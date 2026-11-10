Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

Thịt chân giò luộc chấm mắm nêm - 85.000 đồng

Canh rau ngót thịt băm - 15.000 đồng

Cà muối - 10.000 đồng

Cơm trắng và gia vị - 10.000 đồng

Thịt chân giò luộc chấm mắm nêm

Khoảng 600 g thịt chân giò rút xương là đủ cho mâm cơm 3-4 người. Nên chọn phần chân sau có thớ thịt chắc, màu hồng nhạt tự nhiên, bề mặt khô ráo và còn độ đàn hồi.

Thịt mua về rửa sạch, thấm khô rồi cuộn tròn, để phần da bao quanh bên ngoài. Dùng lạt hoặc chỉ chuyên dụng buộc vừa tay, không siết quá chặt vì thịt sẽ nở trong quá trình luộc.

Chần nhanh chân giò trong nước sôi, rửa lại rồi đặt vào nồi nước đang sôi cùng một ít hành khô và gừng đập dập. Lượng nước cần đủ ngập thịt. Khi nước sôi trở lại, hạ nhỏ lửa, thường xuyên hớt bọt và luộc khoảng 15-20 phút.

Tắt bếp, đậy vung, ngâm thịt thêm 8-10 phút để phần bên trong chín đều mà vẫn giữ được độ mọng. Có thể dùng xiên nhỏ kiểm tra; nếu nước tiết ra không còn màu hồng là thịt đã chín.

Vớt thịt vào bát nước đá sạch để phần da săn và giòn hơn. Khi thịt nguội, thấm khô rồi đặt trong ngăn mát một lúc cho khối thịt kết dính, dễ thái thành những khoanh tròn mỏng đẹp mắt. Trời lạnh, nên lấy thịt ra trước bữa ăn khoảng 10 phút để món ăn không quá lạnh.

Mắm nêm pha cùng dứa chín băm nhỏ, đường, một chút nước lọc, tỏi, ớt và sả. Khuấy kỹ để các vị hòa quyện rồi thêm nước cốt chanh sau cùng. Dứa giúp làm dịu độ mặn gắt, trong khi tỏi, ớt và sả tạo mùi thơm phù hợp với thịt luộc. Nên chọn mắm nêm đóng chai của cơ sở có thông tin sản phẩm và hạn sử dụng rõ ràng.

Canh rau ngót thịt băm

Rau ngót nhặt lấy lá non, rửa sạch, để ráo rồi vò nhẹ. Không nên vò quá kỹ vì rau dễ bị nát, nước canh đục và giảm độ trong.

Phi thơm hành khô với một lượng dầu vừa phải, cho khoảng 120-150 g thịt băm vào đảo tơi. Khi thịt vừa săn, thêm lượng nước đủ dùng và đun sôi. Nêm nhạt hơn bình thường bởi mâm cơm đã có mắm nêm và cà muối.

Nước sôi, cho rau ngót vào, nhấn nhẹ để rau ngập nước. Đợi canh sôi trở lại vài dạo, rau vừa chín mềm thì tắt bếp. Rau ngót không nên nấu quá lâu vì lá dễ xỉn màu, nước canh đục và mất vị thanh tự nhiên.

Món canh đạt yêu cầu khi rau vẫn giữ được màu xanh, thịt băm mềm và nước canh ngọt nhẹ. Trong buổi tối se lạnh, bát canh nóng giúp cân bằng vị đậm của mắm nêm, khiến bữa cơm dễ ăn hơn.

Cà muối và cơm trắng

Cà muối nên chọn quả đã chín tới, có màu trắng ngà, vị chua dịu và không còn mùi hăng. Rửa sơ cà bằng nước sạch, bổ đôi hoặc để nguyên tùy kích thước rồi bày một lượng vừa đủ ra đĩa.

Do mắm nêm và cà muối đều có vị mặn, gia đình chỉ nên dùng cà như món ăn kèm, đồng thời giảm lượng gia vị trong canh. Cơm trắng nấu mềm, dùng khi còn nóng sẽ kết nối các món trong mâm cơm.

Không quá cầu kỳ nhưng thực đơn có đủ món mặn, món canh và món ăn kèm. Những khoanh chân giò chắc giòn quyện mắm nêm chua cay, bát canh rau ngót bốc khói cùng chút cà muối giòn tạo nên bữa tối ấm cúng, vừa vặn trong ngày rét đầu mùa.