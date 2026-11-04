Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Bò xiên nướng sả - 82.000 đồng

2. Canh bắp ngọt nấu khoai tây, đậu Hà Lan - 12.000 đồng

3. Cải thảo xào xì dầu - 16.000 đồng

4. Cơm trắng - 10.000 đồng

Bò xiên nướng sả thơm lừng

Với 250 g thịt bò, có thể dùng 2-3 cây sả, hành tím, tỏi và một ít ớt tùy khẩu vị. Thịt thái ngang thớ thành lát mỏng vừa ăn. Sả lấy phần non, thái lát rồi băm nhỏ cùng hành và tỏi.

Cho thịt vào tô, trộn đều với sả, hành, tỏi, một ít dầu ăn, dầu hào, nước mắm, đường và chút ngũ vị hương. Nếu đã nêm dầu hào và nước mắm, chỉ cần cho một chút để xiên bò vừa miệng.

Khi xiên, dàn các lát thịt dọc theo que để từng miếng tiếp xúc đều với nhiệt. Có thể dùng lò nướng hoặc đặt xiên lên vỉ than hoa, trở đều trong lúc nướng. Khi thịt chín, rìa hơi xém và dậy mùi sả thì gắp ra đĩa. Ai thích vị đậm hơn có thể chấm với nước mắm chua cay.

Canh bắp ngọt nấu khoai tây, đậu Hà Lan

Một trái bắp ngọt, khoảng 150-200 g khoai tây và 30 g đậu Hà Lan là đủ cho một nồi canh nhỏ. Bắp bóc bẹ, bỏ râu rồi cắt khoanh. Khoai tây gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn. Đun sôi khoảng 800 ml nước, cho bắp và khoai vào, nêm nhẹ với muối và hạt nêm.

Đợi khoai gần mềm mới cho đậu Hà Lan vào và nấu thêm khoảng 5 phút. Khi khoai đã chín bùi, nếm lại nước canh rồi tắt bếp. Có thể rắc chút ngò gai thái nhỏ nếu cả nhà thích mùi thơm của loại rau này. Nêm vừa tay để khi húp canh vẫn cảm nhận được vị ngọt của bắp.

Cải thảo xào xì dầu vừa chín tới

Tách bẹ cải thảo, rửa sạch, để ráo rồi cắt thành miếng vừa gắp. Để riêng phần bẹ trắng và phần lá vì bẹ cần lâu chín hơn. Cách xào của chuyên trang ẩm thực The Woks of Life dùng tỏi, ớt khô và nước xốt có xì dầu. Với mâm cơm này, phần nêm được giản lược còn xì dầu để vị rau nhẹ hơn khi ăn cùng bò nướng.

Phi thơm tỏi thái lát với một ít dầu, thêm ớt khô nếu thích ăn cay. Cho phần bẹ vào đảo trước, sau đó mới thêm lá. Khi lá vừa dịu xuống, rưới một ít xì dầu quanh thành chảo, đảo nhanh rồi tắt bếp. Gắp rau ra đĩa ngay để bẹ cải giữ được độ giòn.

Có thể cắm cơm và ướp bò trước, rồi bắc nồi canh trong lúc chuẩn bị vỉ nướng. Khi canh gần được, bắt đầu nướng thịt. Chảo cải thảo để sau cùng, chỉ mất vài phút là có thể dọn cả ba món lên bàn.