Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá ngân chiên mắm tỏi, canh chua cá biển đậm vị
Hương Phố
11/06/2026 2:52 PM (GMT+7)
Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, bữa cơm tối hôm nay gồm cá ngân chiên mắm tỏi thơm lừng, canh chua cá biển nấu thơm cà chua thanh mát, rau muống xào tỏi dân dã cùng đĩa thanh long tráng miệng. Đây là thực đơn vừa tiết kiệm, vừa mang đến hương vị tươi ngon đặc trưng của miền biển.
Những ngày hè nóng bức thường khiến nhiều gia đình đau đầu với câu hỏi quen thuộc: "Tối nay ăn gì?". Với những gia đình sống ở vùng biển hoặc yêu thích hương vị hải sản, một mâm cơm đơn giản nhưng đủ chất, dễ ăn và không quá tốn kém luôn là lựa chọn lý tưởng.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng: 8.000 đồng
• Cá ngân chiên mắm tỏi: 50.000 đồng
• Canh chua cá biển nấu thơm cà chua: 25.000 đồng
• Rau muống xào tỏi: 15.000 đồng
• Dưa leo chẻ chấm mắm ớt xanh: 10.000 đồng
• Thanh long tráng miệng: 12.000 đồng
Cách thực hiện
Sơ chế nguyên liệu
Cá ngân làm sạch, bỏ ruột rồi rửa với nước muối loãng hoặc vài lát gừng để khử mùi tanh.
Thơm gọt vỏ, bỏ mắt rồi cắt lát mỏng. Cà chua bổ múi cau.
Rau muống nhặt sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút rồi để ráo.
Dưa leo rửa sạch, chẻ dọc thành từng thanh vừa ăn. Thanh long gọt vỏ, cắt miếng trước khi dùng.
Cá ngân chiên mắm tỏi
Cá ngân sau khi sơ chế được thấm khô rồi chiên vàng đều hai mặt.
Pha hỗn hợp nước mắm, tỏi băm, chút đường và tiêu. Sau khi cá chín vàng, rưới phần nước mắm tỏi lên cá rồi đảo nhanh trên lửa nhỏ cho thấm đều.
Món ăn đạt yêu cầu khi lớp da cá vàng óng, thịt cá vẫn mềm ngọt và dậy mùi thơm đặc trưng của tỏi.
Canh chua cá biển nấu thơm cà chua
Phi thơm hành tím rồi cho cà chua vào xào mềm.
Đổ nước vừa đủ dùng, cho thơm vào nấu trước khoảng 5 phút rồi thêm cá biển. Khi cá chín, nêm nếm vừa ăn với chút nước mắm.
Cuối cùng cho hành lá, rau thơm vào trước khi tắt bếp. Món canh có vị chua ngọt tự nhiên, rất phù hợp để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.
Rau muống xào tỏi
Phi thơm tỏi rồi cho rau muống vào đảo nhanh trên lửa lớn.
Nêm gia vị vừa ăn, xào đến khi rau vừa chín tới thì tắt bếp để giữ màu xanh đẹp mắt và độ giòn tự nhiên.
Dưa leo chẻ chấm mắm ớt xanh
Dưa leo chỉ cần rửa sạch, chẻ dọc rồi bày ra đĩa.
Mắm ớt xanh pha từ nước mắm ngon, ớt xanh, tỏi và chút đường tạo nên vị cay mặn hài hòa, rất hợp ăn kèm các món cá.
Bày mâm
Đĩa cá ngân chiên mắm tỏi vàng ruộm được đặt ở vị trí trung tâm. Bên cạnh là tô canh chua nóng hổi với màu sắc bắt mắt của cà chua và thơm. Rau muống xào xanh mướt cùng đĩa dưa leo chẻ giúp cân bằng vị giác. Cuối bữa, những miếng thanh long mát lạnh mang lại cảm giác dễ chịu và nhẹ nhàng.
Mẹo nhỏ giúp bữa cơm ngon hơn
Khi chọn cá ngân, nên ưu tiên những con mắt trong, thân cá sáng màu và còn độ đàn hồi. Cá tươi sẽ cho vị ngọt tự nhiên và ít bị tanh khi chế biến.
Canh chua không nên nấu quá lâu sau khi cho cá vào để giữ độ ngọt của thịt cá và tránh làm cá bị nát.
Rau muống nên xào lửa lớn và đảo nhanh tay để rau xanh, giòn và không bị ra nước.
Giá trị dinh dưỡng và khẩu vị
Mâm cơm hôm nay cung cấp lượng đạm chất lượng từ cá biển, bổ sung vitamin và khoáng chất từ rau xanh, trái cây. Các món ăn có sự cân bằng giữa vị mặn, chua, ngọt và thanh mát, giúp cả gia đình ăn ngon miệng hơn trong thời tiết oi bức.
Đặc biệt, cá biển là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, trong khi thanh long và rau xanh giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.
Không cần những nguyên liệu đắt đỏ hay cách chế biến cầu kỳ, chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, gia đình vẫn có thể thưởng thức một bữa cơm tối ngon miệng, đủ chất và mang đậm hương vị biển. Cá ngân chiên mắm tỏi kết hợp cùng canh chua cá biển và những món ăn kèm dân dã là lựa chọn đáng tham khảo cho các bà nội trợ đang tìm kiếm một thực đơn vừa tiết kiệm vừa hấp dẫn cho cả nhà.
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