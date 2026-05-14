Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá kho hành tăm, rau lang luộc chấm mắm tỏi

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Cá kho hành tăm: 50.000 đồng

• Rau lang luộc chấm mắm cà: 15.000 đồng

• Canh hến nấu khế chua: 28.000 đồng

• Trứng hấp hành: 12.000 đồng

• Dứa tráng miệng: 12.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Cá làm sạch rồi cắt khúc vừa ăn. Hành tăm (củ nén) bóc vỏ, đập dập. Ướp cá với nước mắm, tiêu, chút nước màu và một phần hành tăm khoảng 15 phút để cá thấm vị.

Rau lang nhặt ngọn non, rửa sạch. Hến ngâm nước vo gạo hoặc nước muối loãng cho nhả cát. Khế chua thái lát mỏng, cà chua bổ múi cau. Trứng gà đánh tan cùng chút hành lá và gia vị.

1. Cá kho hành tăm

Phi thơm phần hành tăm còn lại với chút dầu ăn rồi xếp cá vào nồi. Kho lửa vừa cho cá săn mặt, sau đó thêm ít nước nóng và hạ nhỏ lửa.

Món cá kho kiểu Hà Tĩnh ngon ở mùi thơm rất riêng của hành tăm. Khi nước kho sánh lại, cá ngấm đều gia vị, dậy mùi thơm cay nhẹ là đạt. Cá kho ăn cùng cơm nóng và rau luộc rất bắt vị.

2. Rau lang luộc chấm mắm cà

Rau lang luộc vừa chín tới để giữ độ xanh và ngọt. Mắm cà pha với chút tỏi, ớt giã tạo vị cay mặn đậm chất miền Trung.

Đây là món đơn giản nhưng luôn xuất hiện trong nhiều bữa cơm quê Hà Tĩnh mùa hè.

3. Canh hến nấu khế chua

Luộc hến lấy nước, tách phần thịt riêng. Phi hành rồi cho cà chua vào xào mềm, tiếp tục cho khế chua vào đảo nhẹ trước khi đổ nước hến vào nồi.

Khi nước sôi, cho thịt hến vào, nêm nếm vừa ăn rồi thêm rau thơm. Bát canh có vị ngọt tự nhiên của hến hòa với vị chua thanh của khế rất dễ ăn trong ngày nóng.

4. Trứng hấp hành

Trứng đánh tan rồi hấp cách thủy khoảng 10 phút đến khi bề mặt đông mềm. Rắc thêm hành lá và chút tiêu để món ăn dậy mùi hơn.

Món này mềm nhẹ, hợp cho cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Bày mâm

Đĩa cá kho hành tăm đặt giữa mâm, cạnh đó là bát canh hến nghi ngút khói, rau lang luộc xanh mướt và chén mắm cà cay cay. Thêm đĩa dứa mát lạnh cuối bữa giúp mâm cơm vừa đủ vị vừa đúng chất quê nhà miền Trung.

Mẹo nhỏ giữ trọn ngân sách 120 nghìn

Nên chọn cá loại vừa để thịt chắc và giá mềm hơn. Hành tăm chỉ cần dùng lượng vừa phải nhưng sẽ quyết định hương vị món kho. Rau lang và khế đang vào mùa nên khá dễ mua với giá hợp lý.

Giá trị dinh dưỡng và khẩu vị

Mâm cơm hôm nay cân bằng giữa chất đạm, rau xanh và món canh thanh mát. Hến giúp bổ sung khoáng chất, rau lang hỗ trợ tiêu hóa, còn cá kho hành tăm mang hương vị đậm đà đặc trưng của miền Trung.

Không cầu kỳ hay đắt đỏ, đôi khi chỉ cần một nồi cá kho thơm mùi hành tăm cùng bát canh chua dân dã cũng đủ khiến bữa cơm gia đình trở nên ấm cúng hơn sau một ngày dài.