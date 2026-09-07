Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá basa sốt chanh leo, canh đậu phụ non
Hương Phố
07/09/2026 2:08 PM (GMT+7)
Tối nay gia đình có thể đổi vị bằng món cá basa áp chảo sốt chanh leo, canh đậu phụ non nấu nấm kim châm và bắp cải tím trộn xoài xanh. Ba món có vị chua ngọt hài hòa, màu sắc bắt mắt, nguyên liệu dễ mua và chi phí vừa vặn trong khoảng 120.000 đồng.
Chi phí tham khảo bữa cơm tối 120 nghìn
• Cá basa phi lê: 45.000 đồng
• Chanh leo 2 quả: 8.000 đồng
• Đậu phụ non 2 hộp: 10.000 đồng
• Nấm kim châm 2 gói nhỏ: 12.000 đồng
• Bắp cải tím khoảng: 10.000 đồng
• Xoài xanh 1 quả nhỏ: 8.000 đồng
• Lạc rang: 5.000 đồng
• Hành, tỏi, chanh, rau thơm: 7.000 đồng
• Gạo và gia vị: khoảng 12.000 đồng
Mức giá có thể thay đổi tùy chợ và khu vực, nhưng nếu tận dụng những gia vị sẵn có trong bếp, thực đơn vẫn nằm trong khoảng 120.000 đồng.
Cá basa áp chảo sốt chanh leo chua ngọt
Cá basa thường được dùng để kho, rán hoặc nấu canh. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi cách chế biến một chút, loại cá quen thuộc này có thể trở thành món chính khá mới lạ. Thịt cá mềm, ít xương, kết hợp với sốt chanh leo chua dịu tạo cảm giác nhẹ bụng và không bị ngấy.
Cá mua về rửa nhanh với nước muối loãng, sau đó thấm thật khô. Cắt cá thành những miếng vừa ăn rồi ướp với một chút muối, hạt tiêu và tỏi băm trong khoảng 10 phút. Có thể phủ một lớp bột bắp thật mỏng lên bề mặt để cá giữ được độ ẩm bên trong và có màu vàng đẹp khi áp chảo.
Làm nóng chảo, cho một lượng dầu vừa đủ rồi đặt từng miếng cá vào. Áp chảo trên lửa vừa đến khi hai mặt cá vàng nhẹ. Không nên lật quá nhiều lần vì thịt cá basa khá mềm, dễ bị vỡ. Khi cá chín, gắp ra đĩa.
Phần sốt được làm từ ruột hai quả chanh leo, khoảng một thìa nước mắm, một thìa đường và một chút nước lọc. Tùy khẩu vị, có thể lọc bớt hạt hoặc giữ lại một phần để món ăn đẹp mắt hơn. Cho hỗn hợp vào chảo, đun nhỏ lửa và khuấy đều đến khi hơi sánh lại.
Cuối cùng, cho cá trở lại chảo, nhẹ nhàng rưới sốt lên từng miếng rồi đun thêm khoảng một phút. Không nên nấu quá lâu sau khi cho cá vào sốt bởi cá có thể bị nát và vị chanh leo cũng mất đi độ thơm tươi.
Canh đậu phụ non nấu nấm kim châm thanh nhẹ
Nếu món cá có vị chua ngọt khá nổi bật, bát canh đậu phụ non nấu nấm kim châm sẽ giúp mâm cơm trở nên cân bằng hơn. Đây là món canh đơn giản, không cần hầm xương nhưng vẫn có vị ngọt tự nhiên và dễ ăn.
Đậu phụ non lấy ra khỏi hộp, cắt thành những miếng vuông vừa phải. Nấm kim châm cắt bỏ phần gốc, tách thành từng nhánh nhỏ rồi rửa nhanh và để ráo. Hành lá thái nhỏ; có thể chuẩn bị thêm vài lát gừng để nước canh thơm hơn.
Phi thơm một ít hành khô, thêm lượng nước vừa đủ cho bốn người rồi đun sôi. Nêm muối, nước mắm hoặc hạt nêm theo khẩu vị. Khi nước sôi, thả đậu phụ non vào trước và đun trên lửa vừa khoảng hai phút.
Tiếp tục cho nấm kim châm vào, dùng thìa đảo thật nhẹ để đậu không bị vỡ. Nấm chín khá nhanh nên chỉ cần nấu thêm khoảng hai phút. Trước khi tắt bếp, rắc hành lá, hạt tiêu và thêm vài giọt dầu mè nếu gia đình yêu thích mùi thơm đặc trưng.
Món canh đạt yêu cầu khi nước trong, nấm vừa chín tới, vẫn giữ độ giòn nhẹ và các miếng đậu phụ còn nguyên vẹn.
Bắp cải tím trộn xoài xanh giòn mát
Bắp cải tím trộn xoài xanh không chỉ tạo thêm màu sắc cho mâm cơm mà còn mang đến vị giòn, chua dịu, rất hợp với cá sốt chanh leo. Món này nên được chuẩn bị trước nhưng chỉ trộn ngay khi gần ăn để rau không bị ra nhiều nước.
Bắp cải tím thái thật mỏng, rửa sạch rồi ngâm trong nước lạnh khoảng 5 phút. Sau đó vớt ra, để thật ráo. Xoài xanh gọt vỏ, thái sợi; rau thơm rửa sạch và cắt nhỏ. Lạc rang bỏ vỏ, giã dập.
Nước trộn gồm nước mắm, đường, nước cốt chanh và một chút nước lọc. Khuấy cho đường tan hoàn toàn rồi nếm lại sao cho có đủ vị chua, mặn và ngọt. Nếu ăn được cay, có thể thêm vài lát ớt tươi.
Cho bắp cải tím và xoài xanh vào tô lớn, rưới nước trộn rồi đảo đều. Để khoảng 5 phút cho nguyên liệu ngấm vị, sau đó thêm rau thơm và lạc rang. Lạc nên được rắc sau cùng để giữ độ giòn.
Để hoàn thành bữa tối nhanh hơn, người nấu có thể sơ chế bắp cải và pha nước trộn trước, tiếp đến chuẩn bị nồi canh. Cá nên được áp chảo sau cùng để khi dọn lên bàn vẫn còn nóng và phần sốt chanh leo giữ được hương thơm.
Với khoảng 120.000 đồng, mâm cơm tối có đủ món chính, món canh và món rau. Cá basa sốt chanh leo mềm thơm, canh đậu phụ non nấu nấm nhẹ nhàng, trong khi bắp cải tím trộn xoài xanh tạo cảm giác tươi mới. Đây là lựa chọn phù hợp cho một buổi tối muốn ăn ngon nhưng không lặp lại những món quá quen thuộc.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá basa sốt chanh leo, canh đậu phụ non
Tối nay gia đình có thể đổi vị bằng món cá basa áp chảo sốt chanh leo, canh đậu phụ non nấu nấm kim châm và bắp cải tím trộn xoài xanh. Ba món có vị chua ngọt hài hòa, màu sắc bắt mắt, nguyên liệu dễ mua và chi phí vừa vặn trong khoảng 120.000 đồng.
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