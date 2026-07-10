Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá trích chiên giòn chấm mắm tỏi, canh ngao nấu chua

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Cá trích chiên giòn chấm mắm tỏi ớt: 45.000 đồng

• Canh ngao nấu chua với rau muống: 30.000 đồng

• Cà tím nướng mỡ hành: 15.000 đồng

• Rau sống, dưa chuột ăn kèm: 10.000 đồng

• Chuối tiêu tráng miệng: 12.000 đồng

Tổng chi phí: Khoảng 120.000 đồng

Cách chế biến

Cá trích chiên giòn chấm mắm tỏi ớt

Cá trích làm sạch, bỏ mang và ruột, rửa với nước muối loãng hoặc vài lát gừng để khử mùi tanh.

Ướp cá cùng một ít nước mắm, tiêu và hành tím băm trong khoảng 15 phút.

Đun nóng dầu rồi chiên cá trên lửa vừa đến khi hai mặt vàng đều, lớp da giòn rụm nhưng phần thịt bên trong vẫn giữ được độ ngọt.

Pha nước chấm gồm nước mắm, tỏi, ớt, đường và nước cốt chanh theo khẩu vị.

Miếng cá trích giòn thơm, chấm cùng nước mắm tỏi ớt cay nhẹ sẽ rất "bắt cơm".

Canh ngao nấu chua với rau muống

Ngao ngâm nước vo gạo hoặc nước muối pha ớt khoảng 1–2 giờ để nhả sạch cát.

Luộc ngao, tách lấy phần thịt và giữ lại nước luộc sau khi lọc sạch cặn.

Phi thơm hành tím, xào sơ cà chua rồi cho nước luộc ngao vào nồi.

Khi nước sôi, thêm một ít me hoặc sấu (tùy khẩu vị) để tạo vị chua dịu.

Cho rau muống chẻ vào, tiếp đến là thịt ngao, nêm nếm vừa ăn rồi rắc hành lá, rau răm trước khi tắt bếp.

Bát canh có vị ngọt thanh của ngao, vị chua nhẹ của cà chua và me, hòa cùng rau muống giòn mát, rất thích hợp trong ngày nắng nóng.

Cà tím nướng mỡ hành

Cà tím rửa sạch, để nguyên quả rồi nướng trên bếp than hoặc nồi chiên không dầu đến khi vỏ cháy xém và ruột mềm.

Bóc bỏ lớp vỏ ngoài, bổ đôi quả cà.

Rưới mỡ hành đã phi thơm cùng lạc rang giã nhỏ lên trên.

Cà tím mềm béo, thơm mùi hành và lạc, là món ăn dân dã nhưng luôn được nhiều gia đình yêu thích.

Rau sống, dưa chuột ăn kèm

Rau xà lách, tía tô, húng quế, kinh giới và dưa chuột được rửa sạch, để ráo.

Đĩa rau xanh giúp cân bằng vị béo của cá chiên và làm bữa cơm thêm tươi mát.

Bày mâm

Đĩa cá trích chiên vàng ruộm được đặt ở vị trí trung tâm. Bên cạnh là tô canh ngao nấu chua bốc khói nghi ngút, đĩa cà tím nướng mỡ hành thơm lừng và mẹt rau sống xanh mướt cùng những lát dưa chuột mát lành.

Cuối bữa là nải chuối tiêu chín vàng, mang đến vị ngọt dịu tự nhiên.

Màu vàng của cá chiên, màu xanh của rau muống và rau sống, màu tím của cà tím cùng sắc vàng của chuối tạo nên một mâm cơm hài hòa, mang đậm hương vị miền biển Việt Nam.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Cá trích nên chiên trên lửa vừa để lớp da giòn nhưng thịt không bị khô.

• Ngao cần ngâm kỹ để loại bỏ hết cát trước khi chế biến.

• Rau muống chỉ nên cho vào khi nước canh sôi mạnh và nấu vừa chín tới để giữ độ giòn.

• Cà tím nướng bằng than sẽ thơm hơn, nhưng có thể dùng nồi chiên không dầu để tiết kiệm thời gian.

Giá trị dinh dưỡng

Cá trích và ngao là nguồn cung cấp protein, canxi, sắt và axit béo omega-3 dồi dào. Rau muống, cà tím và các loại rau sống bổ sung chất xơ, vitamin cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Sự kết hợp giữa món chiên, món canh, món nướng và rau tươi giúp bữa ăn hài hòa về hương vị, vừa ngon miệng vừa cân đối dinh dưỡng.

Một bữa cơm ngon không cần quá nhiều món ăn đắt tiền, chỉ cần biết lựa chọn nguyên liệu theo mùa và kết hợp hợp lý. Với cá trích chiên giòn, canh ngao nấu chua cùng cà tím nướng mỡ hành, thực đơn 120 nghìn đồng hôm nay mang đến hương vị đậm đà của biển cả xen lẫn sự mộc mạc của bữa cơm quê. Đây sẽ là gợi ý đáng để các bà nội trợ lưu lại cho những ngày muốn đổi vị mà vẫn giữ được sự ấm cúng của mâm cơm gia đình.