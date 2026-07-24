Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá hú kho thơm đậm vị, canh chua bông súng chuẩn miền Tây

Với khoảng 120 nghìn đồng, bà nội trợ có thể chuẩn bị một mâm cơm mang đậm hương vị miền Tây cho gia đình 4 người. Thực đơn hôm nay gồm cá hú kho thơm, canh chua bông súng nấu đầu cá, rau sống ăn kèm và chuối cau tráng miệng. Mâm cơm không nhiều món nhưng vẫn đủ chất, dễ ăn và đặc biệt hợp với những ngày cả nhà muốn đổi vị.

Thực đơn và chi phí tham khảo

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Cá hú kho thơm: 55.000 đồng

• Canh chua bông súng nấu đầu cá: 32.000 đồng

• Rau sống, giá và dưa leo ăn kèm: 10.000 đồng

• Chuối cau tráng miệng: 15.000 đồng

Mẹo đi chợ: Nên mua một khúc cá hú vừa đủ phần thân để kho và chọn thêm phần đầu cá để nấu canh. Cách chia nguyên liệu này vừa tiết kiệm, vừa giúp mâm cơm có hai món chính với hương vị khác nhau. Cá hú nên chọn loại thịt còn săn, da sáng, không có mùi lạ.

Cách chế biến

Cá hú kho thơm

Cá hú mua về rửa sạch với nước muối loãng, sau đó để ráo. Có thể dùng thêm một ít gừng đập dập hoặc nước cốt chanh để khử mùi tanh.

Thơm gọt vỏ, bỏ mắt, cắt thành miếng vừa ăn. Một phần thơm có thể băm nhỏ để tạo độ sánh và vị ngọt tự nhiên cho nước kho.

Ướp cá với nước mắm, đường, hạt tiêu, hành tím băm, một chút nước màu và vài lát ớt. Để cá nghỉ khoảng 15-20 phút cho ngấm gia vị.

Cho nồi lên bếp, thêm một ít dầu ăn rồi phi thơm hành tím. Xếp cá vào nồi, cho thơm lên trên và đun lửa vừa. Khi cá bắt đầu săn lại, thêm một ít nước nóng vừa đủ xâm xấp mặt cá.

Kho cá trên lửa nhỏ đến khi phần nước sánh lại, bám quanh từng miếng cá. Trong quá trình kho, không nên đảo mạnh vì cá hú khá mềm, dễ vỡ. Thay vào đó, có thể nghiêng nhẹ nồi để phần nước kho thấm đều.

Khi cá chín, nêm lại vị mặn ngọt cho vừa ăn rồi rắc thêm hạt tiêu, hành lá hoặc vài lát ớt tươi.

Cá hú kho thơm ngon nhất khi phần thịt cá mềm, béo nhưng không ngấy. Thơm có vị chua ngọt nhẹ, giúp nước kho đậm đà mà vẫn dễ ăn. Món này dùng cùng cơm nóng rất bắt vị, đặc biệt thích hợp với những gia đình thích kiểu kho miền Tây hơi ngọt một chút.

Canh chua bông súng nấu đầu cá

Phần đầu cá hú rửa sạch, có thể chần nhanh qua nước nóng rồi rửa lại để nước canh trong và bớt tanh.

Bông súng tước bỏ phần vỏ ngoài, rửa sạch rồi cắt khúc vừa ăn. Giá đỗ rửa sạch. Cà chua bổ múi cau. Có thể chuẩn bị thêm một ít bạc hà, đậu bắp hoặc dứa tùy nguyên liệu sẵn có.

Me chua ngâm với nước nóng, dầm nhẹ rồi lọc lấy nước cốt.

Phi thơm hành tím, cho đầu cá vào đảo nhẹ để phần thịt săn lại. Sau đó đổ lượng nước vừa đủ, đun sôi rồi hớt bọt.

Khi cá gần chín, cho nước cốt me và cà chua vào. Nêm một chút nước mắm, đường và muối sao cho nước canh có vị chua thanh, ngọt dịu, không quá gắt.

Tiếp tục cho bông súng, giá và các loại rau ăn kèm vào nồi. Do bông súng và giá chín khá nhanh, chỉ nên nấu thêm khoảng 2-3 phút.

Trước khi tắt bếp, thêm rau om, ngò gai và vài lát ớt để món canh dậy mùi.

Canh chua bông súng có vị chua dịu của me, vị ngọt từ cá và độ giòn mát của rau. Đây là món ăn rất đặc trưng của miền Tây, thường được nấu theo khẩu vị vừa chua, vừa ngọt, thêm chút cay nhẹ để kích thích vị giác.

Bát canh nóng không chỉ giúp cân bằng độ béo của món cá kho mà còn làm bữa cơm nhẹ nhàng hơn trong những ngày oi nóng.

