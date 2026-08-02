Bữa cơm tối 120 nghìn: Bò cuốn lá lốt thơm nức, canh bí xanh ngọt mát

Bò cuốn lá lốt là món ăn quen thuộc nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng. Thịt bò mềm ngọt, quyện với mùi thơm đặc trưng của lá lốt, được áp chảo đến khi lớp lá bên ngoài vừa chín tới. Ăn kèm đậu phụ sốt cà chua và canh bí xanh nấu tôm khô, mâm cơm có sự cân bằng giữa vị đậm đà và thanh mát.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Bò cuốn lá lốt: 75.000 đồng

• Canh bí xanh nấu tôm khô: 12.000 đồng

• Đậu phụ sốt cà chua: 15.000 đồng

• Chuối tráng miệng: 10.000 đồng

Mẹo đi chợ: Nên chọn thịt bò có màu đỏ tươi, thớ nhỏ, bề mặt khô ráo và có độ đàn hồi. Lá lốt dùng để cuốn cần có bản rộng, không quá non, không bị rách. Bí xanh ngon thường có vỏ xanh tự nhiên, cầm chắc tay, không bị mềm hoặc dập.

Cách chế biến

Bò cuốn lá lốt

Thịt bò rửa nhanh, dùng khăn sạch thấm khô rồi băm nhỏ. Có thể trộn thêm một ít thịt lợn xay có mỡ để phần nhân mềm, không bị khô sau khi áp chảo. Nếu muốn giữ đúng vị ngọt của thịt bò, chỉ cần thêm một thìa nhỏ dầu ăn khi ướp.

Cho thịt vào bát, ướp với hành tím băm, tỏi băm, nước mắm, hạt tiêu và một chút dầu hào. Trộn đều rồi để khoảng 15 phút cho thịt ngấm gia vị.

Lá lốt rửa sạch, để thật ráo nước. Chọn những lá nguyên vẹn, trải mặt xanh đậm xuống dưới, cho một lượng nhân vừa phải vào gần cuống rồi cuộn chặt tay. Dùng phần cuống lá ghim lại để miếng cuốn không bị bung khi chế biến.

Làm nóng chảo, quét một lớp dầu mỏng rồi xếp từng cuốn bò vào. Áp chảo trên lửa vừa, trở đều các mặt đến khi lá lốt chuyển màu sẫm, tỏa mùi thơm và phần nhân bên trong chín tới.

Không nên để lửa quá lớn vì lá dễ cháy trong khi thịt chưa kịp chín. Ngược lại, nếu áp chảo quá lâu, thịt bò sẽ bị khô và mất độ mềm.

Bò cuốn lá lốt ngon nhất khi dùng nóng. Lớp lá bên ngoài thơm, hơi xém cạnh, phần nhân bên trong mềm và ngọt. Món ăn có thể chấm cùng nước mắm chua ngọt hoặc dùng trực tiếp với cơm trắng.

Canh bí xanh nấu tôm khô

Tôm khô rửa sạch, ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút cho mềm. Sau đó, vớt tôm ra, giã nhẹ để khi nấu dễ tiết vị ngọt.

Bí xanh gọt vỏ, bỏ ruột rồi thái thành những miếng vừa ăn. Không nên thái bí quá mỏng vì khi nấu dễ mềm nhũn và mất độ giòn nhẹ.

Phi thơm một chút hành tím, cho tôm khô vào đảo nhanh trên lửa nhỏ. Khi tôm dậy mùi, thêm lượng nước vừa đủ cho gia đình 4 người. Có thể lọc phần nước ngâm tôm cho vào nồi để món canh có vị ngọt tự nhiên hơn.

Đun nước sôi trong vài phút để tôm mềm rồi cho bí xanh vào. Nêm muối, nước mắm hoặc hạt nêm cho vừa miệng. Khi bí chuyển màu trong và vừa chín tới, thêm hành lá, rau mùi rồi tắt bếp.

Canh bí xanh nấu tôm khô có nước dùng trong, vị ngọt dịu và không nhiều dầu mỡ. Đây là món canh phù hợp để cân bằng độ đậm của bò cuốn lá lốt và đậu phụ sốt cà chua.

Đậu phụ sốt cà chua

Đậu phụ cắt thành miếng vuông hoặc chữ nhật vừa ăn, để ráo nước. Làm nóng dầu rồi rán đậu đến khi các mặt chuyển màu vàng nhẹ. Không cần rán quá kỹ vì đậu dễ khô và khó thấm nước sốt.

Cà chua rửa sạch, bổ múi cau hoặc thái hạt lựu. Phi thơm hành tím, cho cà chua vào xào cùng một chút muối để nhanh mềm. Có thể thêm vài thìa nước, đậy vung trong ít phút để cà chua tạo thành phần sốt sánh.

Cho đậu phụ đã rán vào chảo, nêm nước mắm, hạt nêm và một chút đường để cân bằng vị chua. Đảo nhẹ hoặc lắc chảo để đậu không bị vỡ. Đun trên lửa nhỏ đến khi từng miếng đậu thấm đều nước sốt.

Trước khi tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Đậu phụ sốt cà chua đạt yêu cầu khi lớp vỏ ngoài vàng nhẹ, bên trong vẫn mềm, phần sốt có màu đỏ tự nhiên và vị chua ngọt vừa phải.

Chuối tráng miệng

Chuối chọn quả vừa chín tới, vỏ vàng đều, không bị dập. Rửa sạch phần vỏ, để ráo rồi tách thành từng quả bày lên đĩa.

Có thể dùng chuối trực tiếp sau bữa ăn mà không cần chế biến. Vị ngọt tự nhiên của chuối giúp kết thúc bữa cơm một cách nhẹ nhàng và tiện lợi.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Thịt bò chỉ nên rửa nhanh và thấm khô trước khi băm để giữ vị ngọt.

• Thêm một chút dầu ăn vào nhân giúp bò cuốn lá lốt không bị khô.

• Lá lốt cần để thật ráo nước trước khi cuốn để hạn chế dầu bắn khi áp chảo.

• Không cuốn phần nhân quá dày vì bên ngoài dễ cháy trong khi thịt bên trong chưa chín.

• Bí xanh chỉ nên nấu vừa chín tới để giữ màu và độ giòn nhẹ.

• Đậu phụ nên rán vàng nhẹ, không rán quá kỹ để dễ thấm sốt cà chua.

• Khi sốt đậu, nên đảo nhẹ hoặc lắc chảo để miếng đậu không bị vỡ.

Giá trị dinh dưỡng

Thịt bò cung cấp protein, sắt và một số vitamin nhóm B. Lá lốt không chỉ tạo mùi thơm mà còn bổ sung thêm rau xanh cho món ăn. Đậu phụ cung cấp đạm thực vật, trong khi bí xanh và cà chua mang lại chất xơ, vitamin cùng khoáng chất.

Tôm khô làm tăng vị ngọt cho canh nhưng thường có độ mặn nhất định, vì vậy cần ngâm, rửa sạch và điều chỉnh lượng gia vị. Chuối bổ sung chất xơ, kali và vị ngọt tự nhiên cho bữa ăn.

Bò cuốn lá lốt thơm nức, đậu phụ sốt cà chua mềm béo, thêm bát canh bí xanh nấu tôm khô thanh nhẹ và chuối tráng miệng đã tạo nên một bữa tối tròn vị. Với khoảng 120 nghìn đồng, đây là thực đơn dễ làm, vừa túi tiền và phù hợp để cả gia đình cùng quây quần sau một ngày bận rộn.