"Bội thu" từ tiền cho thuê đất, những dự án nào đang đóng góp lớn nhất cho ngân sách Quảng Ninh?

Như vậy thu NSNN của tỉnh Quảng Ninh đã vượt 25% so với dự toán Trung ương giao, tương đương 121% so với dự toán tỉnh giao và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa chiếm tới 78% (54.285 tỷ đồng) đạt 145% so với dự toán Trung ương giao, 137% so với dự toán tỉnh giao và tăng mạnh 89% so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực thu nội địa, nguồn thu từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn đạt 22.274 (chiếm 41%) tỷ đồng, vượt 405% so với dự toán. Hai dự án đóng góp lớn cho nguồn này là Hạ Long Xanh và Công viên Đại Dương với mức lần lượt là 15.786 và 2.904 tỷ đồng, vượt rất xa dự toán ban đầu.



Về thu từ thuế và phí trong 10 tháng qua, toàn tỉnh Quảng Ninh đạt 32.011 tỷ đồng, hoàn thành đúng dự toán của Trung ương và đạt 94% dự toán của tỉnh giao.

Nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh đã "cán đích" sớm.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, nguồn thu giảm 10% so với cùng kỳ năm 2024, chỉ đạt 13.655 tỷ đồng, khoảng 77% dự toán. Nguyên nhân được đưa ra là do chính sách điều chỉnh thuế và biến động thị trường quốc tế, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.



Các khoản thu góp phần vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh trong 10 tháng đạt 21.167 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024. Mặc dù mức tăng trưởng không quá mạnh mẽ, nhưng đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế Quảng Ninh vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển trong bối cảnh khó khăn chung.

Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách của tỉnh đạt 20.516 tỷ đồng, tương đương 70% dự toán, cho thấy tỉnh đã sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính trong việc triển khai các dự án và chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch thu ngân sách của tỉnh cho năm 2026 được đặt ra với mục tiêu tổng thu đạt 73.900 tỷ đồng, và giai đoạn 2026-2028, tổng thu dự kiến sẽ đạt 202.254 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự lạc quan và quyết tâm của tỉnh trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế bền vững trong tương lai, thông qua các chính sách tài chính, thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, tính đến ngày 30/10/2025, toàn tỉnh đã có 3.241 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng doanh nghiệp mới thành lập đạt 1.991, tương đương 99,55% kế hoạch năm 2025, tăng 28,7% so với năm 2024. Các doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch và thương mại.

Về lĩnh vực đầu tư công, Quảng Ninh đã thực hiện giải ngân được 6.105 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 32% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 28/10/2025 là 16.754 tỷ đồng, cao hơn 4.848 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Tỉnh dự kiến đến cuối năm sẽ giải ngân thêm 6.400 tỷ đồng, đưa tổng vốn giải ngân năm 2025 lên khoảng 12.500 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.