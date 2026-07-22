Thực đơn hôm nay gồm cá rô phi rán giòn, canh cua mồng tơi nấu mướp, cà pháo muối và dưa hấu tráng miệng. Đây đều là những món ăn quen thuộc trong bữa cơm ngày hè, có sự kết hợp giữa vị thơm béo của cá rán, vị ngọt mát của canh cua và độ giòn chua của cà pháo.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Cá rô phi rán giòn: 70.000 đồng

• Canh cua mồng tơi, mướp: 25.000 đồng

• Cà pháo muối: 5.000 đồng

• Dưa hấu tráng miệng: 12.000 đồng

Mẹo đi chợ: Nên chọn cá rô phi nặng khoảng 700-800 g, thân chắc, mắt trong, mang đỏ. Với món canh cua, khoảng 150 g cua đồng, một mớ mồng tơi nhỏ và một quả mướp là đủ nấu cho gia đình 4 người.

Cách chế biến

Cá rô phi rán giòn

Cá rô phi làm sạch vảy, bỏ mang và ruột, sau đó rửa với nước muối loãng hoặc gừng đập dập để giảm mùi tanh. Dùng dao khía vài đường chéo trên hai mặt cá, để ráo rồi ướp với chút muối, nước mắm, hạt tiêu trong khoảng 15 phút.

Làm nóng chảo, cho lượng dầu vừa đủ. Khi dầu nóng, nhẹ nhàng cho cá vào rán trên lửa vừa. Không nên lật cá quá sớm vì phần da dễ bị bong. Khi một mặt đã vàng giòn, lật sang mặt còn lại và tiếp tục rán đến khi cá chín đều.

Cá đạt yêu cầu có lớp da vàng giòn, phần thịt bên trong mềm, ngọt và không bị khô. Sau khi rán, nên đặt cá lên giấy thấm dầu rồi bày ra đĩa. Có thể pha thêm bát nước mắm tỏi ớt hoặc nước mắm gừng để dùng kèm.

Nếu gia đình có trẻ nhỏ, cần gỡ kỹ xương trước khi cho trẻ ăn.

Canh cua mồng tơi, mướp

Cua đồng rửa sạch nhiều lần để loại bỏ bùn đất. Tách mai, bỏ yếm rồi giã hoặc xay phần thân cua với chút muối. Cho nước vào, bóp nhẹ rồi lọc qua rây để lấy nước cua. Phần gạch trong mai được khều riêng ra bát.

Mồng tơi nhặt lấy lá và ngọn non, rửa sạch. Mướp gọt vỏ, thái miếng vừa ăn.

Đổ nước cua vào nồi, đun trên lửa vừa. Lúc đầu có thể khuấy nhẹ để thịt cua không bám đáy. Khi nước bắt đầu nóng, ngừng khuấy để riêu cua nổi lên thành từng mảng. Khi canh sôi, hạ nhỏ lửa để phần riêu không bị vỡ.

Phi thơm hành tím, cho gạch cua vào xào nhanh rồi trút lên mặt nồi canh. Sau đó cho mướp vào trước, nấu khoảng 2 phút rồi mới thêm mồng tơi. Nêm gia vị vừa ăn, đun thêm vài phút thì tắt bếp.

Canh cua ngon có nước ngọt tự nhiên, riêu cua đóng thành mảng, mướp mềm vừa phải, mồng tơi xanh và không bị nhũn. Đây là món canh thanh mát, đặc biệt thích hợp trong những ngày oi nóng.

Cà pháo muối

Cà pháo muối mua về chỉ nên lấy lượng vừa ăn. Nếu cà quá mặn hoặc quá chua, có thể rửa nhanh bằng nước đun sôi để nguội rồi để ráo.

Cà có thể để nguyên quả hoặc bổ đôi, dùng cùng cá rán và canh cua. Vị giòn, chua nhẹ của cà giúp cân bằng độ béo của món cá, làm bữa cơm ngon miệng hơn.

Tuy nhiên, cà pháo muối có hàm lượng muối khá cao nên chỉ nên dùng như món ăn kèm. Người cần hạn chế ăn mặn không nên sử dụng quá nhiều.

Dưa hấu tráng miệng

Dưa hấu rửa sạch phần vỏ trước khi bổ, sau đó cắt thành miếng vừa ăn. Có thể làm mát trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút trước bữa ăn.

Khi chọn mua, nên chọn quả có vỏ căng, đường vân rõ, cuống hơi héo tự nhiên. Phần đáy quả có màu vàng kem thường là dấu hiệu dưa đã chín. Quả dưa ngon thường chắc tay và phát ra tiếng trầm khi vỗ nhẹ.

Bày mâm

Đĩa cá rô phi rán vàng được đặt ở giữa mâm, bên cạnh là bát canh cua mồng tơi, mướp xanh mát. Một đĩa cà pháo nhỏ giúp bữa cơm thêm đậm chất dân dã. Cuối bữa là đĩa dưa hấu đỏ tươi, được làm mát vừa phải.

Mâm cơm chỉ gồm một món mặn, một món canh, món ăn kèm và trái cây nhưng vẫn tạo cảm giác đủ đầy. Màu vàng của cá rán, sắc xanh của rau, màu trắng của cà pháo và màu đỏ của dưa hấu tạo nên sự hài hòa, bắt mắt.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Cá cần được thấm khô trước khi rán để dầu không bắn và da cá giòn hơn.

• Chỉ lật cá khi một mặt đã vàng và tự bong khỏi đáy chảo.

• Có thể rắc một lớp bột mì thật mỏng lên cá trước khi rán để tạo độ giòn.

• Khi nấu canh cua, không nên để lửa quá lớn vì phần riêu dễ bị vỡ.

• Mướp nên cho vào trước mồng tơi để hai loại rau chín đều.

• Cà pháo chỉ nên dùng lượng nhỏ để tránh nạp quá nhiều muối.

• Dưa hấu nên làm mát vừa phải, không cần để quá lạnh.

Giá trị dinh dưỡng

Cá rô phi cung cấp protein, vitamin nhóm B và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây là loại cá dễ ăn, thịt mềm, giá phù hợp với bữa cơm gia đình.

Do được chế biến bằng cách rán, món cá có lượng dầu nhất định. Vì vậy, nên để cá ráo dầu và ăn cùng nhiều rau, canh để bữa ăn cân đối hơn.

Cua đồng cung cấp protein và canxi. Mồng tơi giàu chất xơ, vitamin A, vitamin C, trong khi mướp bổ sung nước và tạo vị ngọt tự nhiên cho món canh.

Cà pháo giúp kích thích vị giác nhưng chứa nhiều muối nên chỉ nên ăn vừa phải. Dưa hấu cung cấp nước, vitamin và vị ngọt tự nhiên, phù hợp làm món tráng miệng sau bữa tối.

Sự kết hợp giữa cá, cua, rau xanh và trái cây giúp thực đơn có đủ đạm động vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Món canh thanh mát cũng giúp cân bằng món cá rán, khiến bữa cơm dễ ăn hơn.

Một bữa cơm ngon đôi khi chỉ cần những món rất quen thuộc. Cá rô phi rán giòn, canh cua mồng tơi nấu mướp, thêm vài quả cà pháo và miếng dưa hấu mát lành đã đủ làm nên một bữa tối tròn vị.

Với chi phí khoảng 120 nghìn đồng, thực đơn hôm nay phù hợp cho gia đình 4 người muốn có một bữa cơm dân dã, dễ nấu và tiết kiệm. Mâm cơm không nhiều món nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi khi cả nhà cùng ngồi lại bên nhau sau một ngày dài.