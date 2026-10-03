Bộ Y tế yêu cầu Shopee rà soát và dừng bán sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc

Số hàng giả là thực phẩm bị Công an TP.Thanh Hóa bắt giữ.

Viên hoàn trôi nổi được đóng hộp thành hàng ngoại

Theo thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ việc bắt đầu từ những tài khoản trên Zalo, Facebook rao bán viên hoàn An Cung, giới thiệu xuất xứ Hàn Quốc và công dụng phòng, chống đột quỵ. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đường dây có các đầu mối tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng mua viên hoàn, nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn từ Trung Quốc, đưa về Việt Nam đóng gói rồi phân phối. Thành phần làm viên hoàn chủ yếu là bột mì, hóa chất, chất tạo màu. Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa.

Mỗi hộp An Cung giả có chi phí hoàn thiện khoảng 105.000 đồng. Tuy nhiên, khi qua nhiều tầng trung gian và đại lý, giá đến tay người tiêu dùng lên gần 3 triệu đồng.

Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ khoảng 10.000 hộp An Cung các loại, 300kg viên hoàn, tương đương hơn một triệu viên, cùng 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn và máy móc đóng gói. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Những thông tin này cho thấy bao bì mang dáng vẻ hàng nhập khẩu và mức giá cao có thể được sử dụng để tạo lòng tin. Người mua bỏ ra hàng triệu đồng nhưng sản phẩm bên trong lại không có nguồn gốc, chất lượng như lời giới thiệu. Trong khi đó, thị trường trực tuyến xuất hiện nhiều sản phẩm có tên gọi gần giống nhau.

Theo khảo sát gần đây trên Shopee, các sản phẩm mang tên An Cung Ngưu Hoàng Hoàn được người bán giới thiệu xuất xứ Hàn Quốc, Trung Quốc, với giá khoảng 750.000 đồng đến 3,5 triệu đồng/hộp loại 60 viên, loại hộp một viên được rao khoảng 1,1-1,5 triệu đồng.

Ngay cùng dòng SGJH loại hộp gỗ 60 viên, một gian hàng niêm yết 763.560 đồng, trong khi một số gian hàng gắn nhãn “Mall” bán khoảng 1,1-1,5 triệu đồng. Các lời giới thiệu công dụng cũng trải rộng từ bổ não, ổn định huyết áp đến hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ, phục hồi sau tai biến.

Yêu cầu Shopee xác minh, gỡ bỏ sản phẩm nếu vi phạm

Các sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn đang được rao bán trên Shopee

Trước tình hình thị trường, ngày 2/10, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2035/ATTP-SP gửi Công ty TNHH Shopee và Công văn số 2034/ATTP-SP gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, về quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Hai văn bản xuất phát từ việc hậu kiểm phát hiện sản phẩm được rao trên Shopee dưới tên “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột khụy, tai biến”, tại mục thực phẩm chức năng. Nội dung bán hàng giới thiệu sản phẩm hỗ trợ người rối loạn tiền đình, thiếu máu não, tắc động mạch vành; phòng cho người có nguy cơ đột quỵ; phòng ngừa xuất huyết não và hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh sau tai biến.

Qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm xác định chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nêu trên.

Trong công văn gửi Shopee, Cục yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương rà soát việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng. Chỉ kinh doanh sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đối với sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc được nêu cụ thể, Shopee phải xác minh thông tin, ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin nếu sản phẩm chưa đáp ứng quy định pháp luật. Doanh nghiệp đồng thời phải nghiêm túc thực hiện các công văn quản lý đã được Cục gửi trong các năm 2024, 2025 và đầu năm 2026, báo cáo kết quả bằng văn bản trước ngày 9/10/2026.

Công văn cũng nhắc lại yêu cầu về hồ sơ lưu hành và quảng cáo. Theo các quy định được Cục viện dẫn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố trước khi lưu thông. Các nhóm thực phẩm thuộc diện đăng ký nội dung quảng cáo chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được xác nhận.

Với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tiếp tục thông báo cho sàn và các gian hàng kinh doanh trên Shopee tiến hành xác minh thông tin. Trường hợp phát hiện vi phạm, yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài nguy cơ mua phải hàng giả, những lời quảng cáo phòng đột quỵ còn có thể ảnh hưởng đến quyết định xử trí của gia đình khi có người nhà có dấu hiệu đột quỵ. Trao đổi với báo chí, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, cảnh báo việc tìm và cho người bệnh sử dụng An Cung có thể trì hoãn tiếp cận điều trị. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần gọi cấp cứu, đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng điều trị càng sớm càng tốt.