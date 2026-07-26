Bữa cơm tối 120 nghìn: Chả tôm vàng thơm, canh bí đỏ ngọt dịu
Hương Phố
26/07/2026 4:37 PM (GMT+7)
Một bữa cơm tối ngon không cần quá nhiều món. Chỉ cần món mặn đậm đà, bát canh thanh nhẹ, thêm món phụ và trái cây là đã đủ cho cả nhà quây quần. Thực đơn hôm nay gồm chả tôm, canh tôm bí đỏ, đậu phụ tẩm hành và ổi tráng miệng. Với khoảng 120 nghìn đồng, đây là gợi ý phù hợp cho gia đình 4 người.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng: 8.000 đồng
• Chả tôm: 55.000 đồng
• Canh tôm bí đỏ: 25.000 đồng
• Đậu phụ tẩm hành: 20.000 đồng
• Ổi tráng miệng: 12.000 đồng
Mẹo đi chợ: Có thể mua khoảng 350–400 g tôm, chia một phần làm chả, phần còn lại nấu canh. Cách này giúp tiết kiệm mà vẫn có hai món khác vị.
Cách chế biến
Chả tôm
Tôm bóc vỏ, rút chỉ đen, rửa sạch rồi thấm khô. Một phần băm nhỏ, phần còn lại thái hạt lựu để chả có độ giòn.
Trộn tôm với chút nước mắm, hạt tiêu, hành tím băm và một ít bột năng. Quết hỗn hợp cho dẻo rồi nặn thành từng miếng nhỏ.
Rán chả trên lửa vừa đến khi hai mặt vàng đều. Chả ngon có lớp ngoài vàng thơm, bên trong mềm, ngọt và không bị khô.
Canh tôm bí đỏ
Tôm băm nhỏ, ướp với chút nước mắm và hành tím. Bí đỏ gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn.
Phi thơm hành, cho tôm vào xào săn rồi thêm nước. Khi nước sôi, cho bí đỏ vào nấu đến khi mềm vừa phải.
Nêm nếm lại, thêm hành lá rồi tắt bếp. Canh có vị ngọt tự nhiên từ tôm và bí, rất dễ ăn.
Đậu phụ tẩm hành
Đậu phụ cắt miếng, rán vàng hai mặt.
Pha nước mắm với chút đường, nước ấm và hành lá thái nhỏ. Khi đậu còn nóng, nhúng nhanh vào bát nước mắm hành rồi xếp ra đĩa.
Món đậu có lớp vỏ vàng, phần ruột mềm và thấm vị đậm đà.
Ổi tráng miệng
Ổi rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi cắt thành miếng vừa ăn.
Nên chọn quả vừa chín tới, cầm chắc tay để ổi giòn, ngọt nhẹ và không bị xốp.
Bày mâm
Đĩa chả tôm vàng thơm đặt giữa mâm. Bên cạnh là tô canh bí đỏ màu vàng cam, đĩa đậu phụ phủ hành xanh và đĩa ổi giòn mát.
Mâm cơm có màu sắc hài hòa, món ăn quen thuộc nhưng vẫn tạo cảm giác ngon mắt.
Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn
• Tôm làm chả cần thấm thật khô để hỗn hợp không bị nhão.
• Không nên xay tôm quá nhuyễn để chả giữ được độ giòn.
• Bí đỏ chỉ nên nấu vừa mềm để không bị nát.
• Đậu phụ cần nhúng nước mắm hành khi còn nóng để thấm vị.
• Ổi nên bổ sát giờ ăn để giữ độ giòn.
Giá trị dinh dưỡng
Tôm cung cấp protein, canxi và nhiều khoáng chất. Bí đỏ giàu vitamin A và chất xơ. Đậu phụ bổ sung đạm thực vật, còn ổi cung cấp vitamin C.
Do chả tôm và đậu phụ đều được rán, bà nội trợ nên dùng lượng dầu vừa phải và để món ăn ráo dầu trước khi bày ra mâm.
Với chi phí khoảng 120 nghìn đồng, thực đơn này vừa đủ chất, dễ nấu và phù hợp cho gia đình 4 người. Chả tôm thơm ngon, canh bí đỏ ngọt dịu, đậu phụ tẩm hành đậm đà và ổi giòn mát tạo nên một bữa tối gọn gàng nhưng vẫn đủ đầy.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Bò cuốn lá lốt thơm nức, canh bí xanh ngọt mát
Thực đơn hôm nay gồm bò cuốn lá lốt, canh bí xanh nấu tôm khô, đậu phụ sốt cà chua và chuối tráng miệng. Với khoảng 120 nghìn đồng, đây là mâm cơm đủ món cho gia đình 4 người, có món mặn đậm đà, món canh thanh nhẹ và trái cây ngọt lành.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Lươn om chuối đậu thơm bùi, canh rau dền ngọt mát
Thực đơn hôm nay gồm lươn om chuối đậu, canh rau dền nấu tôm khô, dưa góp su hào cà rốt và chuối tráng miệng. Với khoảng 120 nghìn đồng, đây là gợi ý phù hợp cho gia đình 4 người.
Hội order "méo mặt", chị em thì mừng như có hoa nở trong lòng
Những cái tên đình đám trên Taobao giờ chị em đều có thể chốt đơn chỉ với vài cú chạm.
Ai đang sở hữu địa điểm mệnh danh "đắt nhất Việt Nam"?
Những vị trí từng gắn với cảnh quan, di sản hay công trình lịch sử nay dần trở thành nơi các chuỗi cà phê lớn cùng hiện diện, mở ra cuộc cạnh tranh ở một "mặt trận" mới.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Măng tươi xào ba chỉ giòn ngon, rau muống luộc chấm kho quẹt
Thực đơn hôm nay gồm măng tươi xào thịt ba chỉ, canh sườn nấu măng chua, rau muống luộc chấm kho quẹt và thanh long tráng miệng. Với khoảng 120 nghìn đồng, đây là gợi ý phù hợp cho gia đình 4 người.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Chả tôm vàng thơm, canh bí đỏ ngọt dịu
Một bữa cơm tối ngon không cần quá nhiều món. Chỉ cần món mặn đậm đà, bát canh thanh nhẹ, thêm món phụ và trái cây là đã đủ cho cả nhà quây quần. Thực đơn hôm nay gồm chả tôm, canh tôm bí đỏ, đậu phụ tẩm hành và ổi tráng miệng. Với khoảng 120 nghìn đồng, đây là gợi ý phù hợp cho gia đình 4 người.