Bữa cơm tối 120 nghìn: Chả tôm vàng thơm, canh bí đỏ ngọt dịu

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Chả tôm: 55.000 đồng

• Canh tôm bí đỏ: 25.000 đồng

• Đậu phụ tẩm hành: 20.000 đồng

• Ổi tráng miệng: 12.000 đồng

Mẹo đi chợ: Có thể mua khoảng 350–400 g tôm, chia một phần làm chả, phần còn lại nấu canh. Cách này giúp tiết kiệm mà vẫn có hai món khác vị.

Cách chế biến

Chả tôm

Tôm bóc vỏ, rút chỉ đen, rửa sạch rồi thấm khô. Một phần băm nhỏ, phần còn lại thái hạt lựu để chả có độ giòn.

Trộn tôm với chút nước mắm, hạt tiêu, hành tím băm và một ít bột năng. Quết hỗn hợp cho dẻo rồi nặn thành từng miếng nhỏ.

Rán chả trên lửa vừa đến khi hai mặt vàng đều. Chả ngon có lớp ngoài vàng thơm, bên trong mềm, ngọt và không bị khô.

Canh tôm bí đỏ

Tôm băm nhỏ, ướp với chút nước mắm và hành tím. Bí đỏ gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn.

Phi thơm hành, cho tôm vào xào săn rồi thêm nước. Khi nước sôi, cho bí đỏ vào nấu đến khi mềm vừa phải.

Nêm nếm lại, thêm hành lá rồi tắt bếp. Canh có vị ngọt tự nhiên từ tôm và bí, rất dễ ăn.

Đậu phụ tẩm hành

Đậu phụ cắt miếng, rán vàng hai mặt.

Pha nước mắm với chút đường, nước ấm và hành lá thái nhỏ. Khi đậu còn nóng, nhúng nhanh vào bát nước mắm hành rồi xếp ra đĩa.

Món đậu có lớp vỏ vàng, phần ruột mềm và thấm vị đậm đà.

Ổi tráng miệng

Ổi rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi cắt thành miếng vừa ăn.

Nên chọn quả vừa chín tới, cầm chắc tay để ổi giòn, ngọt nhẹ và không bị xốp.

Bày mâm

Đĩa chả tôm vàng thơm đặt giữa mâm. Bên cạnh là tô canh bí đỏ màu vàng cam, đĩa đậu phụ phủ hành xanh và đĩa ổi giòn mát.

Mâm cơm có màu sắc hài hòa, món ăn quen thuộc nhưng vẫn tạo cảm giác ngon mắt.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Tôm làm chả cần thấm thật khô để hỗn hợp không bị nhão.

• Không nên xay tôm quá nhuyễn để chả giữ được độ giòn.

• Bí đỏ chỉ nên nấu vừa mềm để không bị nát.

• Đậu phụ cần nhúng nước mắm hành khi còn nóng để thấm vị.

• Ổi nên bổ sát giờ ăn để giữ độ giòn.

Giá trị dinh dưỡng

Tôm cung cấp protein, canxi và nhiều khoáng chất. Bí đỏ giàu vitamin A và chất xơ. Đậu phụ bổ sung đạm thực vật, còn ổi cung cấp vitamin C.

Do chả tôm và đậu phụ đều được rán, bà nội trợ nên dùng lượng dầu vừa phải và để món ăn ráo dầu trước khi bày ra mâm.

Với chi phí khoảng 120 nghìn đồng, thực đơn này vừa đủ chất, dễ nấu và phù hợp cho gia đình 4 người. Chả tôm thơm ngon, canh bí đỏ ngọt dịu, đậu phụ tẩm hành đậm đà và ổi giòn mát tạo nên một bữa tối gọn gàng nhưng vẫn đủ đầy.