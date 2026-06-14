Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sữa Allernova AR sau cảnh báo từ Pháp

Trước diễn biến này, cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát việc lưu hành sản phẩm và tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ngày 12/6, Chính phủ Pháp cho biết đã quyết định thu hồi lô sản phẩm số 183403 của sữa công thức Allernova AR do Novalac sản xuất. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa và rối loạn tiêu hóa sau khi sử dụng sản phẩm.

Theo Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp, tính đến ngày 9/6, hệ thống giám sát an toàn thực phẩm của Cơ quan An toàn thực phẩm, môi trường và lao động Pháp (Anses) đã tiếp nhận 11 báo cáo về các tác dụng không mong muốn ở trẻ sơ sinh cùng một phản ánh thông qua nền tảng SignalConso.

Tất cả các trường hợp đều liên quan đến lô sản phẩm số 183403 của sữa Allernova AR. Trong số đó có một trẻ sơ sinh phải nhập viện. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm xác định trẻ nhiễm adenovirus - tác nhân gây viêm dạ dày, ruột - và không liên quan đến việc sử dụng sữa.

Đáng chú ý, nhà chức trách Pháp khẳng định vụ việc không liên quan đến cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa trẻ em. Các xét nghiệm do Novalac thực hiện không phát hiện tác nhân gây bệnh cũng như không phát hiện sự hiện diện của độc tố cereulide.

Ngoài các triệu chứng về tiêu hóa, một số phụ huynh còn phản ánh sản phẩm có màu sắc và mùi bất thường. Giải thích về vấn đề này, Novalac cho biết một phần lô hàng được sản xuất tại Đức đã trải qua thời gian gia nhiệt kéo dài hơn bình thường trong quá trình sản xuất, có thể dẫn tới sự thay đổi về màu sắc và mùi vị của sản phẩm.

Theo Chính phủ Pháp, mặc dù lô hàng có dấu hiệu bất thường về chất lượng, đến nay chưa có căn cứ để kết luận sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Việc thu hồi được Novalac chủ động thực hiện dưới hình thức biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, trước thông tin thu hồi từ phía nhà sản xuất và cơ quan chức năng Pháp, Bộ Y tế đã yêu cầu ngừng sử dụng và thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do liên quan đến các tác dụng phụ về tiêu hóa như tiêu chảy và nôn mửa.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát tình hình lưu hành sản phẩm Allernova AR trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị liên quan thông báo ngừng sử dụng, tổ chức thu hồi sản phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 20/6.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo tới các sàn thương mại điện tử và website bán hàng để gỡ bỏ các gian hàng vi phạm. Người tiêu dùng được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR thuộc diện thu hồi.

Vụ việc một lần nữa cho thấy các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh luôn cần được giám sát chặt chẽ ngay cả khi chưa có bằng chứng khẳng định nguy cơ đối với sức khỏe. Trong bối cảnh sản phẩm đang được thu hồi theo biện pháp phòng ngừa, các cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh chủ động kiểm tra nguồn gốc sản phẩm đang sử dụng, đồng thời tuân thủ hướng dẫn từ nhà sản xuất và cơ quan quản lý để bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ.