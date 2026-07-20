Bữa cơm tối 120 nghìn: Ba chỉ rim mặn ngọt, canh hoa thiên lý thanh mát

Thực đơn hôm nay gồm thịt ba chỉ rim mặn ngọt, canh hoa thiên lý nấu thịt băm, nộm rau sống và chôm chôm tráng miệng. Với khoảng 120 nghìn đồng, đây là gợi ý phù hợp cho bữa tối của gia đình 4 người, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng, khi các món ăn vừa đậm vị vừa có độ thanh mát thường dễ ăn hơn.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Thịt ba chỉ rim mặn ngọt: 60.000 đồng

• Canh hoa thiên lý thịt băm: 20.000 đồng

• Nộm rau sống: 12.000 đồng

• Chôm chôm tráng miệng: 20.000 đồng

Mẹo đi chợ: Với món thịt ba chỉ rim, chỉ cần mua khoảng 400-450 g thịt là đủ cho gia đình 4 người khi mâm cơm còn có canh và nộm rau. Nên chọn miếng ba chỉ có phần nạc và mỡ xen kẽ đều nhau để thịt rim mềm, không bị khô nhưng cũng không quá ngấy.

Cách chế biến

Thịt ba chỉ rim mặn ngọt

Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, có thể chần nhanh qua nước sôi cùng vài lát gừng để loại bỏ mùi hôi. Sau đó, vớt thịt ra, để ráo rồi thái thành miếng vừa ăn.

Ướp thịt với một chút nước mắm, đường, hạt tiêu, hành tím băm và một ít nước màu. Để khoảng 15-20 phút cho thịt ngấm gia vị.

Làm nóng chảo, cho thịt vào đảo trên lửa vừa. Khi thịt bắt đầu săn lại và tiết bớt mỡ, có thể chắt bớt phần mỡ thừa để món ăn không bị ngấy.

Tiếp tục thêm một ít nước lọc hoặc nước dừa tươi, đun nhỏ lửa để thịt mềm và thấm gia vị. Trong quá trình rim, thỉnh thoảng đảo nhẹ để các miếng thịt chín đều.

Khi nước trong chảo sánh lại, bám quanh từng miếng thịt, nêm lại vị mặn ngọt cho vừa ăn rồi rắc thêm chút hạt tiêu trước khi tắt bếp.

Món thịt ba chỉ rim ngon có màu nâu cánh gián đẹp mắt, phần nạc mềm, phần mỡ trong nhưng không ngấy. Nước sốt sánh nhẹ, vị mặn ngọt hài hòa, rất thích hợp ăn cùng cơm nóng.

Canh hoa thiên lý thịt băm

Hoa thiên lý nhặt bỏ phần cuống già, ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút rồi rửa lại nhẹ nhàng để hoa không bị dập.

Thịt lợn băm ướp với một chút nước mắm, hạt tiêu và hành tím băm nhỏ.

Phi thơm hành tím với ít dầu ăn, cho thịt băm vào đảo đến khi săn lại. Sau đó, đổ lượng nước vừa đủ cho gia đình 4 người.

Khi nước sôi, hớt bỏ phần bọt nổi trên mặt để nước canh được trong. Nêm gia vị vừa ăn rồi cho hoa thiên lý vào.

Hoa thiên lý chín khá nhanh nên chỉ cần nấu thêm khoảng 2–3 phút. Khi hoa vừa chuyển màu xanh đậm, vẫn giữ được độ giòn nhẹ thì tắt bếp.

Canh hoa thiên lý có vị ngọt thanh từ thịt băm, hương thơm nhẹ đặc trưng và màu xanh bắt mắt. Bát canh nóng giúp cân bằng vị béo của món ba chỉ rim, khiến bữa cơm dễ ăn hơn.

Nộm rau sống

Có thể sử dụng những loại rau quen thuộc như xà lách, rau thơm, dưa chuột, giá đỗ hoặc một ít cà rốt tùy theo nguyên liệu có sẵn.

Rau nhặt sạch, ngâm nước muối loãng rồi rửa lại nhiều lần. Sau đó, để rau thật ráo để món nộm không bị chảy nhiều nước.

Dưa chuột thái lát mỏng. Cà rốt có thể bào sợi, còn rau thơm và xà lách cắt thành đoạn vừa ăn.

Pha nước trộn gồm nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi băm và một ít ớt. Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn rồi nếm lại để có vị chua, cay, mặn, ngọt vừa phải.

Cho rau vào bát lớn, rưới phần nước trộn lên rồi đảo nhẹ tay. Chỉ nên trộn trước khi ăn khoảng 5-10 phút để rau vẫn giữ được độ tươi giòn.

