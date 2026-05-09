Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá rô phi chiên mắm tỏi, rau cải nấu thịt băm

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Cá rô phi chiên mắm tỏi: 50.000 đồng

• Đậu phụ sốt cà chua: 20.000 đồng

• Rau cải nấu thịt băm: 22.000 đồng

• Dưa hấu tráng miệng: 15.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế: Cá rô phi làm sạch, khứa nhẹ vài đường trên thân cá để dễ thấm gia vị rồi ướp với chút nước mắm, tiêu và tỏi băm khoảng 15 phút. Đậu phụ cắt miếng vuông vừa ăn. Cà chua rửa sạch, thái múi cau. Rau cải nhặt và rửa sạch. Thịt băm ướp chút hạt nêm, hành khô. Dưa hấu cắt miếng nhỏ, để ngăn mát trước bữa ăn sẽ ngon hơn.

1. Làm cá rô phi chiên mắm tỏi

Đun nóng dầu rồi cho cá vào chiên vàng đều hai mặt với lửa vừa để cá chín kỹ mà không bị cháy. Khi cá vàng giòn, gắp ra đĩa.

Phi thơm tỏi băm, thêm hỗn hợp nước mắm pha chút đường và ít nước lọc rồi rưới lên cá hoặc đảo nhanh để cá áo đều lớp mắm tỏi thơm đậm. Món này ăn nóng rất đưa cơm.

2. Nấu đậu phụ sốt cà chua

Đậu phụ rán sơ cho hơi vàng mặt. Phi thơm hành rồi cho cà chua vào xào mềm, nêm chút nước mắm và hạt nêm để tạo phần sốt sánh nhẹ. Thả đậu vào đun thêm vài phút để thấm vị.

Có thể thêm chút hành lá hoặc tiêu xay để món ăn dậy mùi hơn.

3. Rau cải nấu thịt băm

Phi thơm hành, xào sơ thịt băm cho săn lại rồi đổ nước vào đun sôi. Khi nước sôi, cho rau cải vào nấu nhanh tay để rau vẫn xanh và ngọt. Nêm nếm vừa ăn là hoàn thành.

Canh rau cải thịt băm rất hợp những ngày nóng vì thanh nhẹ, dễ ăn và cân bằng vị với món cá chiên.

Bày mâm

Xếp cá chiên ra đĩa lớn, đậu phụ sốt cà đặt cạnh bát canh rau cải nóng hổi. Thêm đĩa dưa hấu đỏ mát là mâm cơm đã đủ đầy, gọn gàng mà vẫn hấp dẫn.

Mẹo nhỏ giữ trọn ngân sách 120 nghìn

Nếu đi chợ chiều muộn, cá rô phi thường có giá mềm hơn buổi sáng. Nên chọn rau cải theo mùa để rau non, ngọt và tiết kiệm chi phí. Đậu phụ mua ở hàng quen vừa rẻ vừa thơm ngon hơn loại đóng hộp sẵn.

Không cần những món cầu kỳ, đôi khi chỉ một mâm cơm nóng với cá chiên thơm mùi tỏi, bát canh rau cải giản dị và vài câu chuyện cuối ngày cũng đủ khiến bữa tối trở nên ấm áp hơn.