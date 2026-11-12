Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

Cá bống kho nghệ, tiêu - 80.000 đồng

Canh bí đỏ nấu tôm khô - 15.000 đồng

Đậu bắp luộc chấm mắm gừng - 15.000 đồng

Cơm trắng và gia vị - 10.000 đồng

Cá bống kho nghệ, tiêu

Với gia đình 3-4 người, có thể mua khoảng 400-450 g cá bống. Nên chọn cá còn tươi, thân chắc, kích thước tương đối đều để cá chín cùng lúc và có nhiều thịt hơn.

Cá bống được chà nhẹ với muối hạt để loại bỏ nhớt, đánh vảy, bỏ mang và ruột rồi rửa sạch, để ráo. Nghệ tươi cạo vỏ, giã nhỏ; hành, tỏi và ớt băm nhuyễn.

Xếp cá vào nồi, thêm nước mắm, một chút muối, đường, dầu ăn, hành, tỏi, ớt, nghệ giã và tiêu xay. Trộn nhẹ rồi ướp khoảng 30 phút cho cá ngấm gia vị.

Sau thời gian ướp, thêm nước ấm xâm xấp mặt cá rồi đặt nồi lên bếp. Khi nước kho sôi, hạ nhỏ lửa và kho liu riu cho đến khi cá chín, nước kho rút còn sánh nhẹ. Trước khi tắt bếp, rắc thêm chút tiêu xay để món ăn dậy mùi.

Cá kho đạt yêu cầu khi còn nguyên con, thịt săn nhưng không khô, có màu vàng tự nhiên của nghệ và vị cay thơm vừa phải của tiêu. Món ăn vốn đã đậm vị nên không cần bổ sung thịt ba chỉ, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh khiến mâm cơm quá nhiều chất béo.

Canh bí đỏ nấu tôm khô

Chuẩn bị khoảng 300-350 g bí đỏ và 30-40 g tôm khô. Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn. Tôm khô rửa qua, ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút cho mềm, sau đó để ráo và giã dập.

Phi thơm hành tím với một lượng dầu vừa phải, cho tôm khô vào đảo khoảng 2-3 phút. Thêm khoảng một lít nước, đun sôi, vớt bọt rồi hạ lửa, nấu thêm khoảng 10 phút để tôm tiết vị ngọt.

Cho bí đỏ vào nồi, nêm một chút muối hoặc nước mắm rồi tiếp tục nấu đến khi bí chín mềm. Không nên khuấy mạnh vì bí dễ vỡ, làm nước canh bị đục. Khi canh vừa chín, thêm hành lá và tắt bếp.

Đậu bắp luộc chấm mắm gừng

Khoảng 250-300 g đậu bắp là vừa đủ. Nên chọn quả non, kích thước nhỏ, màu xanh tươi, thân cứng và không có vết thâm. Đậu được rửa sạch, cắt gọn phần cuống nhưng không cắt quá sâu để hạn chế chất nhớt thoát ra trong khi luộc.

Đun lượng nước đủ ngập đậu, thêm một chút muối. Khi nước sôi già, cho đậu bắp vào luộc khoảng 3-4 phút rồi vớt ra để ráo. Không nên luộc lâu vì đậu sẽ mềm nhũn và mất màu xanh. Nếu muốn đậu xanh và giòn hơn, có thể ngâm nhanh vào bát nước đá sạch sau khi vớt.

Nước chấm được pha từ nước mắm, nước ấm, đường, gừng giã, ớt và nước cốt chanh. Trước hết hòa tan đường với nước ấm và nước mắm, sau đó mới thêm gừng, ớt cùng nước cốt chanh. Có thể pha lượng nhỏ theo tỷ lệ khoảng 3 phần nước mắm, 2 phần nước ấm, 2 phần đường và 1 phần nước cốt chanh rồi điều chỉnh theo độ mặn của loại nước mắm đang dùng.

Cá bống kho vàng thơm, bát canh bí đỏ nóng ngọt và đĩa đậu bắp xanh tạo nên mâm cơm có màu sắc hài hòa, đủ món mặn, canh và rau. Thực đơn mang vị đậm đà đặc trưng nhưng không quá nặng nề, phù hợp với buổi tối mưa mát ở miền Trung và vẫn nằm trong ngân sách 120.000 đồng.