ty TNHH Shopee được yêu cầu khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với nhóm thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được phép kinh doanh phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Khi phát hiện sản phẩm vi phạm, Shopee phải ngừng ngay hoạt động kinh doanh và gỡ bỏ thông tin liên quan. Nền tảng này cũng được yêu cầu nghiêm túc thực hiện nhiều văn bản mà Cục An toàn thực phẩm đã ban hành từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2026 về việc kiểm soát sản phẩm thực phẩm được kinh doanh, quảng cáo trực tuyến.

Kết quả rà soát và xử lý phải được Shopee báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/9/2026, sớm hơn thời hạn báo cáo dành cho Sở Y tế TP Hà Nội năm ngày.

Cùng với điều kiện lưu hành, nội dung quảng cáo thực phẩm cũng phải được kiểm soát chặt chẽ. Theo Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, những nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp bị cấm quảng cáo.

Các sản phẩm trên chỉ được quảng cáo đúng nội dung và phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Do đó, việc một sản phẩm có mặt trên sàn thương mại điện tử không đồng nghĩa người bán được tự do sử dụng thông tin quảng cáo, công dụng hoặc giấy tờ công bố chưa được xác thực.

Vụ việc cũng cho thấy những khoảng trống cần tiếp tục được kiểm soát trong thị trường thực phẩm chức năng trực tuyến. Khác với cửa hàng truyền thống, một sản phẩm trên sàn có thể nhanh chóng tiếp cận lượng lớn khách hàng thông qua quảng cáo, chương trình giảm giá, phát trực tiếp hoặc hệ thống tiếp thị liên kết. Nếu hồ sơ pháp lý không chính xác, phạm vi ảnh hưởng đối với người tiêu dùng có thể mở rộng trước khi cơ quan chức năng hoàn tất kiểm tra.

Đối với hàng được giới thiệu là “xách tay”, người mua càng cần thận trọng. Cách gọi này không thay thế các điều kiện pháp lý về nhập khẩu, công bố và lưu hành thực phẩm tại Việt Nam. Người tiêu dùng nên kiểm tra tên sản phẩm, doanh nghiệp chịu trách nhiệm, nguồn gốc, nhãn phụ tiếng Việt, hạn sử dụng và giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố trước khi đặt mua.

Giá bán thấp, lượt mua lớn hoặc đánh giá tích cực trên gian hàng chỉ mang tính tham khảo, không phải căn cứ xác nhận sản phẩm đã được cơ quan quản lý cấp phép. Khi phát hiện giấy tờ có dấu hiệu bị chỉnh sửa, thông tin giữa bao bì và hồ sơ không thống nhất hoặc người bán quảng cáo công dụng quá mức, người mua cần lưu lại hình ảnh, đường dẫn gian hàng và chứng từ giao dịch để phản ánh với sàn hoặc cơ quan chức năng.