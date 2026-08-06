Bữa cơm tối 120 nghìn: Chả cá thác lác bọc sả, củ sen xào chua ngọt

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Chả cá thác lác bọc sả chiên: 65.000 đồng

• Canh nấm kim châm nấu đậu phụ non: 25.000 đồng

• Củ sen xào chua ngọt: 10.000 đồng

• Táo tráng miệng: 12.000 đồng

Giá nguyên liệu có thể thay đổi tùy từng khu vực và thời điểm mua. Các loại gia vị thông dụng như dầu ăn, nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu, hành và tỏi được tận dụng từ căn bếp gia đình.

Chả cá thác lác bọc sả chiên

Chả cá thác lác bọc sả là món chính nổi bật nhất trong mâm cơm hôm nay. Phần chả cá dai mềm, đậm đà, bên ngoài vàng nhẹ, quyện cùng mùi thơm đặc trưng của sả. Món ăn có hình thức đẹp mắt, phù hợp để đổi vị cho những ngày đã quá quen với thịt rang, cá kho hay món xào.

Chả cá thác lác mua về cho vào bát, thêm một chút nước mắm, hạt nêm, tiêu xay, hành lá và thì là thái nhỏ. Dùng thìa quết chả cá liên tục theo một chiều cho đến khi hỗn hợp dẻo, dai và kết dính. Nếu có thời gian, nên để chả cá nghỉ trong ngăn mát khoảng 15 phút trước khi tạo hình.

Sả bóc bớt lớp vỏ già, rửa sạch rồi cắt thành những đoạn vừa ăn. Thoa một lớp dầu mỏng lên tay, lấy chả cá bọc đều quanh phần thân sả, sau đó nhẹ nhàng ép chặt để chả không bị rời ra khi chiên.

Đun nóng một lượng dầu vừa phải, cho từng miếng chả cá vào chiên trên lửa vừa. Thường xuyên trở mặt để chả chín đều, bên ngoài chuyển sang màu vàng óng nhưng không bị khô. Khi chả cá chín, vớt ra giấy thấm dầu. Món này có thể ăn trực tiếp hoặc dùng cùng nước mắm chua ngọt.

Canh nấm kim châm nấu đậu phụ non

Sau món chả cá chiên, bát canh nấm kim châm nấu đậu phụ non giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng, cân bằng hơn. Nước canh trong, có vị ngọt tự nhiên từ nấm, đậu phụ mềm mịn nên cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều dễ ăn.

Nấm kim châm cắt bỏ phần gốc, tách thành từng nhánh nhỏ rồi rửa nhanh dưới vòi nước. Không nên ngâm nấm quá lâu vì nấm dễ hút nước và mất đi độ giòn. Đậu phụ non lấy ra khỏi hộp, cắt thành những miếng vuông vừa ăn, thao tác nhẹ tay để đậu không bị vỡ.

Phi thơm một ít hành khô, cà chua, cho lượng nước vừa đủ vào nồi rồi đun sôi. Nêm hạt nêm hoặc nước mắm cho vừa khẩu vị, sau đó thả đậu phụ non vào trước. Khi nước sôi trở lại, cho nấm kim châm vào, nấu thêm khoảng 2 phút rồi tắt bếp. Nấm kim châm chín rất nhanh nên không cần đun lâu. Trước khi múc canh ra bát, rắc thêm hành lá và một chút tiêu để món ăn dậy mùi.

Củ sen xào chua ngọt

Củ sen xào chua ngọt mang đến điểm nhấn mới cho mâm cơm. Những lát củ sen trắng, có nhiều lỗ tròn tự nhiên, khi xào vẫn giữ được độ giòn. Vị chua nhẹ, ngọt dịu giúp món ăn không bị ngấy, đặc biệt phù hợp khi dùng cùng chả cá chiên.

Củ sen gọt vỏ, thái thành những lát mỏng vừa phải rồi ngâm ngay vào bát nước có pha một chút giấm hoặc nước cốt chanh để không bị thâm. Sau khoảng 10 phút, vớt củ sen ra, rửa sạch và để ráo.

Pha phần nước sốt gồm nước mắm, đường, giấm và một ít nước lọc. Tùy khẩu vị gia đình, có thể thêm tương ớt để món ăn có màu sắc bắt mắt và vị cay nhẹ.

Phi thơm tỏi băm, cho củ sen vào xào nhanh trên lửa lớn. Khi củ sen bắt đầu trong hơn, đổ phần nước sốt đã pha vào, đảo đều để gia vị bám quanh từng lát củ. Tiếp tục xào trong vài phút, đến khi nước sốt hơi sánh lại thì cho hành lá hoặc một ít vừng rang vào. Không nên xào quá lâu bởi củ sen mềm sẽ mất đi độ giòn đặc trưng.

Táo tráng miệng

Táo có vị ngọt thanh và độ giòn tự nhiên, phù hợp dùng để kết thúc bữa ăn có món chiên. Táo mua về rửa kỹ dưới vòi nước, ngâm với nước sạch rồi để ráo. Có thể để nguyên quả hoặc thái thành từng miếng vừa ăn, bỏ phần lõi và hạt.

Nếu chưa dùng ngay, nên ngâm các miếng táo trong nước có pha một chút muối hoặc nước cốt chanh để hạn chế thâm màu. Sau đó, vớt táo ra, để ráo rồi xếp lên đĩa. Với gia đình có trẻ nhỏ, nên thái táo thành những lát mỏng để dễ ăn hơn.

Giá trị dinh dưỡng của bữa ăn

Mâm cơm có sự kết hợp tương đối hài hòa giữa chất bột đường, chất đạm, chất béo, rau củ và trái cây. Cơm trắng cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày, trong khi chả cá thác lác là nguồn bổ sung protein. Tuy nhiên, do chả cá được chiên và đã nêm gia vị, người chế biến nên sử dụng lượng dầu vừa phải, tránh nêm quá mặn.

Canh nấm kim châm nấu đậu phụ non bổ sung thêm đạm thực vật và giúp bữa ăn thanh nhẹ hơn. Nấm kim châm tạo độ giòn, còn đậu phụ non mềm, dễ ăn, phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình.

Củ sen cung cấp chất xơ và tạo cảm giác ngon miệng nhờ độ giòn đặc trưng. Khi chế biến món củ sen xào chua ngọt, chỉ nên dùng lượng đường vừa đủ để giữ vị thanh, tránh làm món ăn trở nên quá ngọt. Táo dùng sau bữa cơm bổ sung chất xơ cùng một số vitamin, đồng thời giúp cân bằng cảm giác sau các món chiên, xào.

Để bữa ăn hợp lý hơn, mỗi người nên dùng lượng cơm và chả cá phù hợp với nhu cầu, tăng phần canh, củ sen và táo. Tổng thể, đây là mâm cơm có màu sắc đẹp, hương vị đa dạng, nguyên liệu dễ ăn và phù hợp cho gia đình khoảng bốn người.