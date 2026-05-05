Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh cá ngần, thịt sấn vai chiên xù

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Canh cá ngần nấu chua nhẹ: 40.000 đồng

• Thịt sấn vai chiên xù: 45.000 đồng

• Rau lang luộc: 10.000 đồng

• Cà muối: 5.000 đồng

• Ổi tráng miệng: 12.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế: Cá ngần rửa nhẹ với nước muối loãng. Rau lang nhặt sạch. Ổi rửa để ráo.

Thịt sấn vai chọn miếng có cả nạc và chút mỡ để khi chiên không bị khô. Thái miếng to bản, sau đó dùng búa dần thịt dần mỏng. Đây là bí quyết quan trọng giúp thịt mềm hơn, khi chiên không bị dai, miếng thịt giữ được độ mọng bên trong.

Ướp thịt với chút muối, tiêu, tỏi băm.

1. Canh cá ngần

Phi hành, cho cà chua vào xào, thêm nước đun sôi rồi thả cá ngần vào. Nêm nước mắm, chút chua nhẹ từ dấm hoặc me. Cá ngần rất nhanh chín, chỉ cần vài phút là đạt.

2. Thịt sấn vai chiên xù

Miếng thịt sau khi dần mỏng có thể lăn qua bột chiên xù hoặc chiên trực tiếp. Chiên ngập dầu đến khi vàng đều hai mặt.

Thành phẩm, bên ngoài giòn, bên trong mềm, không khô.

3. Rau lang luộc

Luộc rau nhanh tay, vớt ra ngay để giữ màu xanh. Chấm với nước mắm tỏi ớt sẽ rất “đưa cơm”.

Bày mâm

Mâm cơm gồm:

• Bát canh cá ngần nóng

• Đĩa thịt chiên xù vàng ruộm

• Rau lang xanh mướt

• Cà muối giòn

• Ổi tráng miệng

Mẹo nhỏ để món ăn ngon hơn

• Thịt phải dần mỏng, quyết định độ mềm

• Cá ngần không nấu lâu tránh nát

• Rau luộc xong có thể dội nước nguội để giữ màu

Chỉ cần một chút khéo léo trong cách chọn và chế biến nguyên liệu như việc dần thịt sấn vai đúng cách, bữa cơm gia đình đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Một mâm cơm giản dị, nóng hổi, đủ vị… đôi khi chính là điều khiến ngày dài kết thúc một cách trọn vẹn nhất.