Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá kho nghệ, canh đầu cá nấu mùng chua dân dã

Thực đơn hôm nay gồm cá kho nghệ đậm vị, canh đầu cá nấu mùng chua thanh mát, mướp xào nấm rơm ngọt lành, cà pháo muối xổi giòn ngon và dưa hấu tráng miệng. Tổng chi phí chỉ khoảng 120 nghìn đồng nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng và sự hấp dẫn cho bữa cơm gia đình.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Cá kho nghệ (cá trắm khúc): 55.000 đồng

• Canh đầu cá nấu mùng chua: 25.000 đồng

• Mướp xào nấm rơm: 15.000 đồng

• Cà pháo muối xổi: 5.000 đồng

• Dưa hấu tráng miệng: 12.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Khúc cá trắm rửa sạch với nước muối loãng hoặc gừng để khử mùi tanh rồi để ráo.

Đầu cá làm sạch, bỏ mang và rửa kỹ.

Nghệ tươi giã hoặc thái lát mỏng. Mùng (dọc mùng) tước vỏ, thái vát rồi bóp muối, rửa sạch nhiều lần để giảm ngứa.

Mướp gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Nấm rơm cắt bỏ chân, rửa sạch.

Cà pháo ngâm nước muối loãng trước khi chế biến.

Cá kho nghệ

Ướp cá với nghệ, hành tím, nước mắm, hạt tiêu và một chút đường trong khoảng 20 phút.

Xếp cá vào nồi đất hoặc nồi kho, thêm một ít nước rồi đun lửa nhỏ.

Kho đến khi nước kho sánh lại, cá thấm đều gia vị và có màu vàng đẹp mắt của nghệ.

Món cá kho nghệ có vị đậm đà, thơm đặc trưng, rất hợp ăn cùng cơm nóng.

Canh đầu cá nấu mùng chua

Phi thơm hành rồi cho đầu cá vào xào sơ.

Đổ nước vừa đủ dùng, đun sôi và hớt bọt để nước canh trong.

Có thể cho thêm vài lát cà chua hoặc một chút nước me để tạo vị chua dịu. Khi đầu cá chín, cho mùng vào nấu thêm vài phút rồi nêm nếm vừa ăn.

Bát canh có vị ngọt từ cá, thanh mát từ mùng và vị chua nhẹ giúp giải nhiệt hiệu quả.

Mướp xào nấm rơm

Phi thơm tỏi rồi cho nấm rơm vào đảo trước.

Khi nấm bắt đầu săn lại, cho mướp vào xào nhanh trên lửa lớn.

Nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp khi mướp vừa chín tới để giữ được độ ngọt tự nhiên.

Cà pháo muối xổi

Cà pháo được thái hoặc bổ đôi rồi trộn cùng nước mắm, tỏi, ớt và chút đường.

Để khoảng 20-30 phút cho ngấm gia vị là có thể dùng ngay.

Món ăn giòn, chua nhẹ và rất hợp khi ăn cùng cá kho.

Bày mâm

Đĩa cá kho nghệ vàng nâu hấp dẫn được đặt ở vị trí trung tâm. Bên cạnh là tô canh đầu cá nấu mùng chua nóng hổi, đĩa mướp xào nấm rơm xanh mướt cùng bát cà pháo muối xổi dân dã. Cuối bữa là những miếng dưa hấu đỏ mọng giúp cả nhà giải nhiệt.

Màu vàng của nghệ, màu xanh của mướp, sắc trắng tím của cà pháo và màu đỏ của dưa hấu tạo nên một mâm cơm hài hòa, đậm chất gia đình Việt.

Mẹo nhỏ giúp bữa cơm ngon hơn

Khi kho cá, nên sử dụng nghệ tươi để món ăn có mùi thơm và màu sắc tự nhiên hơn.

Dọc mùng cần được bóp muối kỹ và rửa nhiều lần để tránh gây ngứa khi ăn.

Mướp chỉ nên xào vừa chín tới để giữ độ giòn và vị ngọt tự nhiên.

Giá trị dinh dưỡng và khẩu vị

Mâm cơm hôm nay tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng từ cá trắm. Phần thân cá được kho đậm đà, trong khi đầu cá tạo nên món canh ngọt tự nhiên. Mướp và nấm rơm bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Đây là thực đơn có sự cân bằng giữa vị mặn, vị chua, vị ngọt và vị thanh mát, phù hợp với khẩu vị của nhiều gia đình Việt trong mùa hè.

Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, gia đình 4 người hoàn toàn có thể có một bữa cơm tối ngon miệng, đủ chất và tiết kiệm. Cá kho nghệ và canh đầu cá nấu mùng chua không chỉ giúp tận dụng nguyên liệu hiệu quả mà còn mang đến hương vị dân dã, gần gũi của những bữa cơm nhà quen thuộc.