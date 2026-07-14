Bữa cơm tối 120 nghìn: Bò xào lá lốt thơm lừng, canh bí đao nấu tôm khô

Thực đơn hôm nay gồm bò xào lá lốt, canh bí đao nấu tôm khô, cải thìa sốt dầu hào, dưa chuột trộn sữa chua và nho đen tráng miệng. Với khoảng 120 nghìn đồng, đây là gợi ý mới lạ, thanh mát và rất thích hợp cho bữa tối của gia đình 4 người.

Thực đơn và chi phí tham khảo

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Bò xào lá lốt: 60.000 đồng

• Canh bí đao nấu tôm khô: 15.000 đồng

• Cải thìa sốt dầu hào: 15.000 đồng

• Dưa chuột trộn sữa chua: 10.000 đồng

• Nho tráng miệng: 12.000 đồng

Mẹo đi chợ: Chỉ cần khoảng 250 g thịt bò, kết hợp nhiều lá lốt tươi là đã đủ cho gia đình 4 người khi bữa cơm còn có canh, rau và trái cây.

Cách chế biến

Bò xào lá lốt

Thịt bò thái mỏng, ướp với chút nước mắm, dầu hào, tiêu, tỏi băm và một ít dầu ăn khoảng 15 phút.

Lá lốt rửa sạch, cắt sợi vừa phải.

Làm nóng chảo, phi thơm tỏi rồi cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn. Khi thịt vừa tái tới thì cho lá lốt vào đảo đều khoảng một phút rồi tắt bếp.

Không nên xào quá lâu để thịt bò giữ được độ mềm, còn lá lốt vẫn thơm mà không bị úa.

Món ăn có mùi thơm đặc trưng của lá lốt hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của thịt bò, rất hợp ăn cùng cơm nóng.

Canh bí đao nấu tôm khô

Tôm khô ngâm nước ấm khoảng 15 phút rồi rửa sạch.

Phi thơm hành tím, cho tôm vào xào sơ trước khi đổ nước.

Khi nước sôi, cho bí đao đã gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn vào nấu khoảng 5–7 phút.

Nêm nếm vừa khẩu vị rồi thêm hành lá và chút tiêu xay.

Bát canh có vị ngọt thanh từ tôm khô, bí đao mềm vừa phải, giúp giải nhiệt rất tốt trong những ngày hè.

Cải thìa sốt dầu hào

Cải thìa tách lá, rửa sạch.

Chần nhanh qua nước sôi rồi vớt ra để ráo.

Phi thơm tỏi, thêm dầu hào, chút nước và hạt tiêu rồi rưới lên đĩa cải.

Món ăn giữ được màu xanh đẹp, vị ngọt tự nhiên và rất dễ kết hợp với các món mặn.

Dưa chuột trộn sữa chua

Dưa chuột rửa sạch, thái lát mỏng.

Trộn cùng sữa chua không đường, chút nước cốt chanh, tiêu xay và ít thì là thái nhỏ.

Để trong ngăn mát khoảng 10 phút trước khi dùng.

Vị chua nhẹ của sữa chua kết hợp với dưa chuột giòn mát tạo nên món ăn mới lạ nhưng rất dễ thưởng thức.

Bày mâm

Đĩa bò xào lá lốt xanh mướt được đặt ở vị trí trung tâm. Bên cạnh là tô canh bí đao trong veo, đĩa cải thìa sốt dầu hào bóng mượt và bát dưa chuột trộn sữa chua mát lạnh.

Cuối bữa là chùm nho đen căng mọng, được làm mát trước khi dùng.

Sắc xanh của rau, màu nâu mềm của thịt bò cùng màu tím đen của nho tạo nên một mâm cơm hài hòa, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét gần gũi của bữa cơm gia đình Việt.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Thịt bò chỉ nên xào trên lửa lớn và trong thời gian ngắn để giữ độ mềm.

• Lá lốt cho vào sau cùng để giữ mùi thơm đặc trưng.

• Bí đao không nên nấu quá lâu vì dễ bị nhũn.

• Dưa chuột trộn sữa chua ngon hơn khi dùng lạnh.

Giá trị dinh dưỡng

Thịt bò cung cấp protein chất lượng cao, sắt và vitamin nhóm B. Bí đao giúp bổ sung nước và chất xơ, trong khi tôm khô tăng vị ngọt tự nhiên và bổ sung canxi. Cải thìa giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa. Dưa chuột cùng sữa chua hỗ trợ tiêu hóa, còn nho đen cung cấp nhiều vitamin và hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Sự kết hợp giữa món mặn, món canh, rau xanh, món chống ngán và trái cây tạo nên một thực đơn cân đối, phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Một bữa cơm ngon không nằm ở số lượng món ăn mà ở sự hài hòa giữa hương vị và dinh dưỡng. Với bò xào lá lốt thơm lừng, canh bí đao nấu tôm khô thanh mát cùng những món ăn kèm nhẹ nhàng, thực đơn 120 nghìn đồng hôm nay là gợi ý đáng để các bà nội trợ tham khảo cho bữa tối cuối tuần. Vừa đủ đầy, vừa tiết kiệm, lại mang đến cảm giác ấm cúng khi cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm nhà.