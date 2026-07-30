BTS tẩy chay giải thưởng âm nhạc Grammy 2027

Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc Hàn Quốc - một trong những tên tuổi lớn nhất của K-pop - lựa chọn đứng ngoài lễ trao giải này. Cả 7 thành viên trong nhóm đã chia sẻ thông tin trên thông qua một bài đăng trên Instagram.



"Chúng tôi đã quyết định không tham gia Grammy năm nay. Tôi hy vọng âm nhạc có thể được thưởng thức và yêu thích đúng với bản chất của nó, thay bị chia rẽ bởi ranh giới địa lý hay ngôn ngữ" - nhóm viết.

Quyết định của BTS được đưa ra sau khi Viện Hàn lâm Thu âm (The Recording Academy) công bố hạng mục mới Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất dành cho âm nhạc đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và các khu vực khác trong châu lục.

Một số người hâm mộ coi hạng mục mới này là một rào cản phân biệt chủng tộc đối với các nghệ sĩ gốc Á.

Viện Hàn lâm Thu âm chia sẻ trong một tuyên bố rằng quyết định của BTS là một điều đáng thất vọng.

"Tôi rất buồn khi nghe tin BTS chọn không tham gia vào quá trình xét duyệt giải Grammy năm nay, nhưng với tư cách là một người sáng tạo âm nhạc, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của họ," ông Harvey Mason Jr., Tổng giám đốc điều hành (CEO) của giải Grammy lên tiếng.

Tuy nhiên, ông Mason cho biết mình muốn làm rõ những gì mà ông cho là đã bị hiểu lầm xung quanh cuộc tẩy chay của nhóm nhạc K-pop này.

"Hạng mục Nhạc Pop châu Á (Asian Pop) được tạo ra nhằm tôn vinh chiều sâu, sự đa dạng và sự phát triển vượt bậc của các nghệ sĩ pop đến từ châu Á. Tinh thần của hạng mục mới này là dành một tiêu điểm riêng biệt để tỏa sáng cho những nghệ sĩ quan trọng đó. Nhiều hạng mục hơn đồng nghĩa với việc tác phẩm của nhiều nghệ sĩ hơn sẽ được công nhận. Mục tiêu chưa bao giờ là sự chia rẽ, mà là mở rộng tệp nghệ sĩ được 15.000 cử tri Grammy ghi nhận" - ông nói thêm.

Ông Mason cũng nhấn mạnh rằng việc nộp hồ sơ xét duyệt ở bất kỳ hạng mục nào, bao gồm cả Nhạc Pop châu Á, không ngăn cản một nghệ sĩ hay nhóm nhạc được xem xét ở các hạng mục chung (General Field), bao gồm Thu âm của năm, Album của năm và Bài hát của năm.



"Những hạng mục chung đó vẫn mở rộng cửa cho bất kỳ bản thu âm nào đủ điều kiện, bất kể thể loại nào. Việc được vinh danh ở một hạng mục thể loại và vinh danh ở Hạng mục chung không hề loại trừ lẫn nhau. Một nghệ sĩ hoàn toàn có thể theo đuổi cả hai" - ông Mason cho biết.

Tuyên bố kết thúc bằng việc vị CEO nhấn mạnh rằng Viện Hàn lâm Thu âm phục vụ cộng đồng âm nhạc toàn cầu mà không phân biệt vị trí địa lý hay ngôn ngữ.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe cộng đồng âm nhạc toàn cầu và nỗ lực để tôn vinh, vinh danh tất cả các nghệ sĩ có âm nhạc làm lay động thế giới" - ông chia sẻ.

BTS đã phát hành album tái xuất “ARIRANG” vào ngày 20/3 sau thời gian tạm ngưng hoạt động để các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Là một thành công lớn trên toàn cầu, album này đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong hai tuần liên tiếp, thiết lập một kỷ lục mới cho một đại diện K-pop.

Vé cho các buổi hòa nhạc của BTS tại Hàn Quốc đã bán hết sạch trong đợt mở bán sớm vào tháng 1 do nhu cầu bùng nổ từ người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm (được biết đến với tên gọi ARMY). Các chặng du đấu tại Bắc Mỹ và Châu Âu cũng cháy vé chỉ trong vài giờ, theo Hybe - công ty quản lý của BTS.

Tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ (American Music Awards) lần thứ 52 vào tháng Năm, BTS đã vượt qua Taylor Swift cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác để giành giải Nghệ sĩ của năm, bên cạnh việc rinh về hai giải thưởng khác.

BTS gồm có 7 thành viên: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook. Nhóm được quản lý bởi Big Hit Music, một nhãn hiệu độc lập trực thuộc tập đoàn Hybe.