Rau sống, giá và dưa leo ăn kèm

Rau sống có thể gồm xà lách, rau thơm, húng quế hoặc những loại rau gia đình thường dùng.

Rau nhặt sạch, ngâm nước muối loãng rồi rửa lại nhiều lần. Sau đó để ráo hoàn toàn.

Dưa leo rửa sạch, thái lát mỏng. Giá đỗ có thể dùng sống nếu đảm bảo nguồn gốc hoặc chần nhanh qua nước sôi.

Phần rau này có thể ăn kèm cá kho hoặc dùng cùng canh chua. Vị tươi giòn của rau giúp giảm cảm giác ngấy, đồng thời làm mâm cơm thêm phong phú.

Trong bữa cơm miền Tây, đĩa rau sống thường không cần chế biến cầu kỳ. Chỉ cần rau tươi, sạch và để thật ráo là đã đủ làm nổi bật hương vị của món kho, món canh.

Chuối cau tráng miệng

Chuối cau có vị ngọt dịu, quả nhỏ, mềm và dễ ăn. Đây cũng là loại trái cây quen thuộc trong nhiều gia đình miền Nam.

Nên chọn những quả chuối vừa chín tới, vỏ vàng đều, không bị thâm hoặc dập. Sau bữa ăn, mỗi người chỉ cần dùng một hoặc hai quả là vừa đủ.

Chuối cung cấp vị ngọt tự nhiên, giúp kết thúc bữa cơm một cách nhẹ nhàng mà không tạo cảm giác quá no.

Bày mâm

Đĩa cá hú kho thơm được đặt ở giữa mâm, từng miếng cá nâu óng, xen lẫn những miếng dứa vàng mềm và vài lát ớt đỏ.

Bên cạnh là tô canh chua bông súng nhiều màu sắc, với phần đầu cá, cà chua đỏ, bông súng trắng, giá đỗ và rau thơm xanh mát.

Một đĩa rau sống, dưa leo đặt cạnh nồi cá giúp mâm cơm thêm tươi sáng. Cuối bữa là nải chuối cau nhỏ, chín vàng, được tách thành từng quả gọn gàng.

Mâm cơm mang màu sắc rất đặc trưng của miền Tây: giản dị, nhiều rau, có cá kho, canh chua và trái cây vườn nhà. Không cần nhiều món nhưng vẫn tạo cảm giác đủ đầy, gần gũi.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Cá hú nên được rửa kỹ và để thật ráo trước khi ướp để món kho không bị tanh.

• Kho cá trên lửa nhỏ để thịt cá chín mềm và thấm đều gia vị.

• Không nên đảo cá nhiều lần vì cá hú mềm, dễ vỡ.

• Thơm nên cho vào kho cùng cá từ sớm để tiết vị chua ngọt tự nhiên.

• Canh chua cần nêm cân bằng giữa chua, ngọt và mặn, tránh để vị nào lấn át.

• Bông súng chỉ nên nấu vừa chín tới để giữ độ giòn.

• Rau om và ngò gai nên cho vào sau cùng để giữ mùi thơm.

• Rau sống cần được rửa kỹ và để ráo hoàn toàn trước khi dùng.

Giá trị dinh dưỡng

Cá hú cung cấp protein, chất béo và nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Phần thịt cá mềm, dễ ăn, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.

Thơm cung cấp vitamin C, chất xơ và tạo vị chua ngọt tự nhiên cho món kho. Nhờ có thơm, món cá bớt cảm giác béo và dễ ăn hơn.

Bông súng, giá đỗ, cà chua và rau sống giúp bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất. Các loại rau này cũng góp phần cân bằng lượng đạm, chất béo trong bữa ăn.

Canh chua có nhiều nước, rau và vị thanh nhẹ, thích hợp dùng cùng món cá kho đậm đà. Chuối cau cung cấp năng lượng, kali và chất xơ, phù hợp làm món tráng miệng.

Thực đơn có cá, rau, canh và trái cây nên khá cân đối. Tuy nhiên, món kho thường dùng nhiều nước mắm và đường, vì vậy nên nêm vừa phải, đặc biệt với người cần hạn chế ăn mặn hoặc kiểm soát lượng đường.

Một mâm cơm ngon không nhất thiết phải có nhiều món. Cá hú kho thơm đậm đà, tô canh chua bông súng thanh mát, thêm đĩa rau sống và vài quả chuối cau đã đủ gợi lên hương vị của một bữa cơm miền Tây thân thuộc.

Với chi phí khoảng 120 nghìn đồng, thực đơn hôm nay vừa tiết kiệm, vừa dễ thực hiện cho gia đình 4 người. Mâm cơm có vị mặn ngọt của cá kho, vị chua thanh của canh, độ giòn mát của rau và chút ngọt dịu từ trái cây. Một bữa tối giản dị nhưng đủ để cả nhà ăn ngon và nhớ lâu.