Nếu trong nhà có lạc rang hoặc vừng rang, có thể rắc thêm một ít lên trên. Món nộm sẽ thơm hơn mà không làm tăng chi phí đáng kể.

Nộm rau sống có vị chua ngọt nhẹ, giòn mát, rất hợp dùng kèm thịt ba chỉ rim. Đây cũng là món giúp cân bằng mâm cơm, giảm cảm giác nhiều dầu mỡ.

Chôm chôm tráng miệng

Chôm chôm mua về rửa sạch dưới vòi nước, sau đó để ráo.

Có thể làm mát trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút trước khi dùng. Chôm chôm mát lạnh, vị ngọt dịu sẽ tạo cảm giác dễ chịu sau bữa ăn.

Khi chọn mua, nên chọn những quả còn tươi, vỏ không bị thâm đen, phần râu còn mềm và có màu xanh hoặc đỏ tươi. Tránh chọn quả bị mềm nhũn hoặc có mùi lên men.

Bày mâm

Đĩa thịt ba chỉ rim mặn ngọt được đặt ở vị trí trung tâm, những miếng thịt nâu óng, phủ lớp nước sốt sánh nhẹ. Bên cạnh là bát canh hoa thiên lý xanh mát, điểm thêm những miếng thịt băm nhỏ.

Đĩa nộm rau sống với màu xanh của xà lách, rau thơm, thêm chút trắng của giá đỗ và sắc cam của cà rốt giúp mâm cơm trông tươi sáng hơn. Cuối bữa là đĩa chôm chôm đỏ hồng, được làm mát trước khi ăn.

Mâm cơm chỉ có ba món chính và một món tráng miệng nhưng vẫn tạo cảm giác đầy đặn. Món thịt có vị đậm, canh thanh nhẹ, rau nộm chua giòn và trái cây ngọt mát kết hợp khá hài hòa.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Thịt ba chỉ nên chọn loại có phần nạc và mỡ phân bố đều để khi rim không bị khô.

• Có thể áp chảo thịt trước khi rim để miếng thịt săn và bớt ngấy.

• Không nên cho quá nhiều đường từ đầu vì khi nước sốt cạn, món ăn dễ bị ngọt gắt hoặc cháy.

• Hoa thiên lý chỉ nên nấu vừa chín tới để giữ màu xanh, độ giòn và mùi thơm.

• Rau dùng làm nộm cần để thật ráo nước trước khi trộn.

• Chỉ nên trộn nộm ngay trước bữa ăn để rau không bị mềm và chảy nước.

• Chôm chôm nên được làm mát vừa phải, không nên để quá lạnh nếu gia đình có trẻ nhỏ.

Giá trị dinh dưỡng

Thịt ba chỉ cung cấp protein, chất béo và vitamin nhóm B, giúp bổ sung năng lượng sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, do phần thịt có tỷ lệ mỡ tương đối cao, nên dùng với lượng vừa phải và kết hợp cùng rau xanh.

Hoa thiên lý chứa chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Khi nấu với thịt băm, món canh vừa có thêm đạm, vừa giữ được vị ngọt thanh tự nhiên.

Các loại rau sống, dưa chuột, giá đỗ và cà rốt trong món nộm giúp bổ sung chất xơ, vitamin và tạo cảm giác nhẹ bụng. Nước trộn chua ngọt cũng góp phần kích thích vị giác, giúp bữa ăn ngon miệng hơn.

Chôm chôm cung cấp đường tự nhiên, vitamin C và một lượng chất xơ nhất định. Tuy nhiên, đây là loại quả có vị ngọt nên chỉ cần dùng một lượng vừa phải sau bữa ăn.

Sự kết hợp giữa món mặn, canh, rau và trái cây giúp thực đơn có đủ các nhóm thực phẩm cơ bản. Đặc biệt, món canh và nộm rau giúp cân bằng độ béo của thịt ba chỉ, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.

Một bữa cơm ngon không nhất thiết phải có nhiều món hay sử dụng nguyên liệu đắt tiền. Thịt ba chỉ rim mặn ngọt thơm mềm, canh hoa thiên lý thanh mát, thêm đĩa nộm rau sống giòn ngon và chôm chôm tráng miệng đã đủ tạo nên một bữa tối tròn vị.

Với chi phí khoảng 120 nghìn đồng, thực đơn hôm nay là lựa chọn phù hợp cho gia đình 4 người. Mâm cơm đơn giản, dễ thực hiện nhưng vẫn có sự hài hòa giữa vị đậm đà, thanh mát và tươi mới, giúp cả nhà thêm ngon miệng khi quây quần bên nhau.