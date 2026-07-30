BTS tẩy chay giải thưởng âm nhạc Grammy 2027
V.N (Theo Reuters)
30/07/2026 6:30 PM (GMT+7)
Nóm nhạc K-pop BTS hôm thứ Tư vừa qua tuyên bố sẽ không gửi bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào để xét duyệt tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 diễn ra vào tháng 2/2027, với lý do không hài lòng về hạng mục mới dành cho Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất (Best Asian Pop Music Performance) của Viện Hàn lâm.
Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc Hàn Quốc - một trong những tên tuổi lớn nhất của K-pop - lựa chọn đứng ngoài lễ trao giải này. Cả 7 thành viên trong nhóm đã chia sẻ thông tin trên thông qua một bài đăng trên Instagram.
"Chúng tôi đã quyết định không tham gia Grammy năm nay. Tôi hy vọng âm nhạc có thể được thưởng thức và yêu thích đúng với bản chất của nó, thay bị chia rẽ bởi ranh giới địa lý hay ngôn ngữ" - nhóm viết.
Quyết định của BTS được đưa ra sau khi Viện Hàn lâm Thu âm (The Recording Academy) công bố hạng mục mới Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất dành cho âm nhạc đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và các khu vực khác trong châu lục.
Một số người hâm mộ coi hạng mục mới này là một rào cản phân biệt chủng tộc đối với các nghệ sĩ gốc Á.
Viện Hàn lâm Thu âm chia sẻ trong một tuyên bố rằng quyết định của BTS là một điều đáng thất vọng.
"Tôi rất buồn khi nghe tin BTS chọn không tham gia vào quá trình xét duyệt giải Grammy năm nay, nhưng với tư cách là một người sáng tạo âm nhạc, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của họ," ông Harvey Mason Jr., Tổng giám đốc điều hành (CEO) của giải Grammy lên tiếng.
Tuy nhiên, ông Mason cho biết mình muốn làm rõ những gì mà ông cho là đã bị hiểu lầm xung quanh cuộc tẩy chay của nhóm nhạc K-pop này.
"Hạng mục Nhạc Pop châu Á (Asian Pop) được tạo ra nhằm tôn vinh chiều sâu, sự đa dạng và sự phát triển vượt bậc của các nghệ sĩ pop đến từ châu Á. Tinh thần của hạng mục mới này là dành một tiêu điểm riêng biệt để tỏa sáng cho những nghệ sĩ quan trọng đó. Nhiều hạng mục hơn đồng nghĩa với việc tác phẩm của nhiều nghệ sĩ hơn sẽ được công nhận. Mục tiêu chưa bao giờ là sự chia rẽ, mà là mở rộng tệp nghệ sĩ được 15.000 cử tri Grammy ghi nhận" - ông nói thêm.
Ông Mason cũng nhấn mạnh rằng việc nộp hồ sơ xét duyệt ở bất kỳ hạng mục nào, bao gồm cả Nhạc Pop châu Á, không ngăn cản một nghệ sĩ hay nhóm nhạc được xem xét ở các hạng mục chung (General Field), bao gồm Thu âm của năm, Album của năm và Bài hát của năm.
"Những hạng mục chung đó vẫn mở rộng cửa cho bất kỳ bản thu âm nào đủ điều kiện, bất kể thể loại nào. Việc được vinh danh ở một hạng mục thể loại và vinh danh ở Hạng mục chung không hề loại trừ lẫn nhau. Một nghệ sĩ hoàn toàn có thể theo đuổi cả hai" - ông Mason cho biết.
Tuyên bố kết thúc bằng việc vị CEO nhấn mạnh rằng Viện Hàn lâm Thu âm phục vụ cộng đồng âm nhạc toàn cầu mà không phân biệt vị trí địa lý hay ngôn ngữ.
"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe cộng đồng âm nhạc toàn cầu và nỗ lực để tôn vinh, vinh danh tất cả các nghệ sĩ có âm nhạc làm lay động thế giới" - ông chia sẻ.
BTS đã phát hành album tái xuất “ARIRANG” vào ngày 20/3 sau thời gian tạm ngưng hoạt động để các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Là một thành công lớn trên toàn cầu, album này đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong hai tuần liên tiếp, thiết lập một kỷ lục mới cho một đại diện K-pop.
Vé cho các buổi hòa nhạc của BTS tại Hàn Quốc đã bán hết sạch trong đợt mở bán sớm vào tháng 1 do nhu cầu bùng nổ từ người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm (được biết đến với tên gọi ARMY). Các chặng du đấu tại Bắc Mỹ và Châu Âu cũng cháy vé chỉ trong vài giờ, theo Hybe - công ty quản lý của BTS.
Tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ (American Music Awards) lần thứ 52 vào tháng Năm, BTS đã vượt qua Taylor Swift cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác để giành giải Nghệ sĩ của năm, bên cạnh việc rinh về hai giải thưởng khác.
BTS gồm có 7 thành viên: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook. Nhóm được quản lý bởi Big Hit Music, một nhãn hiệu độc lập trực thuộc tập đoàn Hybe.
BTS tẩy chay giải thưởng âm nhạc Grammy 2027
Nóm nhạc K-pop BTS hôm thứ Tư vừa qua tuyên bố sẽ không gửi bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào để xét duyệt tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 diễn ra vào tháng 2/2027, với lý do không hài lòng về hạng mục mới dành cho Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất (Best Asian Pop Music Performance) của Viện Hàn lâm.
Hấp dẫn với những điểm đến mới và chính sách hỗ trợ tiền từ Nhật Bản dành cho du khách Việt
Thông tin từ cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, khoảng 80% du khách Việt Nam đến Nhật Bản hiện nay là những người đi lần đầu. Hành trình phổ biến và được ưu tiên lựa chọn hàng đầu vẫn là "Cung Đường Vàng" với các điểm đến nổi tiếng như Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto và Osaka.
Từ chợ nổi Cái Răng đến rừng tràm Trà Sư: Hành trình xuyên miền Tây khiến gia đình du khách Australia nhớ mãi Việt Nam
Năm ngày khám phá miền Tây bằng đường bộ và đường sông từ TP.HCM qua Bến Tre, Cần Thơ, Châu Đốc trước khi sang Campuchia đã mang đến cho gia đình du khách Australia những trải nghiệm khó quên về cảnh sắc, ẩm thực và cuộc sống của người Việt Nam.
Thành phố biển Việt Nam bất ngờ "gây sốt": Đặt phòng tăng 800%, khách quốc tế ùn ùn đổ tới
Không chỉ Đà Nẵng, Hà Nội hay Nha Trang, du khách quốc tế đang bắt đầu săn tìm những điểm đến mới để trải nghiệm cuộc sống bản địa. Quy Nhơn và Duy Xuyên nổi lên như những “ngôi sao mới” trên bản đồ du lịch Việt Nam khi nhu cầu lưu trú tăng đột biến, theo báo Hàn Quốc EDaily.
Phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chi phí rẻ: Việt Nam khiến nữ doanh nhân Mỹ thay đổi hoàn toàn cách sống
Sau nhiều năm lao vào xây dựng doanh nghiệp với guồng quay công việc không ngừng nghỉ, nữ doanh nhân người Mỹ Sierra Balgar quyết định đặt vé một chiều đến Việt Nam để "trốn" khỏi áp lực. Hai tháng sống tại Đà Nẵng và Hội An không chỉ giúp cô phục hồi năng lượng mà còn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thành công, công việc và cuộc sống, theo Businessinsider.
Sao Mai Thu Thủy khắc khoải hát “Hàng bia trắng”
Giữa không gian âm nhạc giàu chất tráng ca, ca khúc “Hàng bia trắng” qua giọng hát đầy nội lực và xúc cảm của Sao Mai Thu Thủy đã chạm tới trái tim khán giả và khắc họa trọn vẹn tình cảm của những người con đất Việt hôm nay hướng về các anh hùng liệt sĩ.
BTS tẩy chay giải thưởng âm nhạc Grammy 2027
Nóm nhạc K-pop BTS hôm thứ Tư vừa qua tuyên bố sẽ không gửi bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào để xét duyệt tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 diễn ra vào tháng 2/2027, với lý do không hài lòng về hạng mục mới dành cho Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất (Best Asian Pop Music Performance) của Viện Hàn lâm.
Hấp dẫn với những điểm đến mới và chính sách hỗ trợ tiền từ Nhật Bản dành cho du khách Việt
Từ chợ nổi Cái Răng đến rừng tràm Trà Sư: Hành trình xuyên miền Tây khiến gia đình du khách Australia nhớ mãi Việt Nam
Thành phố biển Việt Nam bất ngờ "gây sốt": Đặt phòng tăng 800%, khách quốc tế ùn ùn đổ tới
Phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chi phí rẻ: Việt Nam khiến nữ doanh nhân Mỹ thay đổi hoàn toàn cách sống
Sau nhiều năm lao vào xây dựng doanh nghiệp với guồng quay công việc không ngừng nghỉ, nữ doanh nhân người Mỹ Sierra Balgar quyết định đặt vé một chiều đến Việt Nam để "trốn" khỏi áp lực. Hai tháng sống tại Đà Nẵng và Hội An không chỉ giúp cô phục hồi năng lượng mà còn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thành công, công việc và cuộc sống, theo Businessinsider.