Bữa cơm tối 120 nghìn: Bí đỏ nhồi thịt, đậu đũa trộn mè rang
Hương Phố
15/09/2026 4:19 PM (GMT+7)
Bí đỏ khoanh nhồi thịt hấp nấm hương mềm ngọt, canh ngao nấu khế có vị chua thanh, ăn kèm đậu đũa trộn mè rang giòn mát. Thực đơn không quá quen thuộc nhưng nguyên liệu dễ tìm, cách chế biến vừa sức và chi phí khoảng 120.000 đồng cho gia đình bốn người.
Chi phí bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng: 8.000 đồng
• Bí đỏ khoảng: 15.000 đồng
• Thịt lợn xay 300g: 35.000 đồng
• Nấm hương, hành lá: 12.000 đồng
• Ngao: 20.000 đồng
• Khế chua, cà chua, rau răm: 10.000 đồng
• Đậu đũa 300g: 10.000 đồng
• Mè rang, chanh, tỏi: 10.000 đồng
Giá nguyên liệu có thể chênh lệch tùy chợ và khu vực. Nếu gia đình đã có sẵn mè, nấm hương khô cùng các loại gia vị, khoản chi thực tế sẽ thấp hơn.
Bí đỏ khoanh nhồi thịt hấp nấm hương
Bí đỏ thường xuất hiện trong các món canh hoặc món xào, nhưng khi được cắt khoanh, nhồi thịt và hấp chín, món ăn trở nên bắt mắt hơn hẳn. Bí giữ được vị ngọt tự nhiên, phần thịt bên trong mềm, đậm đà và thơm mùi nấm hương.
Nên chọn quả bí đỏ thuôn dài hoặc bí hồ lô có phần thân đều, thịt chắc. Rửa sạch vỏ, cắt bí thành những khoanh dày khoảng 3-4cm. Dùng thìa lấy phần hạt và một ít ruột mềm ở giữa, tạo khoảng trống để nhồi nhân. Giữ lại phần vỏ giúp khoanh bí không bị vỡ khi hấp.
Nấm hương khô ngâm nước ấm cho mềm, rửa sạch rồi băm nhỏ. Thịt xay trộn cùng nấm hương, hành lá, một chút nước mắm, hạt tiêu và hành khô băm. Có thể thêm nửa thìa dầu ăn để phần nhân sau khi hấp không bị khô. Trộn đều rồi để khoảng 10 phút cho ngấm gia vị.
Đặt từng khoanh bí lên đĩa chịu nhiệt, nhồi nhân thịt vào giữa và ấn nhẹ để phần nhân kết dính. Không nên nhồi quá đầy vì thịt sẽ nở nhẹ trong quá trình hấp.
Đun sôi nước rồi đặt đĩa bí vào xửng, hấp khoảng 20-25 phút. Thời gian có thể thay đổi tùy độ dày của khoanh bí. Dùng đầu đũa xiên thử, nếu bí mềm và phần thịt không còn màu hồng là món ăn đã chín.
Phần nước ngọt tiết ra trong đĩa hấp không nên bỏ đi. Có thể hòa với một chút nước mắm, đường và hạt tiêu, đun nhanh thành nước sốt rồi rưới lại lên từng khoanh bí. Món ăn vì thế sẽ bóng đẹp, mềm ẩm và đậm vị hơn.
Khi bày ra đĩa, rắc thêm hành lá hoặc một ít hạt tiêu. Khoanh bí vàng cam ôm trọn phần nhân thịt nấm ở giữa tạo cảm giác khá cầu kỳ, dù cách làm thực tế không quá phức tạp.
Canh ngao nấu khế chua thanh
Canh ngao nấu khế có vị ngọt tự nhiên từ ngao và độ chua dịu của khế. Đây là món canh phù hợp để dùng cùng bí đỏ nhồi thịt vì giúp bữa cơm nhẹ hơn, không tạo cảm giác ngấy.
Ngao mua về ngâm trong nước có vài lát ớt khoảng một giờ để nhả bớt cát. Sau đó chà sạch vỏ, rửa lại nhiều lần. Khế chua cắt bỏ phần viền cứng, thái thành những lát mỏng hình ngôi sao. Cà chua bổ múi cau; rau răm và hành lá thái nhỏ.
Cho ngao vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ rồi đun đến khi ngao mở miệng. Gắp ngao ra, chắt phần nước luộc qua rây hoặc để lắng rồi lấy phần nước trong. Bỏ những con không mở miệng sau khi nấu. Có thể giữ nguyên ngao trong vỏ hoặc tách lấy thịt để dễ ăn.
Phi thơm hành khô, cho cà chua vào xào cùng một chút muối. Khi cà chua vừa mềm, thêm khế và đảo nhẹ, sau đó đổ nước luộc ngao vào. Đun sôi khoảng 3 phút để vị chua của khế hòa vào nước canh.
Cho thịt ngao trở lại nồi, nêm nước mắm và gia vị vừa ăn. Ngao đã chín nên không cần đun lâu; nếu nấu kỹ, thịt sẽ teo và dai. Trước khi tắt bếp, thêm hành lá và rau răm để tạo mùi thơm.
Nước canh ngon sẽ có vị ngọt thanh, chua nhẹ, không quá gắt. Nếu khế quá chua, có thể giảm lượng sử dụng hoặc thêm một chút đường để vị canh hài hòa hơn.
Đậu đũa trộn mè rang giòn nhẹ
Đậu đũa trộn mè rang giúp mâm cơm có thêm rau xanh mà không lặp lại cách chế biến luộc hoặc xào quen thuộc. Món này có vị giòn, chua ngọt nhẹ và mùi mè rang bùi thơm.
Đậu đũa nhặt bỏ hai đầu, rửa sạch rồi cắt thành khúc dài khoảng 5cm. Đun sôi nồi nước với một chút muối, cho đậu vào luộc khoảng 3-4 phút. Khi đậu vừa chín, vớt ngay sang bát nước lạnh để giữ màu xanh và độ giòn, sau đó để thật ráo.
Mè rang trên lửa nhỏ đến khi thơm, giã dập một nửa, phần còn lại để nguyên hạt. Pha nước trộn từ nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi băm và một chút nước lọc. Khuấy đều đến khi đường tan rồi nếm lại sao cho vị chua, mặn và ngọt cân bằng.
Cho đậu đũa vào tô, rưới nước trộn và đảo nhẹ. Để khoảng 5 phút cho ngấm, sau đó mới thêm mè rang. Không nên trộn quá sớm vì đậu dễ ra nước, còn mè sẽ mất độ thơm giòn.
Để tiết kiệm thời gian, người nấu có thể ngâm ngao và nấm hương trước, sau đó chuẩn bị bí đỏ. Trong lúc bí được hấp, tranh thủ luộc ngao, nấu canh và chần đậu đũa. Với cách sắp xếp này, toàn bộ bữa ăn có thể hoàn thành trong khoảng 45 phút.
Bí đỏ nhồi thịt là điểm nhấn đậm đà, canh ngao nấu khế mang lại vị chua thanh, còn đậu đũa trộn mè rang giúp mâm cơm thêm giòn mát. Một bữa tối khoảng 120.000 đồng vì thế vẫn có thể mới lạ, đủ món và hấp dẫn cả về hương vị lẫn màu sắc.
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